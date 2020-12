Morena, final de fotografía no apto para cardíacos

Esta semana se resuelve, ¡por fin! La candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa, suspendida desde el pasado miércoles por diversas circunstancias que ninguno de los aspirantes se atrevió a aclarar plenamente. La versión más o menos oficial fue que la toma del CEN en la colonia Roma de la Ciudad de México, impidió llevar a cabo el acto, aunque al día siguiente se anunciaran otras candidaturas de otros estados... Con eso se va por la borda ese argumento.

Lo cierto es que el estira y afloja está a todo lo que da, pues ninguno de los aspirantes morenistas da su brazo a torcer. Los escenarios ya están en la mesa de discusión, y por lo pronto, quien parece que logró colarse a esta final de fotografía ha sido Gerardo Vargas Landeros, a quien los morenistas llamados “puros” no desea en sus filas “por representar la corrupción del sexenio de Malova”. Lo cierto es que se coló y ahora lo contemplan, si no para la grande, sí en la posición de negociar lugares, espacios para sus aliados.

En cambio quienes parecen nerviosos son la gente del senador Rubén Rocha. ¿Por qué tendría que salir el senador a desmentir un día después de la suspensión del CEN que él no va a la SEP federal? Alguien que está muy seguro de ser el bendecido del presidente no tendría que andar desmintiendo rumores. Otra señal fue la enviada por su operadora en el Congreso de Sinaloa, la diputada Graciela Domínguez Nava, quien emitió una sentencia purista olvidando que ella es emanda del peor de los PRD`s, en el sentido de rechazar a Vargas Landeros.

La única que ha permanecido inconmovible, sin enemigos y sin golpes en su contra, es la senadora Imelda Castro Castro. Si el presidente y Mario Delgado son observadores es al única con la capacidad de tender puentes de diálogo y consenso. Mientras los otros se despedazan, Imelda ha sabido aprovechar cada espacio para apuntalar lo mejor de la agenda que ha tenido como Senadora.

Del Químico, Jesús Estrada y Yadira Marcos mejor ni hablar. Se apuntaron solamente de relleno en pos de poder negociar la reelección u otro “hueso” ahora que venga la repartición.

Por último, lo peor de todo este asunto de Morena, más allá de quien quede, es que Morena resultó con los mismos métodos que dijo detestar: el dedazo del presidente, de la cúpula, porque ya se sabe que eso de las encuestas es mero embuste para guardar las formas. Ni modo. La democracia no existe cuando el presidente habla. Ya se verá.

DE MANTELES LARGOS

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres siempre pudo acudir a la boda de su hija que se realizó en la Basílica de la Inmaculada Concepción este fin de semana, en Mazatlán, a la que asistieron alrededor de 60 personas, principalmente familiares del novio y la novia, ya que su presencia estuvo en suspenso pues el Químico está a la espera de que lo llamen de la Ciudad de México para la definición del candidato o candidata al gobierno del estado de Sinaloa, por Morena.

A su llegada a la catedral, comentó que se la vio difícil conseguir esta fecha para la ceremonia religiosa de la boda de su hija porque durante la pandemia se suspendieron muchas bodas y hay muchas solicitudes en espera, pero se les dio la oportunidad.

A pregunta sobre los riesgos de contagio, el munícipe respondió que las fiestas se siguen permitiendo, pero con todas las medidas de seguridad, como en el caso de la boda de su hija, en la que se exigió usar caretas, cubrebocas y guardar la sana distancia a todos los invitados.

“Esta es una fiesta para 60 personas, prácticamente es pura familia, tenemos un protocolo especial. Todas las personas que soliciten un festejo y cumplan con los protocolos va para adelante, así ha sido; sin embargo, inclusive fue difícil conseguir esta fecha porque durante la pandemia se suspendieron muchas bodas, y bueno ya se dio la oportunidad y aquí estamos”, expresó.

Con respecto a la definición del candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, dijo que su partido tiene hasta el 23 de diciembre para elegir, fecha en que inician los procesos de precampaña; sin embargo, el partido no la tendrá tan fácil, pues además de la presión de grupos internos que se oponen al proceso de elección por encuesta, la Ciudad de México fue declarada en semáforo rojo por el incremento de contagios de Covid-19 en las últimas semanas.

“Estamos esperando la definición de mi partido y en el momento en que me llamen ahí voy a estar, sin embargo, recibí información de que hay semáforo rojo en México y a lo mejor eso puede cambiar las condiciones de las definiciones, yo estoy en espera, no creo que la pandemia vaya a posponer la definición de resultados, no creo porque el modelo a como lo han estado haciendo es que se invita a quienes participaron en la encuesta y ahí se levanta la mano a un ganador o una ganadora, me imagino que va a cambiar este modelo por lo que está sucediendo en México”, apuntó.

El Químico Benítez señaló que la espera no puede pasar del 23 de diciembre, fecha en que inicia la precampaña a gobernador, ya que si no se define la candidatura para entonces, se desaprovecharía este tiempo para hacer trabajo de proselitismo.