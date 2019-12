Malecón: Un cuento de verano en invierno

El tiempo de la despreocupación. Cuando alguien ha gozado de una mañana de la vida activa y rica en tormentas, sobre la hora del mediodía de la vida se apodera de su alma una singular avidez de quietud que puede durar lunas y años. Él queda rodeado de silencio, las voces suenan lejos y más lejos, el sol brilla recto sobre su cabeza. En una oculta pradera del bosque ve al gran Pan durmiendo. Todas las cosas de la naturaleza se han dormido con él, le parece ver una eternidad en la cara. No quiere nada. No se preocupa de nada, su corazón calla. Sólo vive su ojo, es una eternidad con ojos despiertos.

Friedrich Nietzsche





Un día del verano de 1962, estando sentado en el respaldo de una banca frente al mar y en la cancha de básquetbol del Parque Martiniano Carvajal en Mazatlán, por alguna razón de la que ya no puedo acordarme, me puse a pensar sobre la edad que tendría en el año 2000. La conclusión fue que 48, un número virtualmente más allá de mi imaginación, tanto como la posibilidad de algún día poder llegar a tener esa edad.

El año, milenario en si mismo, igualmente eludía la posibilidad de cualquier especulación seria, pues a mis diez años yo todavía no alcanzaba a contemplar mas allá de ese momento. Pero como sucede en todo momento de felicidad, de repente fui sacado de aquel ensueño de lo incomprensible por la voz de un amigo que gritaba: “¡Eeey Juel, tu sigues!”

Ahora tengo unos años más que esos 48 que me parecieron tan irreales y a veces irrealizables aquella tarde en el Parque Martiniano Carvajal, hace poco más de cuarenta años. El cumplir los treinta, cuarenta o cincuenta no ha llegado a preocuparme. Mi Tío Livais, que cumplirá 94 este diciembre, me contó hace unos cuantos años que, de acuerdo a sus investigaciones, cualquiera que muere antes de los 120 ha sufrido una muerte prematura. Hace como un año, revisando las estadísticas de sus investigaciones, extendió la edad promedio posible hasta los 130 años.

Tal vez tenga razón, pues a sus 94 todavía trabaja todos los días en su taller de pintura y además diseña jardines para los amigos, que todavía gustan de sus diseños verdes en los hoteles y espacios públicos de esta mitotera ciudad provinciana, manteniéndose tan ocupado como puede; antes, después y durante las visitas diarias de los que todavía lo comprenden y lo soportan.

En el mes de febrero se tomó la semana de carnaval y se fue de pesca a Puerto Celestial, en las aguas del mar de Emota, con “Toño”, un guía un poco más joven que él. Sin ser viejos lobos de mar nos contaron al regresar sus aventuras y éxitos, con muy buenas capturas y pocos contratiempos.

Y eso no es todo pues, el año anterior, en el que mi Tío Livais estaba también en Emota, se encontró con “Toño” y acordaron salir de pesca la mañana siguiente, pero, justo esa noche mi tío se cayó dando un mal paso con cerveza en mano y se quebró una pierna, y tuvo que ser hospitalizado. Como su amigo y guía no usa teléfono, pues no se lo pudo comunicar.

Después de una semana en el hospitalito comunitario de Puerto Celestial, usando mi tío unas muletas de madera de palo verde hechas a mano por el esposo de una de las dos enfermeras del hospitalito comunitario sin doctor, mi tío salió de aventón hasta La Cruz de Emota en donde consiguió lo llevaran hasta Mazatún, en donde vive.

Le tomó un tiempecito a su pierna el sanar, pero soldó bien y después de esto regresó a Puerto Celestial.

Una mañana de un año después del accidente, mi Tío se apareció en la puerta de su guía y amigo “Toño”, y cuando este abrió las dos hojas de madera escuchó a mi tío decir: “Ya estoy listo, ¿a que hora salimos?” El guía observó a mi tío por unos segundos, recordó rascándose la cabeza y le contestó: “Horita nos vamos, déjame agarrar la cachucha.”

Recuerdo que fue en el mismo año en que meditaba sobre el respaldo de la banca en la cancha y frente al mar, acerca de la posibilidad de llegar a cumplir cincuenta años, que comencé a contar historias. Mi primer esfuerzo, al que llamé “Todos somos diferentes”, y que trataba sobre dos hermanos que habían decidido unirse a grupos contrarios en los caminos de la vida; uno estudió para policía mientras el otro se hizo traficante, y que en un enfrentamiento terminaron matándose a tiros sin saber quien era quien, hasta que los peritos identificaron los cadáveres.

Recuerdo muy bien la suerte que corrió la libreta Scribe de doscientas paginas con raya en la que llevaba escritas como treinta historias y, que en una discusión que tuve con un compañero de la secundaria al que apodaban “el Perro”, prieto, grande y fuerte, de cuya prima yo estaba enamorado y, cuyo hermano al que apodaban “Quiqui” no le gustaba, durante una Kermés en que me casé con ella, en un descuido de mis amigos me arrinconaron, me golpearon, me quitaron la libreta que yo llevaba a todas partes y le prendieron fuego en un rincón del patio del Colegio El Pacifico, en el que estudiábamos.

No se si será por eso, pues yo recuerdo claramente que los dos hermanos de mi historia cayeron cada uno bajo las balas del otro y, los dos murieron a la misma hora.

Haciendo cuentas, siempre he considerado que el cuento corto es la más difícil manera de escribir algo con economía y dejarlo claro. Durante mi vida he podido escribir ensayos, crónicas, novelas, poemas y canciones, pero el cuento corto siempre ha sido mí preferido, la mejor manera de aceptar el reto de la composición estética por escrito.

Por eso viene a cuento el que yo extrañe tanto mi libreta Scribe de doscientas páginas con raya, en la que dejé las historias de mi juventud; porque como la historia de mi Tío Livais y su amigo “Toño”, eran historias verídicas a las cuales no había tenido, como ahora, que inventarlas.

antropologo51@gmail.com