Leer en tiempos violentos: 9 de marzo desde la Escuela

“Tú me quieres alba,

Me quieres de espumas,

Me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, castas

De perfume tenue.

Corola Cerrada”

Alfonsina Storni

“Huevonas”, “holgazanas”, “pretextos para no trabajar”, “son más los hombres que matan según las estadísticas”, “está politizado”, “es una mamada”, “existen otras formas de manifestarse”, “no me parece correcto que paren, van contra el gobierno del presidente Andrés Manuel”; son algunos de los comentarios vertidos y expresados en voz de algunos hombres dedicados a la educación básica en el nivel de secundaria, en la zona escolar donde laboro como asesora técnica pedagógica. Revelando una realidad de esta pequeña antología de comentarios,realizados desde los intendentes hasta directivos, al referirse al paro nacional de mujeres convocado para el próximo día lunes 9 de marzo: la ausencia de conciencia sobre los feminicidios, la minimización de la manifestación de la violencia de género, la falta de información sobre este fenómeno que afecta el sano desarrollo de una comunidad.

La bomba de frases salieron a relucir el pasado lunes 2 de marzo; al momento de reflexionar sobre los vídeos realizados por los Secretarios de Educación, tanto del gobierno federal, Esteban Moctezuma, y el estatal,Juan Alonso Mejía,ambos discursos hacían alusión a prevenir sobre las posibles ausencias de las mujeres en los centros escolares; expresando la libertad que tienen las profesoras de manifestarse frente a los hechos violentos que hemos sido objeto. La única petición de ambosera avisar sobre qué decisión habían tomado las maestras,para determinar medidas preventivas, recordándonos que trabajamos con menores de edad.

Los eventos a realizarse el 9 de marzo han generado polémica en el gremio magisterial: opiniones divididas.Los grupos de whatsapp de profesores se llenan de videos con posturas en contra de que las mujeres se manifiesten. Algunos directores muestran solidaridad; se agrupan con sus pares para determinar cómo atenderán y brindarán el servicio educativo. Las directoras piensan más allá, en la zona sólo existen tres mujeres directoras, muy conscientes sobre qué hacer ese día en que no estarán, el paro no únicamente como un día aislado; es un pretexto para hablar de las mujeres, de su importancia, piensan en una campaña permanente de la no violencia. Ellas, las mujeres directoras de la zona, consideran la necesidad de generar actividades proactivas en pro contra la no violencia de género; en complicidad con sus compañeros; campañas de conciencia social con los jóvenes que cursan la secundaria, sin olvidar a las chicas, que algún día,en futuro serán madres. Es importante recordarles que en ellas junto con ellos pueden romper la perpetuidad de la crianza machista.

Es relevante, en las comunidades escolares hacerles saber por qué existe un día internacional de la mujer, que no es un día para enviar rosas o felicitarlas, mirar esa fecha con ojo de historiador, así como el impacto desde el punto de vista social. Determinar que todos tenemos mujeres relevantes en nuestro trayecto de vida. Invocar al cambio; con respecto al trato que otorgamos a las chicas, a las mujeres en general, revisar nuestras prácticas de cortejo, de convivencia, la definición que tenemos de las relaciones amorosas.

Una escuela de la zona 05, la Secundaria Técnica de Escamillas, comandada por la profesora Carmen Aideé Osuna Cedano, apostaron con sus maestras: Ciria Yanely García, Alejandra Nevárez, Denisse Escobar, Martha Michel, Karina Stone, después de una reunión a la definición de su postura para el próximo lunes; hacer una reflexión profunda, con datos de feminicios, analizaron el contexto rural donde enseñan; sobre los maltratos, abusos que se practican en los pueblos donde se ofrece el servicio educativo. Las maestras tomaron en cuenta su posición de mujer, de novia, esposa, madre y profesora, reflexionaron por qué era trascendental apoyar el paro nacional. Determinaron que era necesaria la complicidad de sus compañeros; para dejar huella en ese día, sus compañeros de inmediato hicieron saber su apoyo incondicional y que querían ser partícipes de este día histórico.

Las mujeres no irán, ni profesoras ni estudiantes ese día en la Técnica 57. Los hombres, los maestros realizarán actividades de concientización a sus estudiantes, para que el día no pase desapercibido para la comunidad. “No queremos que sea una jornada normal, las maestras y maestros deseamos generar precedentes”. Se organizaron para poner un granito de arena a esta lucha histórica femenina.Una de las actividades será: analizar letras de canciones populares y modernas sobre del cómo hablan de violentar a las mujeres. Los chicos observarán un documental sobre el 8 de marzo para sensibilizar la lucha histórica que he tenido la mujer por poder acceder a la igualdad y equidad de género. Los jóvenes redactarán una carta dirigida a una mujer importante en su vida; se analizarán cifras de feminicios, diseñarán carteles alusivos a la NO violencia, escribirán un contrato de respeto hacia las mujeres. El grupo de maestros y trabajadores de apoyo pensaron en acciones para movilizar estructuras culturales, visiones, percepciones; generar el debate, cambios de actitud de los jóvenes, de los hombres hacia las mujeres.

Al final las maestras somos mujeres que amamos a la vida, a la libertad de expresión, pero sobre todo anhelamos ser respetadas, tomadas en cuenta. El 9 de marzo será un histórico día. Las mujeres queremos vivir sin miedo, regresar a casa; deseamos estar libres de violencia.