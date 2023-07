La Voz del Cácaro | Xóchitl: la que no Quería ser

Esta vez el presidente cumplió lo que prometió. El lunes pasado anunció, eso sí, con varios días de retraso, que la senadora Xóchitl Gálvez es la elegida por parte de la oposición para aventarse el tiro con el candidato de Morena por la Silla Presidencial. ¿Pero tiene Xóchitl posibilidades de dar batalla en unas elecciones como las que se avecinan? ¿Hay algo que realmente convenza de su incipiente discurso? ¿Por qué el pueblo habría de votar por alguien que cree más en el esfuerzo individual que en las dádivas del gobierno?

Negarle la entrada a Palacio Nacional a Xóchitl, fue una decisión que el presidente lamentaría más tarde. El portazo en las narices de la senadora por el PAN no hizo más que poner la atención de los medios y del pueblo en alguien que, en términos electorales, era de la perrada. Ni siquiera espiraba a ser presidenta, se conformaba con llegar a ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. No obstante, en unas cuantas horas Xóchitl se volvió tendencia, mientras las corcholatas de Morena sudaban la gota gorda por una tajada del rating.

Ese lunes, el presidente visiblemente alterado, nos confesó que sus “gargantas profundas”, así llamó a sus informantes, le pasaron el dato de que el dedazo a favor de Xóchitl se fraguó por la mafia del poder semanas atrás. Y por supuesto, Claudio X González, el villano favorito de Palacio, salió a relucir de nueva cuenta como orquestador de tanta maldad. “¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo…”, dijo López Obrador en medio de su arrebato. Y no exageró, porque si se mira con detenimiento, Xóchitl, en manos de un publicista colmilludo, podría llegar a convertirse en una especie de heroína de telenovela; un Lo que Callamos las Mujeres de la política mexicana. El personaje es sufridor, como nos gusta a los mexicanos.

En él hay abnegación y valentía; la mujer de origen profundamente humilde, quien con base en su esfuerzo e inteligencia logró vencer todos los obstáculos, hasta convertirse no sólo empresaria, sino también en senadora de la República. ¡Ay wey! Una de esas historias de éxito rosa que al pueblo sabio y telenovelero le fascinan. Y si a eso se le suman los miles de millones de pesos que, tanto empresarios como medios de comunicación, seguramente apoquinarían para apoyar la campaña electoral, todo apunta a que Xóchitl podría convertirse en un auténtico dolor de muelas para Palacio Nacional. De entrada, la propia Xóchitl no perdió la oportunidad de picarle la cresta al presidente llamándolo machista y misógino, dos palabras casi altisonantes, en estos tiempos de la obsesión por la igualdad de género. No nos extrañe que a partir de ahora, cada vez que el presidente lance su artillería contra Xóchitl, ésta le ponga su estate quieto con la cantaleta ramplona del machismo y la misoginia. El recurso ya está muy sobado, aunque suele funcionar.

Hija del pueblo

Pícara, dicharachera, mal hablada… Xóchitl representa, como en su momento lo hiciera el mismo López Obrador, a alguien alejado de la mamonería y la solemnidad. Alguien de piel morena y rasgos mestizos, que al menos racialmente, tiene mucho más que ver con el pueblo, que gente como Santiago Creel o Enrique de la Madrid, dos arquetipos del hacendado criollo, abusivo e indolente, el cual se ha dedicado durante siglos a expoliar a los jodidos. En términos de imagen pública, Xóchitl ciertamente podría conectar con el electorado. ¿Pero ocurre lo mismo con su discurso?

Y es que a menos que Xóchitl modifique su narrativa, cosa que no sorprendería, viniendo de un político, hasta ahora ha sido muy clara en afirmar que en caso de ser presidenta, continuará apoyando a los pobres. Sí, pero no con dádivas, sino con oportunidades para que progresen. ¿O sea que se acabarán las becas y las “Tarjetas del Bienestar”? Pero esa no es la pregunta más importante, la pregunta central es si millones de mexicanos estarían dispuestos a entregarle su voto a alguien que los va a poner a chambear, para darles algo que la 4T les da sin pedirles ningún esfuerzo.

La jaula de los leones

Visto así, uno de los pocos argumentos que podrían cambiar la intención de los votantes es la idea (o la promesa) de que con Xóchitl, los asaltos, las extorsiones, los secuestros y los levantones llegarán a su fin o, al menos, disminuirán. Claro que meterse en ese tema, a estas alturas del partido, es como meterse a la jaula de los leones, donde el que no se muere, sale arañado. En días pasados Jorge Ramos, lejos de la actitud condescendiente de de otros periodistas, le preguntó a rajatabla a Xóchitl cómo combatiría al crimen organizado, ésta contestó que no tenía ni la más pálida idea y, que llegado el caso, se rodearía de la gente más calificada para que la asesore sobre el tema.

Bueno, al menos no nos salió con que iba a acusar a los malandros con sus papás. Aun así, lo que se ve es a una aspirante presidencial cocinada al vapor, la cual no ha tenido tiempo suficiente para dimensionar lo que significaría ser presidenta de un país en llamas.

Las preguntas peligrosas

Por ahora a Xóchitl le ha funcionado el discurso de la inteligencia artificial y las energías limpias y, por supuesto, el rollo de la mujer maravilla, la cual nunca necesitó de hombre alguno para lograr el éxito. El problema, y eso la saben bien los publicistas de Xóchitl, es que ese tipo de narrativas sólo alcanzan para unas cuantas semanas. Al monstruo de las redes sociales y la opinión pública hay que alimentarlo todas los días. Tempranito. Así que una vez que pase el júbilo, por haber encontrado a alguien con posibilidades de arrebatarle al oficialismo la próxima elección presidencial, Xóchitl tendrá que comenzar a responder preguntas muy complicadas. Por ejemplo: ¿cómo sería la relación del nuevo gobierno con el Ejército; continuarían siendo socios? ¿Y la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles; estaría dispuesto el nuevo gobierno a seguir metiéndoles millones de pesos? Ahí podría terminar el encanto.