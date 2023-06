La Voz del Cácaro | ¡Ordene, mi General!

Hoy que los guacamayazos contra el Ejército Mexicano están de a peso, y que el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, ha sido balconeado por sus viajes y sus propiedades, muchos se preguntan cómo será la relación del próximo presidente de México con los soldados. ¿Continuará entregándoles miles de millones de pesos? ¿Seguirá siendo el secretario de la Defensa un personaje omnipotente e intocable? ¿O debería ser el nuevo secretario un civil y no un militar, como ocurre en muchos países?

En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente, con el visto bueno del Senado, escoge al secretario de Defensa. Entre los requisitos para el nombramiento está el de que el aspirante debe ser civil y no haber servido en el ejército durante los últimos diez años. En México, desde la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional por decreto del presidente Cárdenas, el secretario de la Defensa es de extracción exclusivamente militar. Durante los últimos ochenta y cinco años nunca hemos tenido un secretario de Defensa que no ostente el grado de general de división. Presidentes han ido y venido, y siempre ha sido así. Pero los ejércitos también se desgastan, se anquilosan.

La perenne figura de un secretario de la Defensa adusto y marcial, del que no se sabía casi nada, funcionó por décadas en México. El secretario rara vez se dejaba ver en público, si acaso, aparecía en los desfiles enfundado en su traje de gala. Era casi invisible, por lo que la imagen que el pueblo tenía de él era lejana, pero digna. El Ejército era visto como una institución honorable, ejemplar, el último recurso para hacer frente a las calamidades. Pero en la era de la 4T las cosas son muy distintas. Ahora el secretario de la Defensa se placea en las mañaneras muy risueño al lado del presidente, y no tiene el menor empacho en ser blanco de cámaras y reflectores; es una especie de rock star con muchas responsabilidades y miles de millones de pesos y nuevos negocios qué manejar, de los cuales no tiene que rendir cuentas a nadie. Eso es poder.

Obediencia o servilismo

¿Qué pasaría si en el próximo sexenio ese poder quedara en manos de un civil y no de un general? Sería, sin duda, el inicio hacia una transformación dramática dentro del Ejército. Una trasformación que debería darse desde la manera en la que los militares mexicanos entienden la relación entre los jefes y sus subordinados. Una cosa es la lealtad y la obediencia, y otra muy distinta el servilismo. Y en Ejército Mexicano siempre ha imperado el servilismo. Es uso y costumbre.

Es el arte de saber adular al jefe (el efectivo) en el momento más oportuno. Todo el poder concentrado en una sola persona, un virrey, que parte y reparte premios a discreción entre sus aduladores y cortesanos. Y por supuesto, cada que puede, también se premia a sí mismo con algún gustito, digamos viajes, o por qué no, un departamento de lujo ubicado en alguna zona fifí. Ese centralismo del poder en la figura del secretario de la Defensa ha llevado por años a nuestro Ejército a convertirse en un enorme aparato burocrático, una especie de corte feudal regida por el virrey, omnipotente e intocable, el cual lo decide todo, incluido el presupuesto que se le asigna a cada área de su feudo. La Fuerza Aérea Mexicana, obsoleta y casi inoperante, es un lamentable retrato de lo que significa la discrecionalidad surgida desde el poder unipersonal. Es como si el general Crescencio Sandoval y el presidente hubiesen olvidado que las guerras se ganan por el aire.

A sus órdenes, jefe

Un sexenio es poco tiempo para operar un cambio real en algo tan complejo como lo es el Ejército Mexicano, pero al menos en manos de un civil, la visión de cómo dirigir y administrar ese Ejército sería distinta. Habría contrapesos y pluralidad. La vieja práctica de privilegiar la lambisconería antes que la eficiencia, daría un giro. No más compromisos ni deudas de poder. Esto cobra relevancia si se considera que, hoy por hoy, el secretario de la Defensa es quien le propone al presidente los nombres de aquellos que, según su criterio, merecen ascender al grado de general, ya sea brigadier, de brigada o de división. En pocas palabras, todos los que ascienden tienen una deuda de “lealtad”, ya no se diga con el presidente, sino con el general secretario.

Con un civil al mando podría darse una verdadera coordinación entre las fuerzas que constituyen el Ejército. Sería un paso decisivo para conformar un verdadero Estado Mayor Conjunto. Sin preferidos ni apestados, ni rivalidades, como la que existe entre el Ejército y la Marina. Las jerarquías quedarían claras: primero la Fuerza Aérea, luego la Marina y al final el Ejército. Y no al revés. Se le daría un cambio de fondo a la relación entre la figura del secretario y los altos mandos y sus subordinados.

Es regla no escrita del Ejército Mexicano que aquel soldado, sin importar el rango, que se atreve a cuestionar al general secretario está cometiendo una especie de suicidio laboral. Si corre con suerte podría ser encarcelado en una prisión militar, pero si es menos afortunado, pudiera acabar recluido en el sexto piso del Hospital Central Militar, en el área de psiquiatría. El que no está con el secretario, está contra él. No hay más. Son las reglas. Así ha “funcionado” el sistema durante décadas.

Mientras los hackers de Guacamaya continúen con su guerra de baja intensidad contra la SEDENA, seguirán apareciendo revelaciones cada vez más comprometedoras de nuestra clase militar. Ni siquiera con todo el poder y el dinero que ha recibido del presidente, el Ejército ha podido librarse de ser espiado. Toda una paradoja del surrealismo, si se toma en cuenta que el mismo Ejército practica el espionaje -con su flamante tecnología Pegasus- con todos aquellos que le resultan incómodos. Y eso incluye a funcionarios del propio gobierno. Georges Clemenceau, el célebre primer ministro francés durante el régimen de la Tercera República Francesa, dijo alguna vez que la diferencia entre un civil y un militar es que el civil siempre puede militarizarse, mientras que el militar rara vez puede civilizarse. ¿Y en el México de los decretazos será lo mismo?