La voz del cácaro | Negocios Peligrosos

Recientemente se anunció que el gobierno pagaría un poco más de ocho cientos millones de pesos por la marca “Mexicana de Aviación”, ello como parte de la obsesión de darle otro negocio al Ejército, en el que por cierto los militares poseen nula experiencia. Una cosa en administrar una Fuerza Aérea, casi inexistente y, otra muy distinta, es operar una nueva línea aérea comercial, la cual se supone que debería ser rentable, sin que ello lleve a sus competidores a la quiebra.

Fiel a su estilo de hacer las cosas como quien hace salsa en molcajete, es decir, al puro chilazo, el gobierno ahora pretende embarcarse en el negocio de la aviación comercial. Un negocio de muy alto riesgo. Y lo hará, nada menos, que de la mano del Ejército. Se dice que una serie de generales en retiro ya desarrollan el plan de negocios, así como los manuales de la nueva aerolínea, la cual podría convertirse en otro barril sin fondo, que los mexicanos terminaríamos llenando, al menos por un tiempo, mientras el barril revienta, igual que han reventado más de veinte aerolíneas nacionales en las últimas dos décadas.

¿Por qué fracasaron? Por las mismas razones que llevan al fracaso a la mayoría de las aerolíneas sin importar su nacionalidad: malos manejos y una pésima administración. Eso además de una serie de factores sobre los que una aerolínea no tiene control, como el clima, la estacionalidad, la estabilidad política y el precio del petróleo, sin contar con las presiones y los caprichos de los sindicatos. Aun así, hay algo en el negocio de la aviación que a los ricos les seduce y los lleva a apostar su lana. Quizá es que en el club de industriales, no es lo mismo presumir que se es el flamante dueño de una línea aérea, que aceptar que se es el modesto dueño de una empacadora de quesos. Pero más allá de aspiraciones, una línea aérea requiere muchísimo dinero. El gobierno ya comprometió más de ochocientos millones para adquirir la marca Mexicana de Aviación; eso es sólo el enganche, por decirlo de alguna manera, lo que sigue es inyectarle muchos millones más a la empresa para lograr que los diez aviones alquilados que conformarán su flota, despeguen y lleguen a su destino sin sobresaltos.

Empresarios

Si bien los soldados han resultado poco efectivos en el combate contra la maña, en eso de ser empresarios y administradores tampoco han dado el ancho. Para muestra el sobreprecio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) construido por el propio Ejército. Según los datos del presidente, dicha obra tendría un costo máximo de 75 mil millones de pesos, al final terminó costando 115 mil 981 millones de pesos, es decir, un sobreprecio de 35 por ciento adicional. Al sobreprecio habría que añadir que la obra inició con contratos sin licitar, empresas con adjudicaciones a modo, proveedores vinculados a factureras y contratistas con antecedentes de corrupción. Chulada. ¿Qué nos asegura, como contribuyentes, que con la nueva Mexicana de Aviación el caldo no nos terminará costando más caro que las albóndigas? La mayoría de las veces pasa.

La línea del bienestar

Lo más probable es que la nueva Mexicana de Aviación entre a competir en el mercado de los vuelos domésticas de bajo precio, con aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris. No pocos ya respingaron. Y es que eso de que el Ejército sea administrador y operador de siete aeropuertos, pone a su línea aérea en una posición de clara ventaja frente a su competencia. Simplemente, por tratarse de una empresa del gobierno, la nueva Mexicana de Aviación podría recibir un trato preferencial en cuanto al precio y las condiciones de pago por el combustible que requiera su flota de aviones. Asimismo, podría haber descuentos o incentivos muy ventajosos para la aerolínea, sobre las tarifas que tendría que pagar a los aeropuertos, operados por el Ejército, por concepto de servicios aeroportuarios (TUA, aterrizaje, aeropasillos, entre otros). Todo esto permitiría ofrecerle al mercado precios más bajos que cualquier otra aerolínea del mismo segmento. Sería un golpe duro para sus competidores, casi mortal. La pregunta es por cuánto tiempo podrá el Estado inyectarle dinero a otro negocio que pareciera hecho en las rodillas y, que según el presidente, comenzará a operar en diciembre. Si el lanzamiento de la nueva aerolínea resulta como el del vagón solitario del Tren Maya, vamos a tener otra joya.

Con el sello de la casa

Hace años, cuando por orden presidencial, la PGR dejó de fumigar plantíos de mota y amapola, y le pasó esa chamba al Ejército, se dio un hecho que raya en el surrealismo. El todo poderoso secretario de la Defensa de aquel entonces, tenía planeado pasar revista a la base de la Fuerza Aérea en Culiacán, la cual además de sus instalaciones, ahora también poseía el hangar de la PGR. Entre las ganas de quedar bien con el jefazo y el temor de un arresto, el comandante de la base, un general de ala, ordenó que las oficinas del hangar de la PGR fueran limpiadas y pintadas.

Cuando la tropa fue a cumplir la orden, se encontró con que en los anaqueles de las oficinas del hangar había un buen número de manuales (en inglés) para la reparación de helicópteros y aviones.

Quizá en un ámbito distinto al militar, esos manuales habrían sido puestos en cajas y resguardados; pero no en el mundo de los guachos. Para ellos todo eso era basura. Y para colmo, en inglés. Y como mi general había dado la orden de deshacerse de la basura, los manuales fueron quemados sin hacer muchas averiguaciones. Muy pronto los mentados manuales se necesitarían para dar mantenimiento a los equipos que aún permanecían en la base. Pero ya era demasiado tarde. Con el tiempo todos esos equipos terminarían convertidos en chatarra. Sí. Por falta de mantenimiento. Esperemos que la prepotencia y la ignorancia no sean un problema más en el futuro de la nueva Mexicana de Aviación. Ojalá y, más allá de los malos augurios, resultara rentable y accesible para miles de pasajeros. Los aviones se parecen mucho a los negocios; en ambos casos el despegue es opcional, pero el aterrizaje, se quiera o no, resulta obligatorio.