Más exfuncionarios del "Químico" podrían enfrentar demandas penales

Ex directivos del ya extinto Acuario Mazatlán podrían enfrentar denuncias de carácter tipo penal, según los resultados que entreguen el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán y la Auditoría Superior del Estado por un presunto desaseo administrativo.

Hay que recordar que hace unos días la Sindicatura de Procuración reveló los resultados del informe de las auditorías que realizó durante los meses de marzo y abril y en los que se encontró principalmente una serie de irregularidades administrativas como que al interior del recinto marino hubiera varios centros de cobro en los que no existe evidencia de inventarios internos ni de la captura real de los ingresos.

También se expuso que se realizó obra pública entre el 2021 y 2022 aún y cuando la paramunicipal no estaba autorizada para ello, no es para menos que la ASE haya realizado 76 observaciones por esta irregularidad que implica un recurso de 40 millones de pesos.

Aunque ya se encontró que efectivamente hubo irregularidades administrativas al final del día no hay números, cifras, de cuánto ingresó y cuánto se gastó y entonces considerar si amerita una denuncia ante otras instancias.

De ser así, quienes resulten responsables, se suman a la lista de los ex funcionarios de la administración de Luis Guillermo Benítez Torres quienes ya enfrentan demandas penales en cu contra, como los ex integrantes del Comité de Adquisiciones por el caso Luminarias, todos vinculados a proceso y ex directivos de Instituo de Cultura por la falta de equipo y procedimientos irregulares en las adquisiciones.

No cabe duda que la gestión de el "Químico" Benítez Torres fue todo un desastre, desaseo financieros por todas partes ¿Qué otras paramunicipales y dependencias siguen? ¿Jumapam?, ¿el Hospital Municipal?