Malecón: Sinaloa mesoamericano III.

Cuando leo un texto sobre los primeros pobladores sinaloenses, que empieza hablando del paso de los emigrantes a través de un estrecho de Behring congelado, y de la cacería de osos, creo que no se capta una imagen clara de ese paisaje, porque somos producto de una cultura de clima cálido; así que considero mejor emplear un enfoque regional, obviando todo aquello que ya está dicho en la historia universal y nacional, pues como decía don Luis González y González: “…la historia que en realidad uno vive y goza fundamentalmente es la historia regional, creo que si queremos ver después la historia nacional, es mejor hacerlo a través de nuestra historia regional y no al revés.”

Agricultura, caza y pesca

Los tahues eran agricultores, cultivaron maíz, frijol, calabaza, chile, algodón, guayaba y ciruela. Recolectaban frutos silvestres como la tuna, la pitahaya y la semilla de mezquite. Pescaban en los ríos y en el mar donde obtenían gran variedad de pescados y mariscos que constituían una parte importante de su alimentación. Cosechaban miel de colmenas silvestres y también la cultivaban. Recolectaban sal de los numerosos depósitos naturales que se forman en el litoral.

Los tahues hilaban y tejían el algodón para confeccionar mantas y otras prendas de vestir, que estampaban con vivos colores obtenidos de plantas silvestres, como el índigo que abunda en la región. Labraban la concha y trabajaban el cuero de venado, fueron diestros artesanos que fabricaron adornos de plumas, conchas, perlas y caracoles. Estos indígenas se caracterizaron por ser diestros alfareros, que producían piezas de cerámica bellamente decoradas y de gran resistencia para el uso doméstico.

Obtenían su alimento de la agricultura, la caza y la pesca. La tierra era muy rica en la producción de maíz, frijol, calabaza, chile, algodón, guayaba, ciruela, guamúchil y zapote. Cuando cesaban las lluvias se tumbaba el monte, y una vez que los restos estaban secos los quemaban; en la entrada de las aguas, los agricultores hacían agujeros en el suelo y depositaban el grano o semilla, luego con el dedo gordo del pie lo tapaban con tierra, y como esta era muy fértil y húmeda se lograban cosechas abundantes, que eran suficiente para alimentar a la numerosa población, conservando los excedentes para los malos tiempos.

En los valles y sobre todo en las riberas de los ríos la tierra era fértil, ordinariamente se recogían hasta dos cosechas al año, pero hay datos que informan que hasta tres en algunos lugares. Había agua en abundancia, lo que hace que al momento del contacto se reporte una gran población, pues los ríos estaban bordeados de muchos pueblos y de tamaño grande.

La pesca era muy abundante en los ríos y la costa de Culiacán, y así se habla en las relaciones sobre la pesca en esta región, “...atajanse allí en el río con un cerco de cañas (otates) y hacen un ingenio para tomar pescado, que aunque fuese allí otra Sevilla, bastaría abastecerse de lo que allí se toma de lizas y otros géneros de pescados muy buenos…”





Vestido y adorno

Usaban vestidos de gamuza y algodón con adornos de metal, de turquesa y concha. Las plumas de aves eran muy usadas para el arreglo personal y especialmente para confeccionar tocados y penachos; también usaban oro, plata, cascabeles de cobre, conchas y perlas.

Los cronistas lo describen así,“…visten las mujeres unas camisas muy grandes que les llegan hasta el suelo, sin otra parte ninguna, y algunas de ellas traen pampanillas, los hombres traen mantas y algunos de ellos escapularios, como frailes dominicos…los naturales della sobremanera bien dispuestos, especial las mujeres, que en toda la tierra del mar océano no he visto otras más hermosas y tan bien dispuestas. Su vestido es una camiza hasta los pies como sobrepelliz, y unas pampanillas debajo. Los varones se cobijan con unas mantas, no tapan sus vergüenzas, los más de los varones muy labrados (tatuados)...”

Comercio

Su indumentaria de algodón se vendía en los mercados o tianguis a otros grupos étnicos. En estos mercados, también se intercambiaban por el sistema de trueque productos agrícolas, pescado y mariscos, animales de crianza y caza, artículos e implementos domésticos y de guerra, diversos textiles, productos manufacturados y artesanías, hamacas, productos de madera y hueso, pieles, perlas, plumería, objetos de ornato, de oro plata y cobre, loza y cerámica de gran calidad, sal, y algunas veces esclavos.





Organización política

Entre los tahues había una diferenciación de estratos sociales y organización política. En Culiacán existía un cacicazgo hereditario, el cacique dominaba sobre un gran número de aldeas y concentraba el poder político y económico. También hubo caudillos militares, aunque como sus vecinos “totorames”, eran gente pacífica y solo practicaban la guerra defensiva. Sus armas eran el arco, la flecha con punta endurecida al fuego, el dardo arrojadizo con punta de obsidiana, la macana con hojas de obsidiana y el escudo de piel de lagarto.

A pesar de ser un pueblo en esencia pacifico, realizaban guerras de defensa de su territorio, sobre todo contra los Acaxes y Xiximes. Empleaban el arco y la flecha, la lanza, la macana y el escudo. Usaban las pieles que obtenían de caimanes y lagartos, iguanas, jabalíes y venado. Las curtían aplicando técnicas propias y elaboraban escudos y rodelas, correas, cinturones y vestidos, sacos y recipientes para transportar agua y otros productos. Tenían la costumbre de envenenar sus armas ofensivas, poniendo veneno en las puntas de las flechas, lanzas y dardos.





Religión

Sobre su religiónse puede decir que no tenían una bien constituida, eran asiduos a maneras religiosas donde los astros, los elementos naturales y objetos inanimados eran adorados: el sol, la luna, las estrellas, el planeta Venus, el viento, el agua, la lluvia, el maíz y el venado, etc. Solían ayunar, absteniéndose además de toda relación sexual, privándose de comer sal en los días que duraba la ceremonia.

Practicaban el juego de pelota, conocido como Ulama- todavía existente en nuestros días en sus tres modalidades, de brazo, de mazo y de cadera - que fue común a todos los pueblos mesoamericanos. Elaboraban bebidas fermentadas de tuna, pitahaya y ciruela, que consumían generosamente durante sus festividades. De sus danzas todavía se conservan algunas como la Pascola, el Coyote y el venado, de claro origen prehispánico.





Usos y costumbres, matrimonio

Existía un gran respeto por las mujeres doncellas, nadie se metía con ellas sin pena o castigo. Cuando llegaban a la edad de la pubertad y estaban listas para casarse, como a los 14 años, podían ser pedidas por un varón que se comprometía a trabajar un tiempo para la familia de ella, y una vez con el permiso de sus padres un anciano sacerdote los unía en matrimonio.

La poligamia solo se permitía entre los señores y líderes espirituales. Mientras que las mujeres se encargaban de las faenas domésticas, cuidaban de la casa, preparaban los alimentos, tejían y remendaban la ropa y cuidaban a los niños; los hijos mayores estaban con el padre que les enseñaba labores productivas y de guerra. Así es pues que los hombres se ocupaban de actividades en el campo, en la caza y en la guerra; también de algunas manufacturas. La familia era de tipo patriarcal, muy unida, y existía una división sexual del trabajo.

