Las universidades mexicanas de calidad en cifras

En la entrega anterior, defendí la idea de un modelo educativo basado en habituar y entrenar al alumno en el debate público, en la redacción de documentos y en la lectura de textos. Los contenidos pueden cambiar, según la asignatura, pero el esquema de actividades es el mismo: aprender a hablar en público, aprender a comprender textos y aprender a escribir bien. Son tres habilidades que potenciarán, por un lado, las capacidades de comunicación y desenvolvimiento del estudiante en un entorno laboral y, por otro lado, el rigor intelectual que requerirá para encarar una diversidad de retos.

En teoría, esta meta no es particularmente difícil de conseguir. Cada profesor debe elegir un par de lectura breves, analizarlas en clase y alentar el debate –captando la atención y generando, a prueba y error, polémica con sus estudiantes– y, por último, debe asignar la redacción de un trabajo final. Si un alumno se enfrenta sistemáticamente a estas dinámicas, en cada clase, a lo largo de la licenciatura tendrá más posibilidades de entrenarse en esas habilidades que ya mencioné.

He dicho que, en teoría, este modelo es fácil de implantar. Pero, en la práctica, no es posible lograrlo por simple decreto. Los profesores no pueden ser abandonados en tal empresa: requieren un acompañamiento en forma de charlas para familiarizarse con este modelo, talleres para el llenado de sus propuestas de lecturas, retroalimentación respecto de su selección y, sobre todo, escuchar las propias experiencias del profesor sobre qué les ha servido y qué no.

Ahora bien, quizás el mayor desafío implícito en este modelo es que exigir ensayos a los alumnos presupone un profesor habituado a escribir ensayos, del mismo modo que corregir ortografía implica que uno tenga buena ortografía. Esto supone uno de los dos tipos de perfiles de profesores que deben estar presentes en las universidades. En toda universidad debe haber: 1) profesores de asignatura que, desde el punto de vista profesional, sean expertos y tengan contacto con la realidad laboral que corresponda (la enfermera, el juez, etc.); y 2) profesores dedicados a la investigación que no solo complementan la formación del estudiante, sino que cumplen con la vocación científica que tiene toda universidad, la cual se expresa emprendiendo proyectos de investigación, publicando sus resultados, colocando artículos en revistas arbitradas con rigurosos procesos de dictaminación por pares académicos, asesorando tesistas de posgrado, conformando cuerpos colegiados de investigación y divulgando sus proyectos en foros y coloquios de calidad.

Ambos perfiles del profesorado son igualmente valiosos. A veces la distancia, entre lo que estudia el alumno en clase y lo que necesita aprender de la realidad profesional, es tan abismal que la labor de los profesores de asignatura es más que fundamental. En cualquier caso, esa aproximación práctica a la profesión no debe ser exclusiva del profesor de asignatura. Toda labor docente –sea profesor de asignatura o profesor investigador– debería ser siempre a través de casos prácticos.

Los estudiantes constituyen el corazón de una institución universitaria. Ese, y ningún otro proyecto, debe ser el centro de sus esfuerzos. Pero permítame, estimado lector, polemizar: si bien la preocupación medular es el alumnado, la calidad de una universidad se mide no a través de sus estudiantes, sino a través de sus profesores. Es verdad que la calidad se reflejará, al final, en los jóvenes. También es verdad que los criterios para medir la calidad terminan siendo injustos o parciales. Pero debemos aceptar que la medición de la calidad es inevitable e incluso muy saludable.

Para hablar sobre la calidad de las universidades en México, y atendiendo la naturaleza científica que poseen las universidades, sostengo que aquellas extraordinarias instituciones que tanto admiramos –Oxford, Yale, la Sorbona, la UNAM– se deben a su vocación por el conocimiento y a su labor de investigación. Por lo tanto, para este análisis, he decidido apoyarme en dos criterios: la cantidad de profesores universitarios que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la cantidad de posgrados que forman parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) ambos dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Y, para ello, utilizaré principalmente la base de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ECUM 2020) de la UNAM con datos de 2019.

En Sinaloa, en 2019, la universidad con mayor número de miembros del SNI fue la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) con 321 integrantes. De ellos, 6 eran nivel 3 (el máximo nivel). De acuerdo con datos propios de la UAS, hace 10 años (en 2012), esa institución tenía, en conjunto, 150 miembros del SNI y, año con año, ha ido gradualmente avanzando hasta tener, en 2022, un total de 402 miembros. Por su parte, la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) no tiene registros de miembros del SNI en el ECUM para 2019, pero en 2018 registraba 31 integrantes. La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN), en 2019, contaba con 23 miembros del SNI; el Instituto Tecnológico de Culiacán (IT Culiacán) 14 miembros; la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) 5 miembros; y el Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMaz) 2 miembros.

En cuanto a los posgrados pertenecientes al PNPC, la UAS contaba con 49 programas en 2019; la UAdeO con 5; la UPSIN no registra ninguno, pero en 2018 reflejaba uno; el IT Culiacán tenía 2 programas en 2019; en cambio, la UAIM y el ITMaz no apuntan ninguno en ese año ni en años anteriores.

El lector puede ir sacando sus conclusiones. Basta ver las cifras. Pero será aún más revelador si las contrastamos con los datos de otras universidades mexicanas. Respecto a cantidad de miembros del SNI, los primeros diez lugares los ocupan: UNAM, UdeG, IPN, UAM, UANL, CINVESTAV, BUAP, ITESM, UGTO y UASLP. En particular, la UNAM contaba con 4,812 miembros del SNI en 2019; la UdeG con 1,298; el IPN con 1,257; y la UAM con 1,135. Aunado a ello, consideremos que algunas de esas instituciones –como el CINVESTAV– son muy pequeñas y, no obstante, sus indicadores son altísimos. Las instituciones con más investigadores nivel 3, en 2019, fueron la UNAM (841), el CINVESTAV (220) y la UAM (141).

La universidad con la mayor cantidad de posgrados PNPC en 2019 fue la UdeG con 204 programas; seguida de la UNAM con 190; la UANL con 117, el IPN con 106 y la UAM con 83. Nuevamente destaca el caso del CINVESTAV pues, aunque posee “pocos” programas PNPC (66 posgrados) y no tiene la población de las macrouniversidades, la mitad son de doctorado. De hecho, si consideramos únicamente los doctorados PNPC, en 2019, en primer lugar estuvo la UNAM con 44, seguida de la UdeG con 43 y el CINVESTAV con 34.

Hay que señalar que los posgrados PNPC no son una simple etiqueta, sino el reflejo de una infinidad de requerimientos e indicadores que exige el Conacyt, los cuales aseguran un mínimo de calidad y, en otros casos, la excelencia. Evidentemente el SNI y el PNPC no son los únicos criterios para medir la calidad de profesores y universidades: igualmente importante es la cantidad de artículos que los profesores logran publicar en índices como WOS y Scopus, así como las revistas científicas de prestigio que las universidades mexicanas editan, los cuerpos académicos que constituyen, las patentes que registran, etc.

Hay, además, otros aspectos cualitativos que escapan cualquier tipo de medición, en especial, para valorar el trabajo individual de los docentes. En mi opinión, deben tomarse en cuenta dos aspectos de un buen profesor, a sabiendas de que pueden ser muy subjetivas, pero que desde mi experiencia sí deben reunir. El primero de ellos es su producción científica: si usted quiere conocer la calidad de un profesor, eche un vistazo a sus textos –a sus mejores textos, agregaría–. Allí saldrá a flote su rigor intelectual, o bien, sus deficiencias. El segundo es su gentileza: de nada sirve un profesor genio si en su trato con sus estudiantes es prepotente, insoportable, arbitrario o grosero. Y a la inversa: de nada sirve un profesor gentil sin la más mínima calidad en su trabajo. Ambas características son indispensables.

En mi experiencia como estudiante de licenciatura y posgrado traté con lo que yo llamaría extraordinarios profesores, unos eran excelentes y con amplio reconocimiento público, incluso con grandes cargos como embajadores o ministros de la Suprema Corte; otros eran intelectualmente igual o más rigurosos, pero más discretos. Todos ellos llamaban mi atención por su tremenda humildad –su diplomacia si se quiere– y su gentileza. Creo que esa grandeza de vida y de trayectoria les ha concedido riqueza e inteligencia en el trato. Otros profesores, ignorantes de este fenómeno, se marean con poco y son prepotentes.

Esto lo confirmé, una vez más, el semestre pasado en un foro virtual en el que pregunté a mis estudiantes qué hacía a un profesor un buen profesor. Dijeron básicamente dos cosas: primero, que no sean prepotentes, sino que ofrezcan un trato cordial tal que haga posible la discusión y el aprendizaje; segundo, que estén dotados de los conocimientos para impartir su asignatura, que realmente sepan de lo que hablan. Una señal más de que, con tanta claridad en el diagnóstico, nunca deberíamos subestimar a los estudiantes.