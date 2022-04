Lo que natura non da Salamanca non presta

Paloma Sánchez Ramos ha seguido al pie de la letra todo lo que una escuela en el extranjero o una con colegiatura mayor a $20,000 mensuales le han enseñado en administración, políticas públicas, y comunicación política; pero no le enseñaron a ser sensible, a tener conciencia de justicia, y esa a veces no se aprende con ningún mentor, libro, o curso, sino viviendo fuera de los privilegios, y poniéndose en los zapatos de otros.

Esta autora no pretende amenazarla o satanizar por el sentido de su voto en contra de la reforma energética discutida en el pleno de la cámara de diputados el pasado domingo 17 de abril, que como todos sabemos fue desechada; sino analizar su perfil a partir de reconocer su existencia con los videos de su actuar que se hicieron virales ese día, y reflexionar sobre el papel de las y los legisladores que mediante el voto o no, hoy nos representan.

La diputada plurinominal del PRI por la circunscripción 1, Paloma Sánchez Parra es una joven mazatleca, tiene 37 años, en el año 2008 egresó de la Licenciatura en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, en el 2015 de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana, asimismo estudió una especialidad en Gobierno de Instituciones y Organismos Internacionales por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid, una especialidad en Mercadotecnia, y un diplomado en Mercadotecnia política por el Instituto Autónomo de México (ITAM).

Fue responsable del Programa Integral de Aseguramiento de los Bienes Patrimoniales de CONAPESCA, Subdirectora en la Presidencia de la República en el 2011, Directora General adjunta de enlace con medios estatales en la Presidencia de la República hasta el 2018. En el 2019 Secretaria de Comunicación Institucional del CEN del PRI (por designación de Alejandro Moreno Cárdenas) y en 2020 Presidenta del Consejo Directivo Nacional de @MovPRIMX. En la iniciativa privada ha sido coordinadora de planeación, organización, dirección y control de marketing en Palm Surf-Mazatlán.

Es integrante de las Comisiones de Turismo, Defensa Nacional, y secretaria en Radio y Televisión. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” es su compañero como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Ha presentado 4 proyectos de iniciativas de ley: para establecer los precios de garantía como el instrumento de política económica diseñado para elevar el precio a los productores por encima del equilibrio del mercado; para establecer el registro nacional de deudores alimentarios; registro nacional de agresores sexuales; y fomentar el turismo a través de la creación de la alianza por nuestras raíces de aquellas ciudades que cuentan con el distintivo de pueblo mágico. Las propuestas de registro de deudores y agresores sexuales son coincidentes con otras propuestas de diversos grupos parlamentarios que a la fecha no han prosperado por distintas valoraciones de técnica legislativa.

Ha votado en contra de aquello que los despoje de privilegios: Ley Federal de Revocación de Mandato, Ley de Ingresos, Ley de Egresos, y la Reciente Reforma Energética.

Ese domingo se vio empañado no solo por el resultado de la votación, sino por los juicios de valor y superioridad entre diputados y diputadas de los diversos grupos parlamentarios, y los emitidos por la diputada Paloma hacia las personas que fuera del recinto legislativo se dieron cita para ser testigos de tal acontecimiento, personas comunes, de a pie, extrabajadores de luz y fuerza ¿los recuerdan? fueron liquidados por decreto presidencial de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús. A esas personas, la diputada desde la parte exterior del lobby legislativo les gritó como porra “NO VA A PASAR”, y al regresar al interior del se rió a carcajadas…No siendo suficiente, desde su curul continuó riendo y mofándose de ser plurinominal, de no requerir de la aprobación de nadie, de no necesitar el voto, de estar agusto.

Las reacciones de inconformidad en twitter y demás redes sociales fueron inmediatas, mismas que el día 20 de abril a las 13:20 hrs la llevaron a emitir una disculpa mensaje de no más de 43 palabras. El manual dice que ahora le toca hacer actos de caridad, darse baños de pueblo, así que próximamente sabremos de ella repartiendo bondad entre los más necesitados.

Haber estudiado en el Tec de Monterrey, un diplomado en el ITAM, Madrid o la Panamericana no da permiso de representar solo a ese grupo poblacional, y mucho menos justifica la humillación y provocación a las personas, de sentirse superior a cualquiera. El pueblo está en su derecho de sentirse molesto, de criticarla, y señalarla, pues es evidente su desdén.

Naturalizado tiene que existen personas de primera y personas de segunda, su formación y pensamiento está para resolverle la agenda a las élites, no solo del país sino del mundo, no comparte un proyecto de Nación de las y los mexicanos, en su cabeza existe un proyecto que obedece otras necesidades. En su conciencia de clase, hace gala de sus ejercicios abusivos de poder, pero cuando el pueblo los recrimina por sus actos, aluden ser las víctimas.