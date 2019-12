Leer en tiempos violentos: La necesidad de sembrar lectores desde la escuela pública “Leer para comprender”

“La lectura nos proporciona un solaz muy diferente del que nos dan otras actividades. Incluso si éstas son altamente placenteras, al leer comprendemos y sentimos de otra manera”: Juan Domingo Argüelles

El primer puente para acercar a la lectura a los niños es la familia. Muchos lectores fueron motivados e inspirados por sus padres, abuelos o tíos que leyeron o pusieron al alcance de los libros, cuentos o periódicos. Cuando a la familia se le dificulta acercar a sus hijos a los libros; la segunda vía es la escuela. Los maestros son una fuente de inspiración para formar lectores en nuestra historia académica corta o larga. La mayoría que hemos tenido la fortuna de transitar por una escuela podemos recordar algún profesor o profesora que fue capaz de inyectarnos alguna dosis de pasión lectora. Muchas veces este placer por leer, nos acompaña por el resto de nuestros días.

Los docentes al momento de enfrentar la realidad escolar en el aula; son capaces de diagnosticar una serie de áreas de oportunidad dentro de la formación académica de los niños y los jóvenes que transitan en nuestras escuelas públicas, una de ellas es la resistencia a “leer” y “escribir”. Es entendible hasta cierto punto cuando los estudiantes no han encontrado libros o lecturas que sean de su interés, que se identifique con ellos y sus edades. Se sabe también, que si no se lee de manera regular se tendrán grandes dificultades para poder expresar sus pensamientos e ideas en un escrito o le costará trabajo reconocer las diversas formas narrativas y científicas para poder crearlas.

El hábito lector no es común verlo en los ambientes familiares; los libros muchas veces no son un objeto de uso o adquisición; sabemos que para la mayoría de las familias mexicanas un libro por su costo puede ser un artículo de lujo, por eso la escuela es de gran relevancia para la formación de lectores. Más allá de que la escuela cuente con alguna biblioteca, el aula deberá transformarse en el sitio ideal para realizar actividades alrededor del libro, al fomento a la lectura de literatura.

Los profesores muchas veces reconocen que a un niño no se le dificulta decodificar las letras, resulta un reto a veces pronunciarlas y reconocer su propia voz fuera de su cuerpo, pero se observa con tristeza que en muchas ocasiones no comprenden aquello que leen en un texto; que les da trabajo entender aquello que leen, porque comprender no únicamente es decodificar, pone en juego todo los saberes académicos y culturales de un pequeño. En la escuela se lee mucho por obligación, para poder acceder a los aprendizajes esperados y por las actividades propias derivadas de los planes de estudios y programas de asignaturas, para acercar más allá de las lecturas obligatorias que impone el currículo escolar, se necesita fomentar el hábito lector, un lector de literatura, sembrar semilla lectoras en un niño o joven que disfrute el leer por placer, porque este hábito o ese regocijo les acompañará de por vida y probablemente contagien a otros de ese gusto.

Ante la necesidad de formar comunidades lectoras en la niñez sinaloense y conscientes del impacto social en la conformación y consolidación de lectores, así como el efecto impulsor que tienen los docentes, nació el programa “Leer para comprender”, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública y Cultura y El Colegio de Sinaloa. El propósito general de este programa estatal es “Impulsar, fortalecer la habilidad lectora, el hábito lector y la escritura entre estudiantes en formación docente y profesores de las distintas Escuelas Normales públicas en el Estado de Sinaloa, para que sean capaces de transmitir el gusto, la destreza y la costumbre de leer entre sus propios educandos”, En este programa se reconoce a la lectura como una herramienta básica y trascendental para toda la vida formativa del ser humano.

Cinco piezas han sido importantes para el desarrollo de este programa que arrancó en octubre en las Escuelas Normales: la primera es el aval del gobernador Quirino Ordaz, la segunda el respaldo del Secretario Dr. Juan Alfonso Mejía López, la tercera para la ejecución el apoyo del Dr. Rigoberto Ocampo, subsecretario de Educación Media y Superior, la cuarta contar con la apertura de las escuelas Normales por parte de sus directivos en las diversas sedes, y la quinta es la orientación, la visión del presidente de El Colegio de Sinaloa, el maestro Élmer Mendoza con el equipo de talleristas.

¿Por qué empezar con los estudiantes de las Escuelas Normales? Se pretende que con este programa se fortalezca el perfil de egreso de los estudiantes, quienes tendrán en un futuro no muy lejano en su manos la formación académica de la niñez y juventud sinaloense en sus aulas. La pretensión es que lleguen con herramientas y con estrategias de fomento a la lectura y creación literaria. “Leer para comprender” lo conforman cuatro talleres con duración de cinco horas cada uno: el primero “¿Cómo contagiar el gusto por la lectura en el aula?”, el segundo “La importancia de la lectura en voz alta en la formación de lectores”, el tercero “Comprensión lectora, etapas lectoras y acercamiento a la literatura infantil y juvenil”, el cuarto “¡Vamos todos a escribir! Estrategias para incentivar la creación literaria”. La justificación social para este programa radica en el interés que contagien el gusto por la lectura, pensando a la literatura no únicamente como una fuente de conocimiento, de entretenimiento, sino con ese valor mágico, incalculable que atesoran las comunidades lectoras, la lectura como una fuente que permite conocer al profesor, a los niños; la propia condición humana, comprender aquello que son cuando leemos y aquello que nos permite acercarnos y ser tolerantes ante la otredad.