Mazatlán no está en Sinaloa ni en México

Mazatlán está a la deriva del puerto y de la ciudad entre la Isla de la Piedra y las Tres Islas, rehaciéndose aparte con el distingo de ser lo que siempre ha sido: un destino playero flotante.

Pasando, por la supuesta innovación urbana-arquitectónica como obra pública, se le asoma todo con la innovación de lo céntrico a lo periférico turístico: es la imagen que se le ve desde afuera con la imagen de adentro.

Una ciudad enmarcada en el puerto, con el mar de fondo, fondeando en las aguas negras.

Durante años, el uso primero y el abuso segundo en la ciudad con el puerto, se ha poblacionado con el desorden urbano-arquitectónico, invadiendo los espacios naturales con los espacios humanos, material y artificialmente condicionados al uso de lo que se justifica como servicios públicos a los pobladores categóricamente fraccionados en el poder adquisitivo del estatus económico y social, lo cual se considera normal por más que sea una necesidad con una necedad existencial: vivir lo mejor y lo peor posible, porque lo imposible existe, mal vive y mal muere.

Cuando existen pueblos fantasmas es factible que existan pueblos mágicos, existiendo también ciudades visibles y ciudades invisibles como las de Ítalo Calvino, pero cuando se trata de lo real social en lo urbano-humano de cualquier ciudad y/o puerto sobre la faz de la tierra, la condición humana entrechoca con la condición natural en los espacios con áreas urbanizadas sobre las áreas reservadas forestales cuando se trata de desarrollos inmobiliarios, no porque hagan falta sino porque es el negocio que se usufructúa de las áreas naturales como parte de un paisaje más artificial que natural, desocultando la tierras ocultas y mostrando la tierras rarasen una catálogo para ambiciones caseras y domésticas, económicamente, para las autoridades municipales y los inversionistas privados.

La belleza natural empotrada en la belleza artificial, al posible mejor postor, porque para nada, nadie y alguien son gratis.

Cuando las obras públicas son las necedades municipales de las necesidades populares, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas, no habiendo distribución ni tampoco retribución social más que seguir siendo pagador en la acumulación y en la desposesión de los impuestos al erario público (de y para) lo que no es para los marismeños-mazatlecos, puesto que no es privativo de Mazatlán, acaso el caos urbano y el ocaso arquitectónico, en lo natural y en lo humano.

Si el Paseo Centenario y el Cerro del Vigía están a la vista como evidencia de lo humano, lo urbano y lo natural no es que el equilibrio sea sustentable más que a capricho y a cinismo de ganancia, y si la Casa del Marino debe desaparecer por insustentable, el Parque Central sí lo es para el consumo público, depredando allá por el paseo y acá por la avenida del mar son las proyecciones de una realidad virtual real de lo real social: Mazatlán no está en Sinaloa ni en México, y sí está en un catálogo digital-exclusivo e inclusivo de espectaculares paisajes portátiles con selfies al vacío terrenal, marino y humano.

En diez años de una innovación-destrucción, urbana-arquitectónica, Mazatlán, con un 95% de apagón en luminarias públicas, la oscuridad deja ver en plena luz del día los defectos y los efectos en los servicios públicos municipales siendo, El Químico, la sombra morena de su trienio administrativo, echándose las sombras espectrales con las luces electorales junto con Pucheta, no sabiéndose qué haga el advenedizo Higuera, en lo que los marismeños-mazatlecos habrán de repartirse lo que Quirino les deje con la Serie del Caribe y el piojillo-coronavirus en el Puro Sinaloa.