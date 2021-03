Mujeres que mueven a Sinaloa

En Sinaloa de 2017 a 2020, más de 200 mujeres fueron víctimas de feminicidios; de 2017 al 31 de diciembre del 2020 fueron 4430 homicidios dolosos. Somos el séptimo estado de México en desaparición de personas.

La mujer sinaloense es madre, defensora, educadora, ambientalista, profesionista, cocinera, enfermera, investigadora... Los estereotipos se dejan para las historias televisivas, donde predomina la ficción, porque en la vida real hay mujeres revestidas de acero, pero con alma noble. Mujeres a las que la vida las puso de frente a la tragedia y la injusticia; que han limpiado sus lágrimas y se han “movido” por su causa y la de sus hermanas de género.

MARIA ISABEL CRUZ BERNAL, originaria de Oaxaca busca a su hijo Yosimar Cruz desde enero de 2017, fecha en la que desapareció al término de su jornada laboral como agente de la policía estatal en Sinaloa. Comenzó su búsqueda desde hace 4 años, primero de forma individual y posteriormente de forma colectiva, integrando la organización SABUESOS GUERRERAS.

Hasta el pasado mes de enero de 2021, Sinaloa ocupaba el séptimo lugar de registro de personas desaparecidas; según el reporte de la Secretaria de Gobernación existe un registro del 2018 a diciembre 2020 de 933 personas, de las cuáles no se conoce su paradero e informa que ha realizado 44 búsquedas en este mismo periodo en Sinaloa.

A casi dos años que se emitió la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa; la Fiscalía General del Estado solamente registró el año pasado 2 carpetas de investigación iniciadas por desaparición forzada.

SABUESOS GUERRERAS, mueve a 500 familias que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos que desaparecieron. Aunque por ley existe el Programa Estatal de Búsqueda y Localización, a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Ley General de Víctimas establece el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ($); los gastos que realizan las familias para buscar a las personas corren por su cuenta, a través de rifas y el apoyo de la comunidad en general. Hoy se encuentran en la búsqueda de una camioneta para continuar con su objetivo, equipo electrónico y combustible.

MARIA ISABEL, excava, investiga, entrena perros, funge como psicóloga y abogada; administra la organización, busca a su hijo y el de 500 familias más. También busca espacios públicos donde puedan contribuir con su lucha en la búsqueda, tanto a nivel estatal, como internacional y prueba de ello es su gestión en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Jamaica, Colombia y Guatemala. Qué tiemblen todos cuando una madre busca a su hijo.

“TENEMOS QUE BUSCARLOS ENTRE LA MADRE TIERRA Y QUE TE LO ESCUPA, PARA ENTERRARLOS” MARIA ISABEL, febrero 2021.

MARIANA VALERIA AYALA, bióloga, entusiasta y promotora de lectura, durante años estuvo integrando una inversión propia para formar Arrullos de Papel, organización dedicada a fomentar la lectura en la primera infancia.

Durante los últimos 5 años, la comunidad lectora de 18 años y más se ha reducido en 8.4% menos personas que leen, conforme al reporte 2020 de MOLDEC de INEGI. Conforme el artículo 3 Constitucional, la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

A dos años de iniciar las actividades en ARRULLOS DE PAPEL, la mitad de este tiempo Mariana ha tenido que promover la lectura a través de medios digitales y controlar el acceso a los menores a la sala de lectura bajo estrictas normas sanitarias que aplican a todo el material que la niñez consulta.

Culiacán, es uno de los sitios donde las personas más utilizan el internet, por eso a Mariana la promoción de lectura no la detuvo con los menores a través de redes sociales y plataformas digitales. Ella recuerda que de niña le pedía a su padre que le contará historias, a veces la misma historia en varias ocasiones; ella recomienda esta actividad para fomentar la seguridad de los menores. Uno de sus libros favoritos para este 8 de marzo es “Las princesas también se tiran pedos”.

Definitivamente cuando se mezcla la juventud, el entusiasmo, la cultura y la inteligencia, el power femenino hace leer hasta al más apático.

“SI APORTO COSAS BUENAS A LOS MÁS CHIQUITOS DESDE AHORITA, VOY A TENER ADULTOS QUE ME VAN A AYUDAR A SALVAR EL MUNDO” Mariana, febrero 2021.

HORTENSIA LÓPEZ GAXIOLA, licenciada en lengua y literatura hispánica, titiritera y líder social de los indígenas en Sinaloa. Hace 5 años, comenzó esta actividad con motivo de brindarles alimentos a un grupo de manifestantes indígenas que se encontraban en Culiacán.

En Sinaloa, habitan 34,935 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena. De acuerdo con el artículo 2 constitucional entre los derechos que debe ejercer la comunidad indígena se encuentra que deben tener representantes en los ayuntamientos y además obliga al Estado a establecer partidas presupuestarias especificas destinadas a la atención de esta población.

Hace 5 años nació “Tenchito”, prácticamente en medio de una manifestación de indígenas en pro de sus derechos. Este pequeño hoy en día es por quién el COLECTIVO TARAHUMARA SINALOENSE se esmera por construir “UN TECHITO PARA TENCHITO”.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades indígenas deben gozar de garantías individuales y derechos humanos; preservar su cultura e identidad; conservar las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra y ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En Sinaloa se elabora un tratado sobre la lengua de los tarahumaras donde Hortensia ha participado.

Los indígenas en Sinaloa carecen de todas estas garantías constitucionales; pues Hortensia comenta que prevalece la discriminación, la falta de servicios médicos, educativos y productivos para esta población; “cuando requieren ayuda, corren la voz de que puedo ayudarlos y me llaman”, comparte Hortensia.

El proyecto de muñecas que elaboraba con las mujeres indígenas para que tuvieran una actividad productiva y ofertar su trabajo en Culiacán y diferentes ferias, se suspendió en virtud del cambio de lineamientos federales para los proyectos productivos. ¿Cómo sostiene la ayuda permanente el Colectivo Tarahumara? A través de rifas y la comunidad que apoya esta causa.

El artículo segundo constitucional, determina que es obligación del Estado para abatir las carencias y rezagos de las comunidades indígenas: fortalecer las economías locales, mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas; brindar servicios de salud, facilitar el financiamiento público y privado para vivienda; incorporar a las mujeres indígenas al desarrollo, garantizar los derechos laborales, entre otros supuestos.

El incumplimiento constitucional del Estado para la atención de estas comunidades es evidente, no hay servicios, prevalece la discriminación ejercida por los propios civiles que emplean a los indígenas, no tienen acceso a los derechos que constitucionalmente deben gozar pues ni siquiera la mayoría de ellos tienen un acta de nacimiento donde se reconozca su lugar de origen ¿Cómo acceder a lo que tienen derecho, si no reconocen su origen?

Hortensia en entrevista expresa: “Que bonitas tus leyes Esperancita”. Su Cuca, María y Tenchito, son parte de las motivaciones de Hortensia para apoyar a las comunidades indígenas, para trasladarse en su vehículo, por los terrenos más “escabrosos” y acercarles los servicios a las personas indígenas.

BÁRBARA GABRIELA APODACA, arquitecta, ambientalista y líder social del Botánico. Desde hace más de 15 años al egresar de la licenciatura de arquitectura en la Ciudad de Monterrey, no dudó en regresar a su ciudad natal en Culiacán para convertir sus maquetas de estudio en una realidad para las y los culiacanenses.

El Artículo 4° Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Sinaloa, de acuerdo con el INEGI se posiciona en uno de los lugares donde las personas se encuentran más satisfechas con los parques y jardines que existen en el estado.

SOCIEDAD BOTÁNICA Y ZOOLÓGIA DE SINALOA, desde hace más de 20 años ha trabajado en la transformación del “Jardín Botánico Culiacán”. Hoy este sitio público cuenta con reconocimientos estatales, nacionales e internacionales como uno de los lugares que promueven el medio ambiente y la conservación de especies botánicas.

En Culiacán el 7.45% de los predios o edificios del centro se encuentran abandonados y más de 40 mil casas deshabitadas; lo que permite que personas que no son propietarias de los predios lo utilicen para actividades ilícitas; transformar los espacios públicos es la visión de esta institución.

A BÁRBARA la inspira el poder integrar a la comunidad a través de la flora, fauna y comparte la experiencia que le han expresado algunos visitantes “visitar el jardín botánico es un discurso de vida sobre una ciudad donde sólo se habla de muerte”.

ANDREA FÉLIX, pareja del ex policía Valentín Gaxiola Piña ha luchado por 12 años por las familias que pierden a un integrante con motivo del desarrollo de su profesión como policías estatales y municipales al servicio del Estado.

De acuerdo con la Ley del ISSSTE un policía federal tiene acceso a las prestaciones que este órgano público brinda a los trabajadores al servicio del Estado como vivienda, préstamos, pensión, estancias infantiles, entre otros.

Culiacán y Mazatlán, se encuentran dentro de las 40 ciudades de México donde la población se siente insegura, de acuerdo con el INEGI el 64.5% de la población mayor de 18 años manifestó sentir inseguridad; y como no después de los acontecimientos de octubre 2019.

FAMILIAS DE POLÍCIAS CAÍDOS, ha luchado por años para que sean otorgadas las prestaciones económicas a que tienen derecho los familiares (cónyuge, concubinos, hijas e hijos), una vez que el servidor público fallece. Desde una pensión económica hasta el acceso a la educación de los menores.

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, prevé que un trabajador es la persona física que presta a las entidades públicas un trabajo personal subordinado en virtud del nombramiento que le fuere expedido.

ANDREA, mantuvo a sus hijos sin una pensión por 5 años, pues pareciera que el pago de una pensión está sujeto a la voluntad política de las y los gobernantes en turno. Al día de hoy con la contingencia sanitaria han fallecido también agentes de seguridad y las autoridades aún no determinan el tratamiento de estas pensiones para los familiares.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, establece que son derechos de los integrantes de las instituciones policiales: percibir un salario; gozar de prestaciones y servicios de seguridad social; recibir un trato digno, ser sujetos de ascensos, estímulos y reconocimientos, así como de asistencia social con servicios médicos, de vida, gastos funerarios y vivienda. Asimismo, prevé que, en caso de muerte, se otorgará pensión a los beneficiarios del agente fallecido, equivalente al 100% del sueldo básico que hubiese percibido al momento de ocurrir el fallecimiento.

FAMILIAS DE POLÍCIAS CAÍDOS, lo integran hijas, hijos y madres de familia que perdieron a sus seres queridos por motivo del ejercicio de sus funciones al servicio del Estado. Mil huérfanos que están esperando su derecho a través del pago de una pensión para alimentarse, estudiar y contar con los servicios adecuados para continuar su vida sin la presencia de su padre. “Gober, ellos necesitan comer”.

ANDREA en entrevista hace un llamado al Presidente Municipal de Culiacán ¿Quién pagará los retroactivos a las viudas que están pendientes? y a la legislatura actual con carácter de urgente: la reforma al artículo tercero transitorio de la Ley de Seguridad del Estado de Sinaloa publicada en enero del 2020. “Arreglen el daño que nos hicieron”.

GABRIELA PÉREZ, profesionista y especialista en ciencias de la familia, ha dedicado su vida a ayudar de mujeres adolescentes en Mazatlán y a los hombres con problemas de adicciones en Comunidad de Sinaí en El Dorado, Sinaloa.

En Sinaloa, habitaban hasta el 2015, 163,778 mujeres entre 12 a 17 años. Desde el año 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa; sin embargo, antes de esta ley FLORECER ha brindado orientación psicológica y formación educativa a las adolescentes en Mazatlán.

A través de la metodología Minnesota, coordina el protocolo de atención de personas con problemas de adicciones en Comunidad de Sinaí, donde a través de servicios médicos, psicológicos, educativos y programas productivos, permite que las personas accedan a una nueva oportunidad de vida a través de la rehabilitación de su salud.

En México, el 10.3% de la población (mujeres y hombres) han consumido algún tipo de droga alguna vez en la vida y se ubica en el cuarto país de América Latina con más muertes por adicciones; en Sinaloa se tiene registro que se consume el doble de drogas sintéticas que la media nacional.

En FLORECER y COMUNIDAD DE SINAÍ, Gabriela ha trabajado metodologías de atención enfocadas a cada una de las problemáticas sociales; sin embargo, está convencida que lo más importante es “LA FAMILIA”. Una de las estrategias de intervención son los talleres de “El perdón y la reconciliación” implementada en Colombia cuyo motivo esencial era la solución de conflictos y el logro de la paz.

La función de la familia es la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, para satisfacer las necesidades de subsistencia y defensa a través de la comunicación y comportamiento de los miembros, sustentados en la integración y comunidad familiar sin limitaciones, de acuerdo con el Código Familiar del Estado de Sinaloa.

GABRIELA, hace un llamado a las madres jefas de familia expresando “la disfuncionalidad de la familia radica en las acciones, NO TIENEN NADA QUE VER SI ES UNA FAMILIA TRADICIONAL O MONOPARENTAL”.

