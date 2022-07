Las luminarias marismeñas-mazatlecas 

El Químico Luis Guillermo Benítez Torres, con el prot(a)gonismo carnavalesco del Rey-Memo, se ha pintado y se ha despintando por sí mismo, no con el pincel y si con la brocha gorda, de un hombre, un ciudadano, un ser humano, una persona y un personaje, demediadamente, pintoresco y mediocre, que se ha creído, arrogantemente, presidente municipal, pues el carro completo alegórico de Morena lo entronizó por las Olas Altas, lo subió a un ladrillote a la altura del clavadista, y desde arriba se ha echado dos clavados, de panzazo, abriendo el mar Pacífico entre marismeños y mazatlecos: los contentos y los descontentos, aunque la ética, la moral y la hipocresía de los empresarios turisteros se sirven gananciosamente con el importa-des-madrismo del presidente como alcalde en el redil olalteño-carnavalero.

El Químico es como Mazatlán, atractivamente, desfigurados, sin pies ni cabeza, nomás el torso-dorso desnudo con un bronceado chorreado por las aguas negras y embadurnado por las gelatinosas basuras olorosas con el tropical sun, haciendo gala de las garras tropicalizadas hasta la náusea, no sabiéndose si por los golpes de calor, las guaneras, la nube de azufre y el aroma industrial contaminante del café tempranero, en lo que las heces fecales pululan como diminutas galaxias (que el telescopio Webb no capta, ni Capta tampoco) en la resolana urbana del día y el atardecer crepuscular con el rayo verde marismeño-mazatleco, coronando la noche carnavalesca con llévatelas las Pacífico en una hielera, vive la ruidosa alegría y que se jodan los vecinos por conservadores y aguafiestas, porque en Mazatlán es más sabrosa la fiesta, tocándola y bailándola, a reventar, y si alguien fue ejecutado y/o desaparecido, fue por su cuenta y riesgo de ser un atractivo más entre el puerto y la ciudad.

Es de sobra conocido y reconocido lo que Mazatlán representa en el ámbito de los impactos ambientales por la industria sin chimeneas, y lo del tema de las aguas negras, la basura y la iluminación pública como no son asuntos públicos y problemas sociales más que para los marismeños-mazatlecos, una vida de segunda y en quinto patio, lo del malecón de los ricos es un fraude en obra pública y lo del malecón de los pobres es un retorno concurrente y ocurrente de inundaciones, entonces, las luminarias del Rey-Memo, son un costo tirado a fondo con reembolso a los bolsillos del edil en su redil que el erario público de los marismeños-mazatlecos puso a consideración ilícita-lícita del nuevo rico que es El Químico, blindado nada más por la camionetota de La Bestia Negra, sea o no la jaula, de oro o del loro y su “discurso largo, por lo común insustancial o exagerado y poco creíble” que es su choro.

Las luminarias de Rey-Memo que son las viajeras-viejeras frecuentes con su luz de la calle y con su oscuridad de la casa, es cierto que los viajes ilustran, pero también apendejan más a los idiotas que viajan a lo bruto con sus lentes oscuros para que no le vean los ojos de la ignorancia y el tapabocas para no le vean la cara de los tontos jalando la maleta-la muleta con ruedas, a toda prisa, porque creen que los va a dejar el avión, cuando el vuelo viene atrasado igual que el retrasado que lo va a esperar, sentado y rezagado en un asiento de una sala de espera, ignorando quién se queda o quién vuela de primera en clase turista de tercera, sea a Oslo, Miami y París, y que prometen, al regresar, que van a traer vuelos europeos con aviones y botellitas de wiski en la maleta-muleta para que se vea que el viaje no fue en balde más que con el balde lleno de cuartitos Pacífico en la fonda-fondeado con El Chalío.

Con las luminarias marismeñas-mazatlecas del Rey-Memo, el fraude, con o sin luminarias, ilícitas o lícitas, por donde o no se las vean, es un fraude de la corrupción y de la impunidad de Amlo-Morena y la 4t, y como todas las luminarias atraen el escándalo, para El Químico-Rey-Memo, es parte de pisarle la cola al que va siguiendo el carnaval con la banda y una bandeja de cayos de hacha y un hielera de ballenas saltando y asaltando a l@s mitoter@s, l@s gaviotas y l@s gorrones(as) de las Olas Altas, el rico y el pobre que se siente millonario son lo más íntimo, público y ridículo de l@s marismeños-mazatlecos, céntric@s y periféric@s, que al oponerse al cierre de la isla de Venados, lo que no quieren es dejar de ganar la basura que venden y que tiran los turistas depredadores del turismo cultural, no hallando El Químico cómo crear y destilar una tormenta de mierda que le permita hacer de las luminarias un triple fraude: mentir-robando-traicionando, mientras, los marismeños-mazatlecos, se limpian la cara con la misma jerga-restregada en la cara.