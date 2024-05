Microscopio Social | La Marea Rosa y el triunfo de Xóchitl en el debate

Este domingo volvió a triunfar la democracia, la ciudadanía y los mexicanos de bien que buscamos un cambio de rumbo que le devuelva al país la seguridad, el crecimiento económico y la provisión de servicios públicos básicos para el desarrollo como la salud y la educación de calidad. Una vez más los mexicanos nos congregamos masivamente en el zócalo de la ciudad de México y en las principales ciudades de las 32 entidades federativas, para demostrar que una mayoría social rechazamos el populismo autoritario como forma de gobierno y defenderemos con nuestro voto este 2 de junio la preservación de la república democrática inscrita en la Constitución y que Morena insiste en destruir.

La Marea Rosa ya es un movimiento social que ha hecho historia en la defensa de la democracia, pues gracias a las tres marchas previas generó un ánimo social que impidió las reformas oficialistas que pretendían destruir al Instituto Nacional Electoral (INE), integrar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas y la reestatización del sector eléctrico, entre otras aberraciones.

Recordemos que el 13 de noviembre del 2022 fue la primera marcha rosa en defensa del INE, pues el presidente de la república había enviado una iniciativa de reforma constitucional para desaparecer al Instituto, el llamado “Plan A”. Una iniciativa que aparte de absurda era temeraria, pues el partido oficial no contaba con mayoría calificada en las dos cámaras del congreso de la Unión, condición sine qua non para que pudiera transitar. Pero gracias a la movilización ciudadana y a los partidos de oposición en el Congreso se frenó esa locura.

El segundo logro de la Marea Rosa fue la desactivación del “Plan B”, la nueva y terca intención del presidente de desaparecer al INE pero ahora a través de una reforma legal, no constitucional. En febrero del 2023 volvimos a tomar las calles los ciudadanos para solicitarle a la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad de este albazo morenista. El orador de esa ocasión, el ex ministro José Ramón Cossío, nos exhortó a confiar en “el talante democrático de los ministros de la Suprema Corte y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que toman para preservar la vida democrática del país”. Y venturosamente así fue, gracias a una mayoría calificada de ministros constitucionalistas, mayoría que por cierto está en riesgo si Morena continúa en el poder.

No conforme con esas dos intentonas de asalto a la democracia, el presidente envió posteriormente un “Plan C” que no sólo buscaba destruir al INE sino a diversos órganos constitucionales autónomos y desnaturalizar a la Suprema Corte y al Poder Judicial como contrapesos del Ejecutivo federal. Nuevamente la Marea Rosa salió a marchar el 18 de febrero del presente año, con una mega concentración en el zócalo, donde Lorenzo Córdoba dijo que “las instituciones sí se tocan, pero sólo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro, si es para eso, claro que no se tocan”.

Esta cuarta Marcha Rosa del día de ayer ha tenido como únicos oradores al candidato a Jefe de Gobierno de la Cdmx, Santiago Taboada, y a nuestra candidata presidencial por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Es la coronación de un genuino movimiento social de ciudadanos sin partido y con partido político que cada día se extiende más.

Para no especular con el inmenso número de asistentes, baste compartir el número de ciudades que se han sumado en cada una de las marchas para dimensionar la magnitud de este movimiento por la preservación de la democracia. En la primera contra el Plan A hubo concentración en más de 50 ciudades de México y el extranjero; en la segunda marcha, se replicó en más de 100 ciudades y en la tercera más de 120 ciudades en nuestro país y todo el mundo.

En la de este domingo se proyecta que la movilización se extendió a poco más de 150 ciudades de México y el mundo, a quienes Xóchitl Gálvez desde el zócalo les envió el siguiente mensaje: “Hay algo todavía más importante que el hecho de ganar, y es para qué queremos ganar. . . nosotros vamos a ganar para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; para escuchar, no para insultar; para respetar, no para humillar; para unir, no para dividir;

Son las palabras de una mujer con visión de Estado que volvió a ganar el debate gracias al conocimiento que tiene de los problemas de México y sus posibles soluciones. Es la única candidata que puede hablar con autoridad sobre la generación de empleo porque su historia de vida es un ejemplo de superación profesional y de creación de oportunidades para los demás. Este 2 de junio sólo hay una opción de futuro para México y se llama Xóchitl Gálvez. #VotarEsLaSolución









Excelente inicio de semana.





20/May/2024.