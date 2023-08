La voz del cácaro | México Bronco

Semanas antes de caer fulminado por las balas, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, prometió que en caso de convertirse en presidente, se iría contra varios políticos de su país que tienen negocios con el crimen organizado (“la mafia política”). Tal vez hablaba en serio o, tal vez nomás andaba buscando votos, el caso es que sus promesas a alguien no le gustaron. En cuanto a México, no sería descabellado pensar que algo parecido podría ocurrirle a alguno de los candidatos, ya sea de Morena o de la oposición, una vez que se metan de lleno a la campaña presidencial. Bienvenidos a la rifa del tigre.

En poco menos de dos meses, tres operadores morenistas han sido asesinados. Paola Quevedo, excandidata a diputada por Morena, fue ejecutada en Celaya. Luego Zayma Zoraya Zamora, quien apoyaba a Adán Augusto López, murió de varios disparos en Poza Rica. Días más tarde, en la carretera de Iguala a Chilpancingo, en un supuesto asalto, José Fuentes Brito, operador de la campaña de Marcelo Ebrard en Guerrero, fue baleado junto con su hijo. Habría que sumar otro homicidio a la lista, el del empresario José Guadalupe Fuentes, quien fue promotor de Marcelo Ebrard en Guerrero desde 2022. La cosa está que arde. Y aún no comienza la campaña presidencial. Ni siquiera en los tiempos del salinismo, el vendaval de la violencia política azotaba al gobierno con tal furia.

Si así les ha ido a los de Morena, que es el partido oficial, el todo poderoso, basta imaginar cuál podría ser la suerte del candidato de la oposición, llámese Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes o cualquier otro. Las consecuencias de un atentado en contra de alguno de los probables candidatos, sin importar el partido, podrían ser una dura lección, sobre todo para el presidente y su “transformación”. Sólo hay que ver cómo le fue a Carlos Salinas de Gortari con el homicidio de Luis Donaldo Colosio en aquel lejanísimo 1994.

Tierra de mártires

Cuando Colosio emprendió su campaña presidencial, estaba lejos de contar con la enorme aprobación que en ese momento tenía Cuauhtémoc Cárdenas como candidato opositor del PRD. Colosio era un candidato gris, que simplemente no prendía. Pero las cosas dieron un vuelco sorprendente cuando fue acribillado en Lomas Taurinas. En un segundo las miradas de todo el país se clavaron en una sola persona: el presidente Salinas de Gortari. Más allá de su probable participación, o no, en el asesinato de Colosio, el pueblo juzgó sumariamente a Salinas y, sin mayores pruebas, decidió que era el autor intelectual.

A la par de la condena pública, ese mismo pueblo se encargaría de convertir a Colosio en un auténtico mártir. De ser un candidato sombrío, como por arte de magia, pasó a ser un político ejemplar, un visionario, un transformador que dio su vida por la democracia. Hasta un monumento fue levantado en su memoria. En cuanto a Salinas, terminaría en el retrete de la historia como el villano de la película. México es un país que ama a los mártires. Tenemos una especial debilidad por el sufrimiento de aquellos a los que consideramos como caídos en desgracia. Para el mexicano, el mártir es la personificación de la bondad y del infortunio, sin que nos importen demasiado los errores y los vicios del pasado del mártir en cuestión.

Las reglas del presidente

Nada más imaginemos que alguien osara tocarle un pelo a Xóchitl Gálvez, la innombrable. Ya no hablemos de que le dispararan. Como están las cosas, bastaría con que algún canijo le diera un empujón a su bicicleta o le soltara un par de cachetadas, para convertir a López Obrador en el primer sospechoso del ataque. Y claro, a Xóchitl, en una mártir. Y no debería sorprender. ¿A caso no ha sido el presidente, quien ha usado sus mañaneras para tirarle carrilla una y otra vez a la panista? Otro tanto podría ocurrir si atentaran en contra del candidato de Morena. Otro mártir. “El mártir de la izquierda”. En ese caso tampoco parece que el presidente pudiera salir bien parado. ¿No fue él quien dictó, bajo sus muy personales criterios, los tiempos y las reglas de la sucesión presidencial? ¿No es el presidente quien debería proteger a sus propios candidatos? ¿No es él quien ha dado la línea de lo que sus corcholatas pueden decir, o no, ante los medios?

Los demonios andan sueltos

Después de ver lo ocurrido en Ecuador, está muy claro que en el momento de que inicie formalmente la campaña presidencial en México, cada palabra que los candidatos digan, podrá ser usada, literalmente, en su contra. Hay que andarse con pies de plomo. Los mexicanos estamos de tal suerte divididos, que un ataque a alguno de los futuros candidatos, no sólo podría venir de parte de la delincuencia organizada, sino de cualquier paisano. No faltará un fifí, como el borrachín que hace poco amenazó al presidente en un video de tik tok, o algún burócrata del gobierno de la CDMX, enfurecido, porque sin

preguntarle, le tumbaron 2 mil pesos de la ya de por sí sufrida quincena; una módica aportación para “apoyar” la precampaña de la compañera Sheinbaum.

Suponiendo que el candidato de la oposición, no sólo lograra sobrevivir a la campaña presidencial que se avecina, sino que de refilón terminara ganando las elecciones del 24, tendría que enfrentarse con un último obstáculo: el presidente. Un presidente que utilizará el poco poder que le quede y, todas las artimañas que se sabe, para negar el triunfo de cualquier partido que no sea el suyo. Por ahora, mucho cuidado con andar vendiéndole a los votantes promesas grandilocuentes sobre seguridad y justicia, o andar lanzando bravuconadas, tipo le vamos a declarar la guerra a la delincuencia o “Le vamos a cortar la cabeza a la mafia política”, como prometió un Fernando Villavicencio, echado para adelante, antes de morir. Esos tiempos de héroes y heroínas quedaron atrás. Hoy más que nunca hay que hablar con tiento, con medias tintas y vagos compromisos, sin decir nombres y sin faltar. No vaya a ser el diablo.