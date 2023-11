Mi perspectiva | Otro Frankenstein

Hace cuatro décadas que el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) invirtió dinero y tiempo para apoyar la creación de un organismo independiente, que hiciera una fiel compilación de los resultados de las peleas que se ofrecen en todas las partes de nuestro planeta, al igual que de los púgiles suspendidos, para facilitar la labor de promotores, mánagers o periodistas. Al estar un peleador bajo suspensión, se prevenía un posible daño en su integridad porque no se le programaba en varios meses.



El antiguo The Ring Record Book fue tomado como base comparativa, junto al trabajo de historiadores como Bob Yalen (EU), Éric Armit (Inglaterra), Julio Ernesto Vila (Argentina), José Laurino (Uruguay), Horacio Castilla (Colombia), Víctor Cota y Eduardo Lamazón (México).

El WBC no imaginó que procreaba el surgimiento de un Frankenstein. Se trata de BoxRec, una empresa particular.

En su 61 Convención Anual en Uzbekistán, el organismo que preside Mauricio Sulaimán Saldívar rompió relaciones con BoxRec, ante la presencia de su propietaria, la señora Marina Sheppard, cuya figura era habitual en los congresos de la entidad verde y oro.

Hace años que BoxRec ha tomado decisiones arbitrarias, como es discriminar a promotores mexicanos o de otros países que no son de su simpatía, al no tomar en cuenta a sus boxeadores.

Es decir, BoxRec, de confiable compilador de récords y la fuente más buscada, pasó a pretender ser juez y decidir qué peleas debían agregarse a los récords y cuáles, no. Con ello, comenzó un desorden y muchísimos promotores que exponen su dinero para programar a sus pugilistas, se encontraron con récords incompletos.

La soberbia de BoxRec llegó al grado de no querer tomar en cuenta la categoría Bridger del WBC, entre peso completo y crucero, simplemente por “no gustarles” esta nueva división.

Bridger vino a ser similar a otras divisiones creadas por el WBC, como paja, supermosca, supergallo o crucero, que aliviaron el sacrificio de los púgiles para poder marcar el límite de su categoría o les ayudan a no estar en desventaja, al subir de peso.

BoxRec quedará aislada, pues la mayoría de las comisiones de los 172 países afiliados al WBC no le reportarán más sus resultados. Sheppard fue nombrada Mujer del Año en la Convención de 2019, en Cancún. En Tashkent salió por la puerta de atrás, y con su negocio bajo alto riesgo.