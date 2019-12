Malecón: Un Cuento de Navidad

Querido Señor Jesús,

Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te escribí, pero muchas cosas han sucedido desde entonces. Comenzaré con lo más importante y luego te contaré lo anterior. Asesiné a un hombre que trató de violarme en Sinaloa. Ya sabes que tengo quince años y que todavía soy virgen y que intento permanecer así hasta que yo lo decida, y te aclaro que no será necesariamente en una cama matrimonial. Bueno, eso era lo más importante y ahora paso a contarte como todo sucedió.

Mi papi y yo tuvimos que ir con un hombre desconocido,-ahora se que se llama Delfino Morales-, para informarnos sobre un trabajo que le ofrecían en un campo de aviones fumigadores en los límites de Sinaloa y Durango. Este hombre había ayudado a mi papi una noche que se había emborrachado y se había metido en problemas, pero después había regresado para decirle que sabía de un buen trabajo, y mi papi que estaba desempleado le dijo ¿por qué no?, en estos días cualquier cosa decente que me dé a ganar unos pesos es buena; y por lo tanto fuimos a verlo. Yo no sentía buenas vibraciones por este señor que es bastante alto y risueño, pero que dice que ha escrito dos libros y como tú sabes, es algo que a mí me gustaría hacer cuando sea grande y por lo tanto aceptamos.

Así que nos fuimos en su coche con Delfino Morales rumbo a esta pista de aviones fumigadores y que se llama Las Iguanas Voladoras. El que la maneja es un hombre muy raro que dice tener 73 años pero se ve tan joven como mi papi que solo tiene 37, escuché que le llaman “la Muñequita”. Allí solo había un pequeño avión pintado de verde y muchos tanques de gasolina pero nada más que pudiera volar por los aires, cosa extraña. Esta pista estaba muy lejos de cualquier parte y yo pensé que mi papi no aceptaría ese trabajo, pero al estar sin empleo y sin beber una gota y desesperado lo aceptó, pero al final y después de todo ya no quiso trabajar en eso.

Esa noche que llegamos fue que todo sucedió. El señor Muñequita, el señor Delfino, mi papi y yo fuimos al pueblo más cercano para comer en un restaurante y después ver una película que se llama “Acción en el pequeño Tokio”. La comida estuvo bien en el Restauran El Bigotes pero la película era estúpida y muy violenta con muchas patadas voladoras y sonidos fuertes, armas de todos tipos que destruían las cosas y eliminaban los criminales, que siempre eran chinos o japoneses y con muchas mujeres desnudas. La parte más fea fue cuando el jefe de los criminales le corta la cabeza con una espada filosa a una de las mujeres rubias mientras con la mano libre le soba y le acaricia los pechos grandotes. El japonés criminal hace todo esto desde atrás de la rubia y no tiene camisa para que todos podamos ver su cuerpo tatuado por todas partes con dragones y diablos. Al final los buenos lo matan, pero no podrías creer lo mala que es esta película, así que por favor Señor Jesús si puedes no la veas.

Después que regresamos al negocio del Señor Muñequita mi papi me dejó dormida en un salón muy largo y con muchas camas y literas, como de internado, pues ya era muy tarde para regresar manejando a Sinaloa. Luego yo me desperté con un hombre encima de mí, que antes no había visto. Me tapó la boca con una mano mientras con la otra bajaba las cobijas para tocar mi cuerpo. Entonces mientras me defendía voltié para un lado y vi una pistola en el piso junto a la cama y mientras él se hacía cosas en el cuerpo la cogí con la mano y se la puse cerca de la cara y le jalé el gatillo.

El hombre cayó sobre mí llenándome de sangre y mucha cochinada que le salió de la cabeza. Entonces grité y me arrastré lejos de la cama apuntándole con la pistola pero ya no se movió y ya no tuve que jalar el gatillo otra vez. Entonces llegó mi papi y me abrazó. Yo sabía que era él pero Señor Jesús que estás en el cielo pasó un largo rato y yo no hablaba ni podía moverme. El señor Muñeca y el señor Delfino también llegaron pero no dijeron nada cuando vieron al hombre muerto y al cochinero sobre la cama.

Mi papi me tuvo abrazada todo el tiempo que duramos en el camino sentados juntos en el asiento trasero de su carro negro, llegamos a Sinaloa como a la media noche. Creo que el señor muñeca enterró el cuerpo del violador en su terreno

Luego Papi me dijo que era un asesino que había llegado de Guatemala y que los soldados mexicanos habían estado buscando, porque ya había matado a muchos de ellos y que les daría mucho gusto saber lo que le pasó, pero lo mejor era quedarse callados y no contarle a nadie. Le prometí a mi Papi no decirle nada ni a mi Mami, porque entonces ya no me dejaría visitarlo; pero tenía que decirlo a alguien y tú eres el único que lo sabe y el único Señor Jesús en el que tengo confianza.

Te escribo esta carta en el autobús que me lleva para con mi Mami, en Mexicali. Recuerdo la otra vez que viajaba para verla y el autobús chocó con una pipa pero sólo yo salí sin un rasguño, pues los que no se murieron sufrieron muchas quemaduras. Ya no tengo dudas que me has escogido para un propósito especial y que me has dado una misión muy clara, y a la mejor son muchas. En la primera tenía que destruir al violador asesino de Guatemala que sin duda, como tú nos enseñas, era un Ángel malo enviado por el demonio. Ya se Señor Jesús que hay muchos por ahí escondidos esperando el momento para hacernos daño, pero yo ya estoy preparada, y a tu servicio. Un día vi en la tele, en el History Chanel, que como 20 millones de personas aseguran haber hablado con el diablo y yo también lo creo. Pero también creo que hay muchos de nosotros en este planeta que podemos salvar al mundo de los poderes del diablo y de sus ángeles malignos. Por favor nunca me desampares, Señor Jesús, pues tú ya sabes que toda la vida estaré de tu lado.

Tu amiga,

María Magdalena de la Cruz Iglesias.

malecon@live.com.mx