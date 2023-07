La voz del cácaro |Unas Preguntas para la Señora X

Tal vez porque simpatizan con el personaje de Xochítl Gálvez o, porque de plano no quieren al presidente, los periodistas han sido muy modositos, por no decir complacientes, a la hora de entrevistar a la aspirante a la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio por México. Preguntas a modo para que Xochítl se luzca sin meterla en aprietos. ¿Y las preguntas escabrosas, las complicadas, para cuándo? Ahí le van unas cuantas, senadora. Si no nos las contesta, al menos póngalas en la lista de los pendientes.

Nomás no nos vaya a salir con aquello de “No sé por qué tanta violencia…” al estilo de Claudia Sheinbaum, cuando aquel reportero canijo y mal vibroso de Tabasco se le fue a la yugular cuestionándola acerca de los anuncios espectaculares en los que aparece su imagen y, cuyo origen, continúa sin ser aclarado. Así que hablando de aclaraciones, por principio de cuentas nos gustaría que la Señora X nos aclarara cómo piensa que sería la relación de su gobierno con la delincuencia organizada.

¿Qué va a hacer el día que, al igual que lo ocurrido en Chilpancingo hace dos semanas, un cártel de la droga use al pueblo para coaccionar al gobierno y obligarlo a que libere a algún narco? ¿Va a aplicar todo el peso de la ley o va a negociar con la mañosos o, peor aun, nos va a salir con la babosada de que los va a acusar con sus papás? ¿Cómo piensa recuperar las carreteras secuestradas por la maña? ¿Los próximos seis años continuaríamos con la Guardia Nacional o se crearía una nueva policía de orden civil? ¿Y el Ejército? ¿Ya tiene claro el trato que daría a los soldados? ¿Qué perfil debería tener el próximo secretario de la Defensa? ¿Le seguiría dando nuevos negocios y más obras al Ejército para echárselo a la bolsa? ¿Sabe de la corrupción que hay dentro del Ejército? ¿Cree que el Ejército requiere una reestructuración, un cambio de mentalidad? ¿Conoce cómo opera el sistema penitenciario mexicano? ¿Considera una transformación completa del sistema penitenciario? ¿Echaría de su cargo al vetusto Fiscal, Gertz Manero, quien ha hecho un triste papel al frente de la Fiscalía General de la República?

Mamá gobierno

“Ojalá y Xóchitl nos cumpla de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país…”, dijo hace poco el deslenguado y caricaturesco Vicente Fox en una entrevista. En efecto, el tema de los apoyos sociales amenaza con convertirse en una piedra en el zapato de la Señora X, pues aunque nos ha repetido una y otra vez que si ella llega a ser la primera presidenta de México, se mantendrían algunos programas sociales, está claro que las cosas cambiarían radicalmente. Cabría preguntar, cuáles de estos programas piensa mantener vigentes, y cuáles suspendería. ¿Y el sistema de salud? ¿Ahora quién sería el encargado de buscar las medicinas y comprarlas, el gobierno o intermediarios, como se hacía en otros sexenios? Para tener un sistema de salud como el de Dinamarca, habría que cobrar impuestos como se cobran en Dinamarca (más o menos 45 por ciento del ingreso). ¿Considera subir los impuestos? ¿Crearía una nueva versión del Insabi o del seguro popular?

Y ya entrados en gastos, quedaría por saber si en el próximo sexenio se mantendría la misma política del gobierno actual respecto a la educación, o habría un cambio, comenzando por el dinero que se destina para enseñar. Como dato, entre 2018 y 2021 el presupuesto se redujo en 22 mil millones de pesos y se desaparecieron 9 programas que apoyaban el aprendizaje de millones de estudiantes. ¿Y los sindicatos? ¿Cómo sería el trato con los maestros del SNTE; permitirá que sigan tomando carreteras y paralizando ciudades con absoluta impunidad?

¿Quién pagará los platos rotos?

Es cosa sabida del presidencialismo mexicano que en cuanto el nuevo presidente asume el poder, de inmediato encarcela a algún adversario político con quien tiene pleito casado, y que le sirve como peón para mostrar su músculo y su autoridad frente a los demás poderes del Estado. En este sexenio quien cargó con el muerto fue Rosario Robles. El presidente terminó cobrándose viejas afrentas y la tuvo “guardada” tres años. Así las cosas: ¿quién piensa la Señora X que podría ser el primer funcionario del sexenio de la 4T en pisar un Reclusorio? ¿Tiene considerado abrir procesos penales contra López Obrador o contra los funcionarios que cometieron todo tipo chapuzas y desvíos de recursos, tipo Segalmex o, los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) o, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)?

¿Y los gringos?

La relación del gobierno mexicano con los gringos atraviesa por un momento muy delicado. Si hasta ahora se han mantenido más o menos a raya, es porque México les hace el trabajo sucio como cazador de migrantes y como “tercer país seguro”. ¿Consideraría la Señora X continuar con la misma política migratoria durante otros seis años? ¿Permitirá que agentes de la DEA, FBI y la CIA vuelvan a operar en México? ¿Y el fentanilo, cómo piensa entrarle a la bronca? ¿Tiene contemplada la posibilidad de legalizar las drogas?

Y las que faltan…

Ni están todas las preguntas que son, ni son todas las que están. Claro que si la Señora X lograra colarse como la candidata de la oposición para buscar la presidencia, cosa que es muy probable, ya habrá oportunidad de saber más acerca de su plan de gobierno. Esperemos que tenga uno, porque hasta ahora no ha mostrado nada nuevo bajo el sol. En fin, antes de concluir nuestro breve cuestionario, sería interesante saber: ¿usted y su gobierno se encargarían de darle continuidad a la construcción de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya, en caso de que la 4T no lograra terminarlos? Asimismo: ¿qué haría si usted ganara la elección presidencial y López Obrar y Morena se negaran a reconocer su triunfo? Y por último: ¿con el inmenso poder que tendría como presidenta, sacaría de la cárcel a su hermana menor, Jaqueline Malinali, acusada de secuestro? Ahí queda de tarea para la Señora X.