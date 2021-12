López Obrador y derRocha Moya

(Jorge Zepeda Patterson y Ernesto Hdez. Norzagaray)

Es lamentable que se entrecrucen, se manden, se obedezcan, se preocupen y se ocupen entre ellos, guardando la distancia, cuando, en el país de las sombras espectrales, el Estado-Obrador va derecho como va derRocha Moya en el estado de Sinaloa que, el análisis crítico periodístico de Jorge Zepeda Patterson y el análisis político de Ernesto Hdez. Norzagaray, no les quitan las ganas del autoritarismo nacional y estatal al par de gobernantes cruzados por Morena, casi al final de sus vidas jubiladas por la izquierda y reactivadas por la derecha de la democracia liberal versus-versión la democracia conservadora, obedeciendo el segundo lo que manda el primero, en lo que Jorge es citado por Ernesto, trazándose un entrecruce en el país de las sombras espectrales que los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus y las mujeres por el feminicidio, nomás cuentan para el sonrojo sanguinopurulento en que la 4T se ha blindado militarmente para los que quieran atacar las obras -insignia- del Estado-Obrador, así como a los que quieran parar lo irreversible en la revolución de las conciencias en la estructura ausente sobre la que los mexicanos estamos sentados o parados o acostados viendo pasar a los hombres, a las mujeres y a los niños a los rastros y a los mataderos públicos nacionales, mientras los migrantes que, no tienen vela en el entierro, deben quedarse en México, por ser el tercer país más in-seguro de estado lado que es el traspatio de USA.

Lo cierto es que Jorge y Ernesto no me mueven ni me conmueven ni me convencen por sus críticas a López Obrador y a derRocha Moya, así como tampoco Lorenzo Meyer y EnriqueSemo por no estar con los estudiantes y el profesor Jean Meyer (de y en) el CIDE, sacando las resorteras los chairos y mostrando las carteras los fifís, refusilándose-refocilándose las redes sociales, tanto a favor como en contra, de lo que en el país de las sombras espectrales está asomándose la fascia, hace tiempo,con el rostro desollado y con las cuencas vacías del estudiante normalista de Ayotzinapa, tirado en una de las calles de Iguala, Gro.

Lo objetivamente periodístico de JZP y lo objetivamente político de EHN es lo subjetivo en la libertad de expresión como un doble análisis en la geopolítica nacional y estatal que se contextualizan en el mandar desde el centro y en el obedecer desde la periferia, porque lo mismo y lo diferente fue Peña Nieto con Malova y López Obrador con Quirino, echándole la mano, a trasmano, al asesor de la izquierda sentado a la derecha del PriMor.

En los años que López Obrador está a medio sexenio y derRocha Moya a principio, son uno y dos a la vez como Jorge en México y Ernesto en Sinaloa, los mexicanos y los sinaloenses estamos partidos y demediados en dos geopolíticas en una: la 4T, la cabeza en el Palacio Nacional y los pies en el Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, porque en el caso del gobernador derRocha Moya debe hacer caso del Presidente-Obrador, no estando al mismo nivel el Estado-Obrador y el Estado de Sinaloa por más que venga, los campesinos aran en el mar, los pescadores pescan en la tierra, los ganaderos ordeñan a las vacas flacas, mientras, los jornaleros, en los campos agroindustriales, son pagados con la explotación y la discriminación económica y social, en lo que El Mayo Zambada y Los Chapitos le ponen fentanilo a la amapola y a la mariguana, y en una consulta a mano y a trasmano, a los pescadores y campesinos lugareños y originarios de Topolobampo les va llegar su amplísima y respirable Planta de Amoniaco con una ecología amigable en el impacto ambiental que, la fauna y la flora, habrán de emigrar a la Meseta de Cacaxtla o a la Playa Espíritu, sin nobleza de espíritu por un cachito de lotería y de tierra.

Entonces, López Obrador y derRocha Moya, (JZP y EHN) que, por sus iniciales habla el espíritu y la raza universitaria, están transformando con la autocrítica y la crítica lo que, a todo modo, es el poder en el país de las sombras espectrales, resucitando a los muertos, apareciendo a los desaparecidos, regresando a los desplazados, reconociendo a los desconocidos y cuidando a las mujeres por los feminicidas.

En la lejanía como en la cercanía, en el país de las sombras espectrales, los que nos separa y nos une no es la unidad ni la unicidad nacional, porque se nos impone el cinismo y el egoísmo, la indolencia y la indiferencia antes, durante y después de la 4T, porque con corrupción gubernamental no hay revolución de las conciencias con el Rolls-Royce de Gertz Manero y el Audi de Santiago Nieto.