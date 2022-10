La voz del cácaro | Otra de Policías y Soldados (pero en el aire)

Para un piloto civil, volar con los guachos es un reto en todos los sentidos. Hay guachos que odian volar, a muy pocos les gusta la idea de subirse a un pequeño monomotor Cessna para “romerear” la sierra en busca de plantíos de mota o amapola. Hasta al más chingón se le arruga el alma cuando desciendes como un relámpago sobre las salientes escarpadas de los cerros, a menos de trescientos pies del suelo. Adrenalina pura. Es como una droga. Algunos guachos se ponen a rezar, muestran sumisión ante la muerte, otros, normalmente de mayor grado, se pueden poner altaneros. Eso, hasta que les presentas al diablo.





Iguala 8.00 am. El coronel llegó puntual con toda su comitiva. Nada menos que dos trocas de doble cabina con un pelotón de diez guachos armados hasta los dientes. Se detuvieron en la entrada de la pista de aterrizaje levantando una nube de polvo. Inmediatamente el que venía manejando, un sargento flaquito de mirada nerviosa, bajó y muy solícito fue y abrió la puerta del acompañante. Entonces apareció su Majestad, el coronelazo.





Las gafas Ray Ban ocultaban parte de su cara regordeta. Era moreno, ni tan alto ni tan bajito. Eso sí, de barriga prominente, la cual trataba de esconderse, sin conseguirlo, debajo del uniforme de campaña recién planchado. Las botas impecables, en la cadera la fornitura con una 45., y por supuesto, sobre los hombros las charreteras con las tres estrellas en triángulo. Como quien dice: un “mi-rey” de las fuerzas armadas. Sin miedo al éxito, papá.





Después de darle una serie de órdenes al pobre sargento, para luego pendejearlo de ida y vuelta, el coronelazo se quitó las gafas y se me quedó mirando de arriba abajo con altanería, como asegurándose de que quien iba a pilotar el avión fuera alguien digno de su confianza. O tal vez sólo esperaba que yo le abriera la puerta del Cessna 210. El que se la abrió fue el propio sargento saludándolo muy marcial. Despegamos con el viento de frente. Muy pronto alcanzamos altitud, los cerros que rodean el valle de Iguala nos salieron al paso. Era un jale de rutina.

Había que darle su vuelta al coronelazo por la sierra para que le echara el ojo a un plantío de mota, que luego tendría que ser fumigado. Eso de ubicar los plantíos, es una comisión que la SEDENA le había asignado exclusivamente a oficiales con rango de mayor o rangos superiores. Claro que el oficial comisionado jamás se subía al avión. En vez de eso mandaba a algún subalterno a que se fletara, y luego, a nombre del subalterno, cobraba la compensación por riesgo que suele dar la SEDENA. Ay, los guachos.





De pronto en la lejanía apareció otra cordillera formada por cerros muy altos, cuyas crestas se cubrían de nubes. En el centro de la cordillera se abría un valle y, a un lado del valle, sobre una planicie, estaba el enorme plantío de mota. Pura calidad de exportación. Aunque el plantío tenía el tamaño de un campo de fútbol, el coronelazo ni siquiera lo había notado, hasta que se lo señalé. Tan pronto como vio la mota, pegó un brinco de la emoción. Me pareció que era la primera vez en su vida que veía tanta mota.





-¡Ya lo vi! ¡Acérquese hasta adentro! -exclamó el coronelazo ordenando con ligereza, esa ligereza surgida de la ignorancia.

-No podemos entrar así nomás. -le respondí muy serio.

-¡Cómo que no! ¿Por qué chingada madre no?

-Porque si entramos así, de frente, el viento nos puede empujar contra el cerro. Vamos a acabar como moscas. Hay que entrarle desde arriba y de lado, pero no podemos acercarnos mucho. Si nos acercamos podríamos encañonar, no tendríamos espacio para levantar el avión y librar la cresta del cerro.





El coronelazo chasqueó la lengua con desdén, como alguien que no cree nada de lo que le están diciendo. Luego se me quedó mirando con la misma altanería con la que me miró antes de subir al Cessna. “¿Qué usted anda con los mañosos o qué, por qué no quiere arrimarse?”, exclamó apretando el rostro cubierto de ira. Creo que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. No le contesté. No soy de los tipos que hablan mucho.





Entonces presioné el bastón de mando hacia adelante. Abruptamente fuimos hacia abajo. El Cessna comenzó a zarandarse y a vibrar. El coronelazo lanzó un alarido y se aferró al asiento transido de espanto, como si la vida le fuera en ello. Conforme descendíamos a ochenta nudos, el plantío de mota parecía más y más grande, gigantesco. La ladera del cerro, tupida de vegetación y peñascos, pasaba a nuestro lado como una ráfaga iluminada por los rayos del sol. Las alas del Cessna vibraban con furia, el viento las golpeaba mientras embestía al avión por los dos costados, sacudiendo la cabina como si la fuera a despedazar. Nunca había visto en mi vida a un hombre con tanto miedo en los ojos. “¡Suba el avión, suba el avión, por favor!”, suplicaba el coronelazo con voz trémula, una voz que apenas salía de su garganta.





Es cierto que tiempo atrás prometí que nunca más volvería a hacer eso de picar el avión en medio de la sierra. Los guachos se espantaban. Luego ya no querían volar conmigo. Pero no me arrepiento, el coronelazo se había ganado su lección a pulso. Por mamón.





En una película de ficción, con final feliz, probablemente el coronelazo se habría disculpado conmigo por haber sido tan arrogante. Pero ésta era una película de la vida real. Así que una vez que tocamos tierra, el tipo descendió del avión sin siquiera despedirse de mí. Eso sí, iba pálido, temblando. Cuando estuvo frente a su comitiva de guachos, mudó el semblante quebrado por uno de hombre intrépido y se puso las gafas Ray Ban para disimular. Luego subió a la troca de doble cabina con su porte altivo, como si se tratara de un superhéroe de Marvel. Pobrecillo de mi sargento. No tuvo más remedio que cuadrarse y volverlo a saludar.