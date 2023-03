Más irregularidades en Ayuntamiento de Mazatlán

Y siguen brotando las irregularidades en el Ayuntamiento de Mazatlán luego de que se destapó que el actual director de Obras Públicas, Rigoberto Aramburo Bojorquez, fue proveedor de la Comuna antes de ser funcionario. Y es que su hermano Norberto también fue contratista del municipio, lo que mantiene abierto el caso de conflicto de interés al interior de la administración de Edgar González Zatarain.

Rigoberto obtuvo 10 contratos del 2021 al 2022 por un monto de más de 5 millones de pesos, mientras que Norberto fue beneficiado con siete contratos, en los mismos años, con un monto de más de 2 millones de pesos, la mayoría de ellos por adjudicación directa.

Y ahora que Rigoberto está al frente de la dirección de Obras Públicas da mucho de qué pensar, ya que puede beneficiar con contratos a su hermano. Lo preocupante es que en la Plataforma Nacional de Transparencia no existe su declaración 3 de 3, en la además de su situación fiscal o patrimonial, debe dejar claro con qué otras constructoras pueda tener relación directa, para que no se dé un nuevo posible conflicto de interés, como ya ocurrió entre él y el alcalde Edgar González Zatarain y que las autoridades encargadas, en este caso el Órgano Interno de Control, deben investigar.

El titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, aseguró que en declaraciones iniciales, las cuales todos los funcionarios deben hacer, hay un cumplimiento del 100 por ciento y que no se detectó ningún conflicto de interés; sin embargo, donde sí hay irregularidades es en las declaraciones de conclusión, motivo por el cual fueron inhabilitados siete ex funcionarios, aunque no precisó nombres.

Para todo funcionario público es obligatorio presentar esta declaración 3 de 3, incluso debe estar en línea en su versión pública, para que se puedan identificar aquellas actividades o relaciones que podrían influir en el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones, pero el que se suba información incompleta, parcial o simplemente no se suba, es muy común, ya que es algo que tiene que ver más con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, algo que a muchos Ayuntamientos no les interesa respetar.

Se cimbra el clero

Siempre que uno escucha que un cura fue señalado por abusar sexualmente de un o una menor de edad lo pensamos como algo lejano, aunque cada día se vuelve más común oír o leer que estos casos se repiten.

Oírlo como un rumor o de habladas en Culiacán no es una idea descabellada, pero para muchos parecía algo poco probable. Lamentablemente es una realidad. Cinco sacerdotes de la Diócesis de Culiacán fueron señalados de abuso y acoso sexual por un grupo de mujeres en redes sociales y el escándalo fue tan grande que el órgano religioso tuvo que tomar cartas en el asunto.

Un caso que recuerda al del Boston Globe a principios de la década del 2000, cuando el equipo de investigación de este diario conocido como Spotlight denunció que curas de la Archidiócesis de Boston violaron a niños y mujeres durante años y la institución encubría los casos.

Si bien todavía no podemos hablar de encubrimiento en Culiacán, un caso que pareciera lejano en el tiempo resuena con fuerza ahora en la capital sinaloense.

Pero en medio de la información y de señalar a los curas (las mujeres lo hicieron con nombre y apellido), se está perdiendo de vista lo más importante: las víctimas. Sí, es importante que se señale a los responsables, pero lo es también que sus víctimas, tal vez incontables, tengan certeza de que la justicia finalmente llegará para ellas.

Seguramente después de estos señalamientos habrá más mujeres que se atrevan a levantar la voz en contra de sus abusadores, en contra de la iglesia e incluso en contra de la fe católica, pero también serán muchas las víctimas que guarden silencio por miedo o incluso porque sus familias no lo permitan.

Surge también la pregunta si la Fiscalía General del Estado se atreverá a hacer que el brazo de la ley llegue hasta la iglesia y alcance a todos los responsables de estos delitos.