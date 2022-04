Lo que viene tiene que llegar, (porque todas las cosas deben pasar)

Lo que viene tiene que llegar como las cuatro estaciones con la moda, l@s modist@s y l@s modelos y a la moda lo que le acomoda, entonces estamos a salvo del catastrófico cambio climático o del calentamiento global, la guerra caliente con la guerra fría rusa-ucraniana con el escenario en el país de las sombras espectrales, lo cual es una belleza a prueba de la fealdad en el espejo de las caras descaradas y de los rostros desenrostrados.

De la real-politik, lo real social con la realidad virtual, la tradición y la costumbre de la insania con la modernidad de la vesania irrumpiendo y distrayendo donde la mentira y la verdad son un deshuesadero de pensamientos y palabras, de actos y hechos humanos e infrahumanos, porque la crueldad es lo de menos cuando los abrazos con los balazos en las calles de México y Ucrania, no se comparan en la masacre de las imágenes que valen más que las palabras en esa incidencia-coincidencia en que los muertos desaparecen con los desplazados vivos en la historia mexicana, en la creencia del Estado-Obrador que con no sancionar al Estado-Putin está y vamos bien con el pueblo ruso y mexicano a ninguna parte, o tal vez a la bodega de su pecho cruzado por la banda presidencial de que la mejor política exterior es la interior con los calzones floreados y la camiseta de resaque, desfasado y rebasado por sus propias limitaciones de un estadista más del montón populista, liberal y conservador, porque ponerse de lado de un criminal de guerra y de lesa humanidad, no es que más que el demerite a su trayectoria de presidente de la valiente honestidad, que no debió alternar con el fascista de Putin, a no ser que Putin le ayude en Zacatecas y Obrador en Kiev con la intervención diplomática de Lavro y Ebrard con los Amigos de Rusia, tanto en el congrueso moreno como en el soviet supremo.

Como no es la máxima nacional, la seguridad, es la estadística de la violencia criminal corrompiendo a la corrupción y dejando que la impunidad esté asentada y adensada en la FGR, la SCJN, el Congreso y en los Medios a favor y en contra del Estado-Obrador, la correlación en la Revolución de las Conciencias con la 4T está pasando del Paradigma al Estigma, recitando textualmente a Slavoj Zizek:

“El aumento actual de la violencia ‘irracional’ ha de verse como algo estrictamente relacionado con la despolitización de nuestra sociedad, es decir, con la desaparición de la dimensión auténticamente política y el traslado de la misma a los diferentes niveles de la ‘administración’ de los asuntos sociales”.

Porque, el nivel mediocre de la política, es la politiquería (de y en) el Estado-Obrador, como la historia patria más temprana que tardía en la transformación como desaparición del Estado de Derecho y la ejecución de los Derechos Humanos -mediante, mediática y fácticamente- con la clientelización-despolitización en cuanto a más cantidad que calidad, más conveniencia que convicción a los derechos y a los deberes responsables-irresponsables de los ciudadanos-primero los pobres del pueblo bueno y sabio en la administración-dispersión de los dineros con la austeridad burocrática republicana, más para los menos y más para los empresarios de dimensión social, así como la administración militar de las obras públicas civiles, remarcando nacionalmente el No Somos Iguales en obras terminadas para la posteridad sexenal 2018-2024.

Al no existir una democracia más que en la plena vaciedad de una supuesta dimensión auténticamente política que ha sido y es la politiquería, la real politik mezclada con lo real social y la realidad virtual lo que está es el equilibrio de la polarización con el desequilibrio de la confrontación sin más peso que el contrapeso en un Estado-Obrador que todavía puede reasentarse con todo lo ganado y lo perdido más en la necedad que en la necesidad, la conveniencia es un derroche y la convicción algo caro a lo barato más con la cantidad que con la calidad (de) lo mexicano (para) los mexicanos, regresándoles el sistema electoral mexicano al estilo pri-mor al sistema político mexicano con el mismo de antes y con el diferente de ahora, porque No Somos Iguales.

En los aparatos mediáticos, informativos y publipropagandísticos liberales (de y en) el Estado-Obrador, los formatos y los contenidos son conexos y similares a los medios de los conservadores: lo infomercial y el trato convencional (+cantidad-calidad) a los usuarios-consumidores reducidos en el quién es quién en las mentiras ante la verdad del Estado-Obrador, porque en nada, nadie ni alguien mienten con todos sus dientes, menos, el Presidente, porque así como en el Sur hay Dos Bocas hay un cenote Dos ojos, no sabiéndose quién traga a quién y quién mira a quién en “Súbete al Tren”, al eléctrico o al de diésel con los ejes de las carretas y las yuntas con las mulas de los compadres pobladores y los inversores desarrolladores, siempre y cuando, lo internalicen los conservadores, destructores de todo lo que ha dejado de existir en México, en el país de las sombras espectrales, con los liberales QUE NO SÉ POR QUÉ, PORQUE YO NO LES HECHO NADA a nadie y a alguien dice y lloriquea el Estado-Obrador.