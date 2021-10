¿Llegará las flores para Cuén Ojeda?

Desde el sábado, las florerías de Sinaloa se están peleando para ser la mejor cliente del gobernador electo Rubén Rocha Moya , quien ante los medios de comunicación de manera incómoda le mandó decir al dirigente del PAS Héctor Melesio Cuén Ojeda si quería que le mandara un ramo de flores con la misiva de que sería el próximo secretario de salud.

Todo porque Cuén Ojeda ha tomado a los medios de comunicación de recaderos, un día y otro también declara o manda comunicados de que está pensando si acepta ser el secretario de salud, porque el gobernador no se lo ha confirmado personalmente, por lo que también le dijo que no le pusiera tanta crema, aquí vale preguntar si es a sus tacos, o a sus decisiones, también de refilón le dijo que el actual secretario de salud ese si es su “amigacho” .

“Está mal que ande mandando recados por los medios, que vaya y me vea, ya le dije yo, qué quiere, que mande un ramo de flores, sí va a ser, pero tampoco que se dé tanta crema, no me gusta tanto activismo, pero si se vuelve renuente en que les cuento a lo mejor y me queda Encinas, Encinas es mi gran amigo, un gran cuate y le tengo mucho aprecio”, le mando decir a Cuén.

Por eso, preguntamos, si aprovechará a que hoy es el 66 cumpleaños de Cuén y el gobernador aprovecha y mata un pájaro de dos tiros: le manda rosas blancas -significan paz-, le pone un recadito donde le regala la secretaría y todo arreglado.

Quizá el día de su cumpleaños, ahora sí Cuén tomará una decisión al deshojar una de las rosas que le envíe Rocha.

La decisión tendrá que ser muy bien pensada, ya con las declaraciones de Rocha, muchos de sus seguidores y no seguidores de Cuén dan por terminada con la Alianza.

Los mal pensados aseguran que Rocha Moya nunca lo engaño, siempre lo uso para sus fines y tan es así que hasta la fecha no le ha dado ninguna posición al PAS, está el caso de la esposa de Cuén, Angélica Díaz Quiñonez a quien siempre la tuvieron engañada, ya sentía que despachaba en el DIF estatal y nadita de nada, la titularidad la tendrá un hombre, por eso, se vio obligada a declarar que primero estaba su familia, fue una salida airosa a tan triste desaguisado que le hizo pasar el gobernador electo.

Ahora con las últimas declaraciones del gobernador electo, dicen los seguidores, es una majadería, porque de manera subliminal le está pidiendo que se haga a un lado, que otros son sus cuates, es más, señalan que a estas alturas si Cuén Ojeda aceptara la secretaría sería una humillación, perdería mucho el partido porque la imagen del dirigente se achicaría.

En fin, Feliz cumpleaños a Cuén, pero sin flores.

CUÉN EN EL PRÓXIMO CABILDO DE MAZATLÁN

Hace unos días, Héctor Melesio Cuén Ojeda mostró en sus redes sociales una imagen acompañado de los regidores electos del PAS, otros del PAN y de Morena que estarán en el Cabildo, a partir del 1 de noviembre.

Cuén demostró con la imagen que tendrá una gran influencia en el Cabildo de Mazatlán, porque tiene la mayoría, sumando de los otros partidos, trascendió que desde ya, les ha marcado pauta a los ediles que estarán en esta segunda etapa del Químico Luis Guillermo Benítez Torres.

Se ha hablado de manera extraoficial que el PAS pedirá posiciones una de ellas sería la Secretaria del Ayuntamiento u Oficialía Mayor y ya veremos qué pasa pues solo falta una semana para que se despejen todas las dudas.

El Partido Sinaloense, tendrá juego en las decisiones a votar en Cabildo y eso se verá desde las primeras horas del próximo lunes, cuando se sometan a votación, tres puestos clave: Oficialía Mayor, Secretaría y Tesorería Municipal.

DEJA GOBIERNO DEL ESTADO OBRAS PENDIENTES

La ejecución del proyecto para mitigar las inundaciones en el fraccionamiento El Toreo, tendrá que esperar, pues pasará a ser asunto por resolver para la próxima gestión estatal. Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas, dijo que ya se cuenta con los planos, ya se está a nivel proyecto, pero falta lo más importante: la solidez presupuestal.

No será el único proyecto que se quede pendiente o a medias en el puerto. Recordar que hace poco más de un año y nueve meses se dio inicio a la construcción del colector Roosevelt y a la fecha la obra sigue detenida y obstruyendo el paso en un tramo sobre la avenida Emilio Barragán por un asunto de permisos por parte de la API.

En pleno Centro Histórico, la calle Benito Juárez que fue remodelada junto a 24 calles más entre el 2017 y el 2018, es la única que no ha sido recibida ni por el gobierno municipal ni el estatal, porque salió defectuosa; constantemente sufre de desprendimientos de la piedra pórfido.

El ex director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, decía que los constantes desprendimientos se debían a qué la vialidad fue mal diseñada, mientras que López Angulo señaló que se detectó humedad subterránea. En el mes de agosto el funcionario estatal informó estar trabajando con el Ayuntamiento para darle una solución, pero ya casi se termina su gestión y no se ha hecho ninguna intervención.

Para cerrar con broche de oro, la "magna obra" de la avenida Gabriel Leyva". Es cierto que va a ser inaugurada, tentativamente el viernes 29, aunque sea solo de manera simbólica, pero la obra no estará totalmente terminada cuando Quirino Ordaz Coppel y Luis Guillermo Benítez Torres, hagan acto de entrega e inauguración.

Todavía hay tramos donde no se ha echado el concreto hidráulico y ese por lo menos necesita 15 días para sacar completamente, faltan detalles además como equipamiento urbano, señalética, alumbrado público, embellecimiento de camellones y banquetas.

Supuestamente la avenida Gaviotas en Zona Dorada, será inaugurada este martes 25 de octubre. Poco se ha dicho ya de su avance, tampoco se ha sabido que se haya pospuesto la fecha, pero tampoco se ha asegurado que si será este día.