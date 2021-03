Mazatlán: la realidad real y la realidad virtual

A Mazatlán siempre se le ha preparado como se les prepara a las niñas para que sean Reinas (de y para) el Carnaval: la generación y la transformación, el esplendor y el resplandor, la juventud y la adultez, la vivencia y la nostalgia, la imagen y la marca, la alegoría y la simbología sin más origen que lo espectacular y lo comercial que, con la fiesta, se compra y se gasta, porque hasta un pobre se siente millonario.

A Mazatlán se le ha transformado, urbanísticamente, para el desastre urbano, no por la arquitectura, y sí por la hechura y la especulación que es el espejo de la imagen y la marca por la plusvalía de los terrenos, con vista al mar, porque lo importa es el impacto del paisaje, y no, el impacto al paisaje, el encajonamiento con las torres habitacionales, porque lo que no se tiene de tierra, se tiene de cielo.

Expuesto el paisaje marismeño-mazatleco como en un instalación socioestética y urbana, el mal gusto con el desaseo imperan con el placer del asco medioambiental, no importando cuán larga sea la Avenida del Mar con la gente peatonando, patinando y pedaleando, cuando las descargas y las “fugas” de aguas negras salen a chapotear al mar, lo cual a la gente no le importa por el acto y el hecho de que la gente deja las basuras, resguardadas, sobre y bajo la arena de las playas como en la playa Los Pinitos, con su remanso de gente amontonada.

Entre los gobiernos estatales de Malova y Quirino, a Mazatlán, se le ha venido tratando -publipropagandísticamente- con el Tianguis 2018, como un destino único-turístico en el país de las sombras espectrales, por más destinos turísticos que los hay en las playas del Océano Pacífico, la autoapreciación es más una exageración y producto de una visión provinciana para apantallar con el encandilamiento de los atardeceres crepusculares, echando chispas con el rayo verde junto a una hielera con ballenas saltarinas.

De la autoapreciación a la apropiación socioestética y cultural, el turismo cultural, es un ente con demasiada gente en un espacio encajonado nada más para el alegre consumo de la diversión, lo que siempre había sido artesanal y ahora es artificial es anexarle a lo turístico-lo cultural, lo gastronómico regional en los pueblos mágicos con las bondades de la agricultura, la ganadería y la pesca que-presupuestalmente- han sido dejadas de lado por el gobierno de la 4T y la gobernanza del Puro Sinaloa, cuando lo que importa son los desarrollos inmobiliarios turísticos más allá de lo que Mazatlán pueda ofrecer, vender y satisfacer en los servicios públicos turísticos extralocales y municipales con los marismeños-mazatlecos céntricos y periféricos y los pueblos circunvecinos.

Sean o no, las burbujas del mar con las aguas negras, tenga o no entradas, salidas, vialidades terrestres y conectividades aéreas y marinas, lo que importa es ganarle al turismo lo que para lo que está hecho como una industria sin chimeneas, material e inmaterialmente, contaminante y depredante, aunque en Mazatlán como que siempre se ha vivido en el antropoceno playero desde que la Marina del Mar desforestó la zona estuarina con los humedales desecados para la marina del mar que nomás es lo residencial para El Cid Campeador, y los que siguen con la espada de la taspana industrial turística como las taspana hidráulica en los pueblos inundados de San Marcos y Santa María, así como las obras de embellecimiento en Mazatlán y en Teacapan que durarán en los que los gobernantes se van a contarse las ganancias con las pérdidas de los marismeños-mazatlecos y los sinaloenses.

Con el Tianguis Virtual Mazatlán 2021, las actividades y las expectativas en el mercado de las inversiones inmobiliarias, materiales e inmateriales, no es y ni será el turismo cultural el que venda al mejor postor-inversor, porque todo está soldout, a reserva de que se tenga algo más para vender, y haber-a ver cómo le va al empleado en los servicios públicos turísticos, porque ni el piojillo ni el coronavirus van a impedir que a la Perla del Pacífico le esté yendo bien con las olas que le vendrán después de Semana Santa, pidiendo Jesús que lo bajen para ir asomarse desde el Cerro de la Cruz.