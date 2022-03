Marx (Arriaga), la lectura y la FeliUAS-PAS

Los libros y los escritores, los lectores y los promotores de la lectura han hecho de las ferias de los libros, una sopa de letras de la A a la Z con el despliegue lógico y logístico de que las letras con las lecturas entran, están y salen de las ferias de los libros, a reserva, de cuántos libros-lecturas lea, al año, el lector mexicano, acumulando los lectores-las lecturas placenteramente leídas, siempre y cuando, los lectores, no practiquen lo que el estúpido del lumpen burgués proletario, Marx (Arriaga), le sentencia a los lectores:

“Leer por goce es un acto de consumo capitalista”.

Los escritores, Paco Ignacio Taibo 11, director del FCE y promotor de la lectura y Juan Villoro, solamente, se posicionaron como los escritores de libros que escriben para que los lean sus lectores con dándoles el goce que se merecen en la república de las letras mexicanas que está en el país de las sombras espectrales, no trascendiendo la sentencia de Marx (Arriaga) más que lo que hace -transformando con la 4T- en la dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), rediseñando “18 libros de texto gratuito, y llamó a fomentar la lectura como una -acción emancipadora-”, habiéndose emancipado estúpidamente de su marxismo lumpen burgués proletario, al acumular y al despojar, con su capital curricular los materiales educativos por ser exasesor de tesis de Doña Beatriz e indirectamente su jefa con el jefe del Estado-Obrador.

La lectura, prejuiciada o no, no nada más es goce y es emancipación, porque lo es más como imaginación en la creación y en la formación de lectores-as infantiles, adolescentes, jóvenes y adult@s, por más que la irrupción y la distracción en la acción de la tecnología hayan desplazado las viejas tecnologías de la información y la comunicación -todavía- hasta los ciegos hacen sus lecturas en el sistema Braille tan viejo como la escritura vieja cuneiforme: la lectura como formación desde adentro a la imaginación desde afuera, no porque el internet de las cosas y las redes sociales sean lo que son cuando, la edición de una buena lectura electrónica, es una opción en el lector que sigue leyendo buenas lecturas en ediciones de papel que es el libro, el escritor y el-la lector(a), porque la imaginación es la creación de poéticas y de narrativas en la poeisis de los géneros todos, individuales, mezclados, canónicos o no, sagrados y profanos, realistas e hiperrealistas sean de lo real social como de la realidad virtual real, del realismo imaginario, mágico y maravilloso, porque la imaginación y la fantasía, como lo dijo Gabriel García Marques, son de la realidad, no confundiendo lo que la gente ahora ve como novelas y lee como telenovelas, porque, entonces sí, los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus y las mujeres por el feminicidio se nos están apareciendo en el país de las sombras espectrales y resollándonos entre las orejas y el pescuezo como cuerpos ejecutados y partes desmembradas en la literatura y en el periodismo.

Lo anterior sirve para lo que es y no es la FeliUASPAS, más que una instalación-simulación de una política burocrática cultural que promueve los protagonismos del RectorUAS-PAS seguidos por Morena y haber-a ver quiénes suplantan a quiénes en las presentaciones de los libros y los escritores, según los haya acomodado el vicerrector Miguel Ángel Díaz Quintero, con las simpatías y las antipatías del exrector y el doctor y el secretario de salud Cuén-PAS-UAS que, tocando-lo-que-toca, lo ha transformado después que de derRocha Moya fue rector, en una feria de operadores políticos dentro y fuera de la UAS como universidad y de las UAS como el partido PAS, brincándole unos partidarios a Morena, prestándose el escenario del polideportivo a los leedores políticos como escritorzuelos y poetastros, y no, a los lectores ciudadanos.

Que El Químico también regresa a La Machado con la feria de los litros de libros de autoayuda, en cómo ser un mejor presidente municipal, único e histórico, en el primer mundo del tercer mundo, presentando el libro, “La rebelión de las masas”, de Ortega y Gasset, y que El Químico va a presentar a Ortega pero si llega Gasset, él se echa el doble tiro presentando a los dos, para después irse los tres a echarse unas Pacífico y unos callos de hacha a la Fonda del Chalío.