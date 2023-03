La Voz del Cácaro |“Nada que ver”

Hay un punto medio entre el cine de arte y el cine comercial; es ese punto en el que una película de bajo presupuesto con una visión de autor y una historia original, logra colarse en la cartelera cinematográfica para competir por la taquilla con el monstruo de Hollywood. Tal es el caso de “Nada que ver”, comedia romántica de la realizadora Kenya Márquez. Con un guión convencional y un puñado de personajes entrañables, encabezados por Carlitos (Memo Villegas), el cuento conecta. Aunque pudo haber sido profundamente conmovedor.

Los primeros diez minutos de la cinta son francamente memorables. La secuencia en la que Carlitos es corrido de su chamba como cuidador de ancianos y recibe, a modo de finiquito, una vieja máquina de hemodiálisis con la que va por el barrio cabuleándose a cuanto paisano le sale al paso, contiene ese humor que tanto se echa de menos en las comedias románticas del cine mexicano en los tiempos de la pandemia. Ese mismo humor con el que se cocinaban las películas de Cantinflas y de Tin Tan, es decir, la risa arrancada al espectador a partir de la candidez de los personajes y lo absurdo de las situaciones en las que se ven envueltos por obra del canijo destino. Por momentos, lamentablemente breves, Carlitos es ese Cantinflas, igualado y dicharachero, de Ahí está el Detalle o el Tin Tan, bonachón y cabulilla, de El Revoltoso. Sólo por momentos.

Por alguna razón, y aunque el personaje de Carlitos nunca pierde su encanto, sí que va dejando de la lado cierta espontaneidad. Rara vez volvemos a escuchar uno de sus refranes cantinflescos o alguna de sus puntadas. Es como si la directora tratara de contener la energía de Carlitos, en un intento por darle peso y sustancia al personaje de Paola (Fiona Palomo), una estudiante de arquitectura fresona y mamona, que a modo de castigo divino, un día se queda ciega. Carlitos es contratado por la madre de Paola para que sea su cuidador. Ese es precisamente el argumento central del cuento: la extraña amistad que puede surgir entre un buen tipo y una mujer ciega y encabronada.

Si bien Carlitos logra un pleno desarrollo gracias al sólido trabajo de creación de personaje hecho por Villegas, la cosa es distinta en el caso de Paola. Con ella el reto es mucho mayor, pues no sólo tiene que interpretar a una niña fifí que ha perdido la vista, sino que además debe convencer al espectador de que efectivamente no puede ver. Y eso no siempre ocurre. Si bien el personaje de Paola proyecta y convence al primer hervor, también es cierto que por momentos, tanto la actriz como el script (continuista), se olvidan de la ceguera de Paola, de modo que las reacciones del personaje no siempre son coherentes con los estímulos surgidos del mundo que la rodea. Alguien que está ciego rara vez parpadea para proteger sus ojos de los rayos del sol. Asimismo, alguien que no puede ver a la persona con la que está hablando, difícilmente se coloca frente a ella como si estuviera mirándola a los ojos.

En Perfume de Mujer, el ingobernable teniente coronel, Frank Slide, protagonizado magistralmente por Al Pacino, hace uso de todo su arsenal histriónico para convencernos de que el personaje está más ciego que un topo, y de que a falta de la vista, ha desarrollado poderosamente el sentido de la intuición. Eso le da credibilidad al personaje. En el caso de Nada que ver, el guión, aunque contiene varios diálogos poderosos, no escarba en las entrañas de Paola. La retrata sólo en la superficie. No hay una reflexión profunda de lo que podría significar algo tan perturbador como perder la vista.

El presupuesto

Sería ocioso comparar una película con otra, si tomamos en cuenta que Perfume de Mujer costó más de treinta millones de dólares, mientras que el presupuesto de Nada que ver es infinitamente más reducido. Con treinta millones de dólares alcanza y sobra para hacer toda clase de ensayos con los actores y pruebas de cámara e iluminación. Y si una escena o una toma, o inclusive la película, no son del gusto del director o del estudio, no pasa nada, siempre hay varo para hacer cambios. En el caso del cine mexicano independiente, la cosa es bien distinta. Aquí nomás da para que el director de la cinta salga de la bronca sin morir en el intento. No hay pa más.

Por eso es tan apreciable el trabajo que hacen la directora y el fotógrafo de Nada que ver al momento de poner la cámara y montar cada escena. Y es que en cualquier escena, hasta en las más breve, hay una búsqueda -que tiene mucho que ver con el estilo de Guillermo Del Toro- por dar movilidad a los personajes aun en espacios reducidos; ello favorece enormemente el ritmo de la edición, de manera que la historia fluye de una manera ágil y entretenida, alejada de la inacción tan común en las comedias románticas, donde a lo largo de 90 minutos, sólo vemos cabecitas hablando. Talking heads, dicen en Hollywood.

Lo que hay que ver

Si hay algo que no se le puede perdonar a una película, y menos tratándose de una comedia, es que sea aburrida. Por fortuna para el espectador Nada que ver dista de pertenecer a esa categoría. Y eso se agradece después de chutarnos cosas tan desafortunadas como Sexo Pudor y Lágrimas 2, Soy tu Fan e Infelices Para Siempre. Todas cocinadas con la misma receta, cuyos ingredientes principales son el humor ñoño y los personajes infumables.

En 2011 se estrenó la comedia francesa Amigos Para Siempre (Olivier Nakache). La historia da cuenta de la improbable amistad que surge entre un millonario tetrapléjico y su cuidador, un africano con antecedentes penales y pinta de matón. En sólo nueve semanas la cinta se convirtió en una de las películas francesas más vistas de todos los tiempos. Fue tal su éxito, que tanto en Estados Unidos como en Argentina, se hicieron los correspondientes refritos. ¿Ocurrirá algo parecido con Nada que ver? Quizás. ¿Pero logrará la película sostenerse nueve semanas en la cartelera? Por desgracia, el exhibidor, y no el público, es quien tiene la última palabra.