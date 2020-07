Los mexicanos: el exceso que somos

Polarizados en la identidad y confrontados en la pertenencia, el país de las sombras espectrales, es el exceso que somos los mexicanos, con o sin estadísticas, a la nueva normalidad de una a-normalidad instru-mentalizada en el caos del diario vivir y sobrevivir en el Estado-Obrador que ha abierto y se ha encerrado en los frentes única y unilateralmente suyos: de la expropiación a la apropiación por la vía de una hegemonía autoritaria, para la cual no es una transformación democrática, acaso el caos del Estado en la personificación del Presidencialismo que es el exceso que somos los mexicanos con el poder de lo que no seremos, ni fuimos, ni somos.

¿Para qué las quejumbres y las herrumbres si para el caos somos cómplices buenos?

No es ni siquiera un caos imaginado, acaso, transformado: somos fósforos de la seguridad y la criminalidad, de la corrupción y la impunidad, de la salud y la mortandad, morbosamente, letales.

No somos siquiera un imaginario colectivo: somos lo real social en la realidad virtual real de lo fantasmatizado: el ocurrente presente transformado por el recurrente pasado.

Leámoslo en la siguiente lectura en una patética escena: Elena, le hace a la escribana con la funcionaria de la función pública, la Eréndira y el Ackerman, para avalar y recomendar a los susodichos buenos muchachos que son perseguidos por los fantasmas del presente y el pasado, no sabiéndose quién ha plagiado a quién cuando ha sido un rapto periodístico-literario.

No, Agripina, este país no es el que ni en sueños me haya imaginado con la cándida de la ética y la desalmada de la moral con un amenazador resuello en el pescuezo.

Las buenas relaciones políticas públicas son las buenas funciones políticas públicas con las buenas amistades políticas públicas, donde lo íntimo y lo privado de los capitales curriculares y económicos son la prestancia y la solvencia de acabar la pobreza con la riqueza, si es que algo dejamos de ella, ¿de quién, de la pobreza o de la riqueza?

No, Agripina, de la deuda.

Como nada se parece a nadie y alguien cuando serse y hacerse emblema semántico y somático es desde la cabeza a los pies, no es porque se-sea íntegro y entero en la ensimismada y encimada transformación de alguien como sujeto abstracto en algo como objeto concreto, la subjetividad es serse y hacerse mera y meritocráticamente sentimental, y que la fuerza anodina se transforme en anomia y en ausencia en lo que es una estructura ausente para reproducirse en la transformación de algo que no es alguien, nadie y nada y es lo que creemos ser aunque no lo somos: una constante referencia estadística, un recurrente proceso electoral y una ocurrente encuesta de popularidad en lo humanamente intrascendental.

Por ejemplo:

“No vamos a abandonar al pueblo de Guanajuato.” Responsablemente puede ser cierto, porque allí la vida no vale nada la vida: el Estado-Obrador contra El Marro y El Mencho.

Agripina, le pregunta a José Alfredo:

Pues, ¿qué país es este, José Alfredo?

Sepa la chingada, yo nomás lo canto.

El exceso que somos los mexicanos está negociado en el T-MEC-Tameme, sin más ventajas que las desventajas de antes, corriendo y cargando todos los mandados que nos encargaron subiendo del sur al norte y del norte al sur bajando sobrecargados con las mercancías de la sobreabundancia chatarra plástica y plastinada con sabor a jarabe de maíz para las palomitas reventadas por la sal con mantequilla: la boca llena con la diabetes contenta, copeteada con el maravilloso puerquito rosáceo de Trumpig, con sus manitas gorditas y bonitas y hablando con esa trumpita para decir:

You are Welcome, Mr. President.





¿Qué país es este, Señor Presidente?

Pues el país que he venido cargando desde hace veinte años.