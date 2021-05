Las campañas olvidadas

Jesús Estada Ferreiro es un meme. No es un servidor público. Para muchos analistas, y parte importante de la sociedad, el acalde con licencia de Culiacán en busca de la reelección es un político defenestrado, un político que no tiene la menor oportunidad de regresar al puesto. … se pueden llevar una sorpresa.

Si bien, Estrada Ferreiro, logró enfurecer a las cámaras empresariales, asociaciones civiles, partidos de oposición y hasta a los militantes de su partido (MORENA) consiguió algo que es oro molido para cualquier campaña: ser el meme del momento.

Los electores ven en Estrada a un tipo rupestre y simplón. Al principio lo despreciaron, pero, con el paso del tiempo fue transformándose el chiste de moda. Los bufones son los favoritos de las multitudes. Estrada es, de los cuatro candidatos de MORENA en las ciudades principales, quien tiene la mayor probabilidad de triunfo. Parece increíble, pero la evidencia ahí está para quien quiera verla. La oposición nunca entendió que la gente no odia a sus bufones; al contrario, les facilita el camino al Poder.

Faustino no está consiguiendo penetras en secciones del electorado que necesita urgentemente para competir, sobre todo las clases medias urbanas. El PAN no lo apoyo para nada en esta encomiendo. El sombrero de Faustino es una muy mala contrapuesta para el meme que es Estrada. Menospreciar la risa que causa Estrada entre la población puede ser uno de los errores más grandes de la oposición. En lugar de convertir la elección en un asunto serio prefirieron abonar a las burlas en contra del candidato de MORENA. La risa lo fortalece.

En Ahome todos dan por hecho que los odios acumulados en contra de Gerardo Vargas entre propios y extraños terminaran por llevar a la victoria a Marcos Osuna. Aseguran que los malquerientes del trébol se volcarán a las urnas para darle una lección al malovismo. En ninguna otra parte se habla tano del voto cruzado como en Ahome, pero hay una falla en su lógica. Es verdad que los revanchistas hacen fila para ajusticiar a Gerardo Vargas; Sin embargo, se olvidan que, así como hay odiadores por montones, el del trébol tiene una larga y enorme lista de favores por cobrar. Gran parte del empresariado de Ahome y lides sociales deben una porción de su bonanza a las gestiones del malovismo, incluso, ese grupo puede ser mayor que el de los sedientos de venganza.

Por otro lado, si en algún lugar del estado la maquinaria jugará un papel importante para movilizar el voto será en Ahome. Gerardo tiene los recursos materiales y humanos para llevar a las urnas a sus simpatizantes, sabe dónde están y que se necesita para motivarlos; todo eso sin contar la dupla perfecta que hace con el PAS. Si alguien entiende a plenitud las ventajas del panismo ese es Gerardo Vargas y el PAS se siente muy cómodo trabajando con él.

En Mazatlán las cosas pintan más cerradas. Fernando Pucheta parece tener la delantera por muy poco. Su campaña gira en torno a la cercanía con la gente. El Químico Benítez no es un meme, tampoco tiene los recursos y estructura de Gerardo Vargas, pero es quien mejor representa la marca del morenismo. Si hay alguien que representa, para bien o para mal, a la 4t ese es Luis Guillermo Benítez. El Químico no dudará en utilizar el obradormismo como refrendo a su mandato. Es en Mazatlán donde los cuervos de la nación están presentando mayor dinamismo. Pucheta ofrece a las colonias populares apoyos a través de su fundación, pero el Químico ofrece continuidad en programas sociales con flujos constantes de depósitos mensuales. La competencia es dispareja. Pucheta está sufriendo lo que antes no sufria para conectar con las clases populares. Cada vez se le complica mas acercarse a los suyos. La suma de Alejandro Higuera al moreniso es otro frente con el que tiene que lidiar la oposición. Higuera todavía tiene ascendencia con ciertos sectores sociales y eso puede inclinar la balanza en las últimas semanas.

Las campañas por las alcaldías son poco analizadas a detalles, parten de la idea general de una elección global, pero cada una tiene sus propias historias y características que se pueden resumir de la siguiente manera:

En Culiacán un meme a base de risas puede ganar la elección; en Ahome la estructura y los recursos se estrían imponiendo y en Mazatlán el obradorismo estaría dando la batalla con amplias probabilidades de dar la estocada final la oposición.