Madrid, Madrid, ole…

Temor, prudencia, recelo, lealtad, agradecimiento, no se sabe, lo cierto es que los priistas, los que siempre han estado pegados a la ubre del poder, en estos momentos han escondido la cabeza como el avestruz, pero no sólo eso, no saben dónde meter todo el cuerpo para esquivar las confrontaciones, rehúyen todo cuestionamiento ante las responsabilidad que implica hablar de las decisiones que ha tomado el PRI nacional de expulsar a Quirino Ordaz Coppel de sus filas.

Donde sí hay regocijo, gusto, satisfacción es en los priistas de a pie quienes han echado las campanas al vuelo al saber que por lo menos con la expulsión del ex gobernador del partido, se les hará justicia, por las vejaciones que sufrieron el 6 de junio del 2020 durante el proceso electoral, donde la mayoría de los sinaloenses están seguros que Quirino Ordaz Coppel le entregó la plaza al presidente Andrés Manuel López Obrador y éste lo premió mandándolo a Madrid.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció el lunes pasado durante la reunión plenaria con senadores de su partido que expulsará de la organización política al ex gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, después de que recibiera el beneplácito como embajador de México en España, siendo una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La militancia está muy molesta y está muy molesta con lo que pasó en Sinaloa y está muy molesta en lo que pasó en muchos estados”, expuso el líder de los priistas, aunque algunos militantes testarudos, por las componendas que están recibiendo, digan que es una venganza porque aceptó unirse al equipo de López Obrador, aceptando la embajada.

Claro, Quirino Ordaz Coppel ya era achichincle de López Obrador desde antes de que le ofrecieran el pago por sus servicios, si no, recordemos todas las venidas del presidente a Sinaloa, a qué venía, no a verle la cara al mandatario estatal, era, el jefe de la campaña de Morena en el estado.

Quien no recuerda las crónicas de los distintos medios de comunicación donde gente armada -como se usa durante los agarres en pleno media día en la capital del estado-, primero un día antes de la elección, mujeres y hombrees levantados, por separado o en parejas, casi todos. a la media noche del sábado, algunos apenas saliendo del edificio del PRI y otros de las oficinas de la CNC, todos, formaban parte de la estructura electoral del partido y estaban encargados de echar a andar la maquinaria que se encargaría de llevar votos para sus candidatos ese domingo.

Hay nombres, Paola Gárate, quien fue candidata del distrito XV11 y José Alberto Salas Beltrán, –secretario de organización del PRI–, entre muchos otros.

Ese día 6 de junio, el robo de urnas, hombres y mujeres vejados por sicarios fue el corolario de una jornada electoral y el gobernador de todos los sinaloenses, ausente, perdido, lo que obligó al entonces candidato a la gubernatura de la coalición Va por Sinaloa (PRI-PAN-PRD), Mario Zamora a salir y decir que iban ganando por cinco puntos de acuerdo a sus números, pero les suplicaba a quienes habían secuestrado a los priistas que los entregaran para que regresaran con sus familias…el final ya lo conocemos.

Por eso, la alegría de los priistas de a pie y el silencio de los que todavía quieren seguir viviendo de las migajas que le quedan al tricolor ¿verdad Cinthia Valenzuela Langarica? que no sabe dónde meter el cuerpo entero para que no le pregunten por su protector.

ADVERTENCIA QUÍMICA

Al parecer, al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, ya no le está gustando el trabajo que está realizado Miguel Luis Morales Lizárraga al frente de Servicios Públicos; en una entrevista con medios de comunicación, afirmó que todavía tiene un cambio pendiente por realizar y aunque no se refirió directamente a esta dependencia, dijo que hace falta la persona idónea para ocupar este cargo.

Cabe recordar que para este nuevo trienio "el químico" tenía contemplado a Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex gerente general de Jumapam, para ocupar la titularidad de Servicios Públicos, pero como éste le hizo el feo a la dirección lo mandó para Obras Públicas.

¿Será que ya no le gustó el abandono en el que tiene a las áreas verdes, camellones y parques? o ¿que las avenidas y colonias populares están en penumbras? por mencionar algunas de las fallas que ha tenido la dirección.

“Necesito alguien que se ponga las pilas", dijo en su declaración.

Morales Lizárraga asumió el mando de la dependencia luego del cese de González Olague en mayo del año pasado y después del paso de los huracanes Nora y Pamela, la ciudad ya no se pudo recuperar al 100 por ciento en cuanto a los servicios públicos básicos, aunque en realidad nunca lo ha estado.

Que si falta de presupuesto, que si falta de personal, que si falta de equipo... lo cierto es que ya no se dan abasto en las más de 300 colonias que comprenden Mazatlán, pero ahí siguen, dando permisos para nuevos fraccionamientos y torres de condominios.