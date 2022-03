Murallas: la política social de López Obrador en el Día Internacional de la Mujer

8M, Día Internacional de la Mujer. Palacio Nacional amurallado espartanamente. Pelotones de mujeres de la Marina Armada de México del cuerpo antimotines de la Tercera Compañía de la SeMar apostadas y pertrechadas para “resguardar” el recinto y, en la conmemoración de ese día, dentro (y no fuera) de Palacio Nacional, otro grupo numeroso de mujeres, entre las que estaban Claudia Sheimbaum; las del gabinete legal y ampliado; la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez; la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz; la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman y otras políticas afines al gobierno, solo traían a sus memorias, como algo trascendente en esa ocasión, en griterío, un coro de consigna hacia el patriarca que las contemplaba complacido: "¡Es un honor estar con Obrador!". Una peculiar conmemoración, la de él y la de ellas, llena de significados.

Los significados ayudan a veces a descifrar y comprender el por qué de las acciones y lo que deja de hacer el gobierno, así como la traducción que tienen en la vida real las contradicciones y errores en que éste incurre. Ciertamente, de los aciertos también, cuando los haya.

Esos significados y esas contradicciones, pueden explicar buena parte de las pésimas políticas públicas del gobierno. Un ejemplo es la inconstitucional cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC). La secretaria de educación Delfina Gómez, dijo, al anunciar la desaparición de las ETC, que la medida obedecía a la necesidad de mejorar la infraestructura de las escuelas que carecen de servicios básicos. López Obrador dijo otra cosa: que la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, permitirá que los recursos se entreguen de manera directa a las sociedades de madres y padres de familia, dizque (otra vez el mismo pretexto que usó para cancelar las estancias infantiles): "Se manejaba con mucha intermediación, no llegaba a las comunidades más pobres y había mucha corrupción". Esta contradicción supone que en el fondo hay una mentira. Ya desde mediados de 2019, López Obrador creó e impuso a la SEP el programa “La Escuela es Nuestra”, programa hecho solo para comprar clientela electoral, consistente en que sean los propios padres de familia quienes den mantenimiento a las escuelas con recursos públicos.

Los estudios basados en evidencia demuestran que cuando los municipios tienen mayor seguridad social hay menos incidencia de feminicidios. De 2015 a 2021, los reportes de feminicidios aumentaron 134%, además que actualmente, México presenta el mayor número de feminicidios diarios registrado en los últimos 7 años (casi 3 al día). Según la organización Data Cívica, en el 2020 asesinaron a 11 mujeres al día y las mujeres con escolaridad de primaria y secundaria representaron el 40% de los homicidios de mujeres. Aun así, las ETC fueron canceladas. El programa ETC es -era- de los pocos ejemplos de políticas basadas en evidencia. La cancelación afecta a 3.6 millones de niños en el país y condena particularmente a las mujeres a quedarse en su casa a cuidar a los niños o a trabajar en la informalidad. Las ETC daban resultados favorables para atender el problema de aprendizajes en condiciones de desigualdad, mejoraba aprendizajes con horas adicionales de escuela, de acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 67% de los niños beneficiarios recibían su primera comida del día en la escuela y los padres –sobre todo las madres- podían disponer de una mayor flexibilidad laboral. Ampliar el tiempo de los niños en la escuela permitió aumentar la participación laboral de las madres de familia en cinco puntos porcentuales, así como incrementar las horas que trabajan por semana y sus ingresos promedio en 36%. Sin importar la clasificación de la población, las mujeres dedican alrededor del doble de tiempo (43 horas semanales, mientras los hombres 18) al trabajo del hogar y de cuidados no remunerados. Para las mujeres ocupadas esto representa una doble jornada laboral y para las mujeres desocupadas que buscan incorporarse a un trabajo, representa un obstáculo para su búsqueda y les impide incorporarse al mercado laboral. De acuerdo a México Cómo Vamos, esto se debe a que no existe un sistema de cuidados universal, por lo que el desarrollo profesional de las mujeres no ocurre en igualdad de circunstancias que el de los hombres. Por lo tanto, la brecha salarial se va ampliando con el tiempo, sobre todo en el mercado laboral informal –que es donde más mujeres trabajan– y cuando hay niñas y niños en casa. Según el INEGI, con las clases a distancia las mujeres enfrentaron un aumento en las tareas de cuidado. Si había una niña o niño en preescolar, 8 de cada 10 veces las mamás eran las que los ayudaban en sus clases.

Reconocido en su momento por la UNICEF, con este programa de las ETC –como dice Rafael de Hoyos, economista del Banco Mundial- se redujo la proporción de alumnos que no obtenía aprendizajes básicos y aumentó la proporción de alumnos que alcanzaba niveles altos de dominio. El impacto en los aprendizajes de los alumnos en escuelas de alta marginación era 30% mayor al efecto en otras escuelas. Esto porque casi el noventa por ciento de esas escuelas eran rurales, mayoritariamente en zonas indígenas. Los buenos resultados en el desempeño académico de los estudiantes han sido notorios, medidos en la prueba nacional Enlace.

A finales de 2018 el programa ETC beneficiaba a 25 mil 143 escuelas, que significaba el 12.7% de las escuelas públicas. Una inversión de 3 mil 500 pesos por alumno para mejorar 2% los aprendizajes de los estudiantes más pobres. Este gobierno, ávido de recursos para las ocurrencias y obras sin rentabilidad social ni económica como Dos Bocas, el Tren Maya y el barril sin fondo de Pemex, le fue quitando recursos a las ETC. En 2018 se le asignaron 11 mil 243 millones de pesos. Para 2020, solo contaba con 5 mil 100 millones. Absurdamente, la cancelación incorpora los recursos que tenía asignados al programa La Escuela es Nuestra. Incorpora solo los recursos, no las escuelas beneficiarias.

El capricho y la irresponsabilidad con que López Obrador maneja el gobierno, tienen su explicación y su correlato lógico en el hecho específico que el gasto programable haya caído en enero en 54 mil 126 millones de pesos, con relación a lo que se había programado. Muchos programas del gobierno han sufrido y van a sufrir recortes severos, menos aquellos que son los consentidos elefantes blancos del presidente, que devoran recursos públicos sin importar a qué programas socialmente útiles se los quitan.

En los últimos tres años, Pemex ha perdido casi mil millones de pesos cada día, sin embargo, durante el 2021 las aportaciones de capital del gobierno federal a Pemex fueron de 316,354 millones de pesos o su equivalente de 5,369 millones de dólares. El 64% o 202 mil millones fueron “Aportaciones patrimoniales para el pago de las amortizaciones de la deuda” que son los fondos que Hacienda anunció que transferiría a Pemex en noviembre para reducir su deuda. Y el resto, 113,785 millones para la inservible refinería de Dos Bocas. Según el reporte del IMCO, que pone estas cifras en perspectiva, el Ramo de Educación Pública, que incluye toda la educación pública desde básica hasta superior, ejerció un presupuesto de 369 mil millones de pesos en 2021. Los 390 mil millones de pesos gastados en Pemex el año pasado son el equivalente al 7.6% de todo el gasto del gobierno el año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este Día Internacional de la Mujer que la equidad de género es una “piedra angular” de su Administración, porque el futuro será “mejor” cuando las mujeres “puedan alcanzar su máximo potencial”. Aquí, López Obrador criminaliza la expresión de las mujeres, hace un bunker de Palacio Nacional y junto con la maestra Delfina cancelan las ETC porque “no alcanza el dinero para ese programa”, cuando sabemos que lo que había ya lo dilapidaron y lo que hay se destina a los caprichos ruinosos del hombre de Palacio. Al cierre de 2021, el saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, los ahorros que dejaron los gobiernos “neoliberales” (unos 10 mil millones de pesos) equivale al 3.5% del saldo a 2018 (279 mmdp). El 96.5% de ese fondo, ya lo han dilapidado en las ocurrencias y desvaríos de un solo hombre.