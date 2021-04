L@s candidat@s marismeño@s-mazatlec@s

Tod@s manifiestan lo mismo y lo diferente por la ciudad y el puerto de Mazatlán, en lo que las aguas negras por las avenidas turísticas y las calles céntricas y periféricas, pasando de una ciudad sucia a un puerto contaminado, ampliándose y amplificándose con la música de la tambora y la cohetería retumbando desde el rayo verde crepuscular a la nube azufrada de la termoeléctrica con el hedor de las guaneras al aroma de café marino saboreado en el botadero del parque Bonfil.

De Rodríguez Pasos a El Químico Benítez con la gobernanza de Quirino, el linaje político ha sido y es un remiendo de hombres y de mujeres que poco han servido para los marismeños-mazatlecos y que demasiado se han servido de Mazatlán como la Joya de la Corona y la Perla del Pacífico en el Puro Sinaloa.

La fama y la fortuna que no es la bonanza de la economía turística retribuida más que a los empleadores, y no, a los empleados, ha beneficiado a los políticos y a los empresarios entre quitándole y poniéndole lo que más atraiga y venda al turismo, siendo las ganancias para quienes las venden y las pérdidas para quienes las trabajan.

Mazatlán, es para los candidatos marismeños-mazatlecos, el destino que no tiene para cuándo llenar la mediocridad de los políticos y la avaricia de los empresarios, no habiendo más que el colmo del cinismo votado y aceptado por los marismeños-mazatlecos, por más que se diga que la gente no cree en los políticos, y si no cree es porque le gana más el cinismo de la conveniencia que la convicción de la elección ciudadana, donde la publipropaganda es el quehacer mediático de los medios que también venden sus espacios para que los políticos los compren y los paguen con los impuestos de los cautivos contribuyentes para las prerrogativas de los candidatos políticos financiados por los empresarios.

El común denominador y dominador político-empresario entre la ciudad y el puerto, ha roto la relación identidad-pertenencia si es que la había entre los marismeños y los mazatlecos, porque los marismeños son los originarios y los mazatlecos son los que llegaron, imponiéndose lo extranjero como un componente comercial en la sociedad marismeña-mazatleca, de lo residencial a lo turístico como inversor-promotor en lo político empresarial que hasta ahora se le llama turismo cultural, donde los marismeños son los empleados y los mazatlecos los empleadores y quienes se sirven de los políticos para los negocios en sus administraciones municipales con la hotelería de la industria turística: de Rodríguez Pasos guardado en la Casa del Cid a El Químico Benítez entre Quirino y el primo Coppel, los Toledo Corro y los Carranza.

Los candidatos marismeños-mazatlecos son como el origen y el destino de Pedro Infante: ni de aquí-ni de allá, sino, donde halla lo de aquí con lo de allá.

Lo que siempre se dice de la democracia, a la marismeña-mazatleca, es que sirve para los candidat@s locales para lo “trascendental, único e histórico” desde el ladrillo más alto sobre las olas altas a ras de mar y a la mesa con mariscos y cervezas, viendo pasar un carnaval de frivolidades y estupideces de hombres y de mujeres orgullos@s por el linaje de sus remiendos y retazos, tropicalmente, coloridos.