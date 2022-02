Los secretos bajo llave del Fideicomiso del SNTE 53

Más allá de los dimes y diretes en los que se enfrascaron el gobernador Rubén Rocha Moya, quien usó un espacio público como su conferencia semanera para arremeter contra la cúpula magisterial del SNTE 53, dirigido tras bambalinas por el ex senador priista Daniel Amador Gaxiola, lo cierto es que existe la certeza de que los inauditables Fideicomisos número 2110522 y el número 20004850, están en manos del Sindicato y que éste, una y otra vez, ha negado darlos a conocer.

¿Por qué nunca han abierto al escrutinio estos fondos que pertenecen a los maestros? Desde luego, los gobiernos anteriores, desde Jesús Aguilar Padilla, pasando por Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, también tienen mucho que ver en este enredo que mantiene en un pleito público al jefe del Ejecutivo y a su gente, con los dirigentes de esta sección, tanto el formal llamado Fernando Sandoval Angulo, como el poder detrás del trono conocido como Daniel Amador.

La trama de a quién pertenece la Unidad de Servicios Especiales (USE) se ha venido desgranando desde hace años. Ya desde 2016 la Auditoría Superior del Estado (ASE) practicó una auditoría a medias, pues “hizo como que hizo, pero al final no hizo nada”, ya que para el 2017, sólo reveló documentos a medias, una media verdad, puede ser una mentira.

Resulta que sí se sabe que desde el 2003 los terrenos de la USE eran parte del Desarrollo Urbano Tres Ríos, el cual vendió más de 20 mil metros a la empresa OEI Inmobiliaria SA de CV, filial de Homex, para construir el edificio.

Posteriormente en 2004, en los últimos meses del sexenio de Juan Millán, se firmó un contrato de arrendamiento entre la inmobiliaria y Gobierno por un monto de poco más de dos millones de pesos. Obviemos el acuerdo de que podían omitir pagos si construían vialidades. Hasta ahí, la cosa está bien. Aquí viene la marometa que relaciona al SNTE 53.

El 11 de agosto de 2005, ya con Aguilar Padilla en el poder, OEI Inmobiliaria vende el edificio de la USE y todos sus derechos, sin reserva ni limitación, por 235 millones de pesos a favor… ¡Del Fideicomiso 2110522!

Todo en regla, notariado por el fedatario Rubén Elías Gil Leyva, según el acta. En esa operación se crea el Comité Técnico, el cual es tripartita: como fiduciario, el Banco Santander-Serfin, luego firma el entonces dirigente magisterial Germán Contreras García, firma Quirino Ordaz Coppel, ya que era subsecretario de Finanzas con Aguilar, así como otros dos funcionarios Aguilaristas: Juan José Cristerna Molina y el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Públicas de la SAyF, Antonio Vega Gaxiola.

Los 235 millones salieron del Fideicomiso que hoy en día está bajo llave y es de los docentes. El Comité Técnico creó el segundo Fideicomiso, el número 20004850, al cual iría a parar el dinero de la renta de la USE.

Es en este camino, ya documentado por la ASE, en que se perdió el dinero. No significa que no esté, sólo la auditora Emma Guadalupe Félix no le quiso entrar. Dijo en una comparecencia con diputados de Morena, que simplemente no tiene la atribución pues está en poder del Banco.

El otro asunto de los pagos de la renta de la USE es muy fácil. Resulta que luego de que OEI Inmobiliaria le vendió la USE al Fideicomiso, nunca se notificó el cambio de propietario del edificio, por lo tanto ha sido fácil no reconocer la deuda. No hay duda que este asunto, que toca a los intereses de miles de docentes se tiene que aclarar, también es cierto que el gobernador intenta sacudir el cacicazgo del SNTE 53.

Por último, se anunciaron auditorías y toda la cosa que suele ser parte de la parafernalia del poder, pues ya sabemos que el Congreso obedece lo que el gobernador dispone, pero ojalá y se destape todo sin guardar nada al escrutinio público, quizá no les guste lo que encuentren y lo vuelvan a sellar. Menos es deseable que “alcancen un acuerdo” y dejen todo como estaba, porque si algo ha demostrado el oficio morenista, es que como Gatopardo, “hay que cambiar todo para que todo siga igual”. Al tiempo.

LA APUESTA DEL QUIMICO

El lunes, durante su “Semanera”, el gobernador del Estado informó que le propuso al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres la posibilidad de posponer el Carnaval Internacional de Mazatlán. Aunque también dijo que esperará hasta el próximo viernes para decidir qué se hará al respecto, porque esa es la apuesta del popular Químico de que reduzcan más los contagios en el puerto.

Sin embargo, el secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda adelantó que este miércoles, luego de una reunión con epidemiólogos, ya estaría en posibilidad de anunciar si se aprueba o no la celebración del Carnaval de Mazatlán.

El estado pasó ya de semáforo amarillo a color naranja, y al ritmo que llevan los contagios de ómicron, sobre todo en la ciudad de Culiacán, es de que en lugar de regresar a semáforo amarillo, suba a rojo. Y va para allá, porque el pasado fin de semana el cantante Marco Antonio Solís, “El Buky”, ofreció un mega concierto donde, de acuerdo a los videos y fotografías, no se respetó la sana distancia y la gente estaba sin cubrebocas.

Ahí es cuando se le da la razón alcalde Benítez Torres, que defiende que Mazatlán “se cuece” aparte de los otros municipios, y que no tiene la culpa de que en las otras ciudades no cuiden la salud, como lo hace Mazatlán.

Ahora bien, el Químico Benítez le apuesta a que reduzca el número de contagios en los siguientes días para poder influir en la decisión final de que se celebre el Carnaval de Mazatlán, sin embargo, al parecer quiere que se decida de manera política, ya que le está dejando la opción última al gobernador Rocha Moya.

El mandatario sinaloense ya propuso que se pospusiera, pero el alcalde porteño ha justificado que no se puede porque va de la par con las fechas religiosas y no se puede empalmar con la cercanía de la Semana Santa ni las vacaciones de verano… o sea, va porque va en las fechas pactadas.

Aquí toca lo extraño es que el alcalde porteño todavía no ha querido acercarse al secretario de Salud estatal, Cuén Ojeda, a quien le han dejado la responsabilidad de decir sí o no. Le da más valor a la decisión que pudiera marcar la autoridad federal, que al ritmo que se lleva, sería de rechazo. Ahora se acurruca con el gobernador Rocha Moya para que de manera política, le autorice su Carnaval, porque no quiere perder varios millones que ya llevan invertidos en su organización, vestuarios y carrozas alegóricas, sin contar con los anticipos al elenco musical, que no lo han querido dar a conocer, hasta que no le autoricen su fiesta. Mientras llega el día viernes, a los funcionarios les han de haber ordenado hacer plegarias a Dios para que se haga el Carnaval.