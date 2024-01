Mi perspectiva | Las Mil y una noches

Lo que se vive en Medio Oriente, asemeja una historia inspirada en Las Mil y Una Noches, gracias a Su Excelencia Turki Alalshikh, presidente de la autoridad general de entretenimiento del Reino de Arabia Saudita, quien, en los tres últimos meses de 2023, presentó dos eventos extraordinarios, en Riad.

“Day of Reckoning”, el 23 de diciembre, fue un cartel exótico, con seis peleas de peso completo. Ahí, el terrible noqueador Deontay Wilder, un coloso, tropezó ante la habilidad de Joseph Parker.

El programa fue: Anthony Joshua vs. Otto Wallin (estelar), Deontay Wilder vs. Joseph Parker, Dmitry Bivol vs. Lyndon Arthur, Daniel Dubois vs. Jarrell Miller, Filip Hrgovic vs. Mark De Mori, Jai Opetaia vs. Ellis Zorro, Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel y Frank Sánchez vs. Junior Fa. Todos fueron en peso completo, excepto los de Bivol (semicompleto) y Opetaia (crucero).

Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, resaltó el auge cobrado en Arabia Saudita a nivel deportivo y remarcó que en octubre se ventiló la“Batalla de los más malos”, con el campeón verde y oro, Tyson Fury, contra el ex campeón de UFC, Francis Ngannou.

Dicho espectáculo tuvo como testigos a: Tyson, Holyfield, Holmes, Durán, Érik Morales, Marco Antonio Barrera, De la Hoya, Connor McGregor, Cristiano Ronaldo, Figo y Eminem.

Sulaimán Saldívar lo narró así: “Ocho peleas se efectuaron en una arena al aire libre. Las de peso pesado de alto nivel fueron la cartelera previa al evento principal. Después de esos combates, todos caminamos hasta una arena para más de 20 mil personas, donde inicialmente no había ningún ring visible. Hubo una actuación musical de las principales atracciones, que duró 17 minutos, con una luz y un sonido increíbles.

Tan pronto terminó, el escenario se retrajo y el anillo se levantó del suelo, lo cual fue en sí mismo un placer increíble de presenciar. La pelea entre Fury y Ngannou resutó dramática. El boxeador cayó a la lona, pero logró ganar, sólo por decisión dividida, contra el representante de las MMA”.

Riad tiene algo más grande aún. El 17 de febrero: “Ring of Fire”, con el encuentro que parecía imposible de Tyson Fury contra Oleksandr Usyk, por el trono unificado de los pesos pesados (WBC, WBA, WBO, IBF). Y para el 8 de marzo está “Knockout Chaos”, con Anthony Joshua contra la sensación, Francis Ngannou.

¡Mejor, imposible!