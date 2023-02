La Voz del Cácaro | Llaman a la puerta

Hoy, que ovnis, reptilianos y annunakis están haciendo de las suyas, y que parece que el planeta está a punto de reventar, llega “Llaman a la Puerta”, estreno del director indio-estadounidense M. Night Shyamalan. Una cinta de terror psicológico con tufillo a cine independiente, es decir, una película con un presupuesto limitado, que pretende hacernos creer que los jinetes del apocalipsis ya están entre nosotros, y que además piden un sacrificio para detener el fin del Mundo. Una muestra elocuente de que en el cine no basta con ser, además, hay que parecer.





M. Night Shyamalan es uno de esos directores cuya obra, aunque dispareja, posee un estilo inconfundible. En todas sus historias saltan a la vista los mismos ingredientes: personajes inquietantes, premisas extravagantes y giros inesperados en la trama. Llaman a la Puerta no es la excepción. Pero vamos por partes, comenzando por los personajes. Eric y Andrew son una pareja homosexual, cuya hija adoptiva, una niña de rasgos orientales, disfrutan de sus vacaciones en una cabaña ubicada en algún bosque lejano. De entrada una familia así sería censurada socialmente en muchos países, incluido México. Sin embargo el director Shyamalan se atreve a sacarlos de clóset. Claro que mucho cuidado tiene de no saltarse las trancas de la moralidad, de tal forma que jamás vemos alguna muestra de afecto, siquiera lejana, entre Eric y Andrew, ya no se diga que los veamos joteando.





Son gays, pero nomás en lo oscurito. Porque frente al mundo y frente a la hija adoptiva, metáfora de la pluralidad étnica y la aceptación, son bien machines. Por el otro lado tenemos a los cuatro intrusos (los cuatro jinetes del apocalipsis) que aparecen inopinadamente frente a la cabaña de la familia feliz, para darles una noticia, digamos, inquietante. Poca cosa. Nada más que el mundo está a punto de hacerse pedazos, de manera que la única forma de salvar a la humanidad, es que uno de los tres miembros de la familia muera, a modo de sacrificio, en honor de algún dios que nunca es mencionado. De paso, los cuatro jinetes también les informan que aquel que habrá de ser sacrificado, deberá que ser elegido de común acuerdo entre dichos miembros de la familia. Como quien dice, democracia mata carita.





Así, escrita en las páginas de un guión, la premisa suena prometedora. El reto es cómo mostrar todo eso en imágenes, de manera que parezca, si no verosímil, sí creíble. No basta ser, hay que parecer. Y ahí es donde la dirección de Shyamalan no resulta eficaz del todo. Hay varios momentos a lo largo de la película en los que cuesta trabajo comprarle el cuento. Comenzando por el hecho de que cuatro seres sobrenaturales, como los son los jinetes del apocalipsis, nada menos, son mostrados como cuatro gringos comunes y corrientes que parecieran haberse vestido en el Walt-Mart; sin lanzas ni espadas, sin arcos ni flechas ni nubes alrededor. Para acabar pronto, ni caballo traen. Es plausible la decisión del director de no caer en los estereotipos hollywoodenses, pero la verdad es que sus personajes resultan poco convincentes.





Por supuesto, y si no fuese así, más de uno saldría huyendo del cine, al principio ni Eric ni Andrew, le creen al Leonard, el jefe de los jinetes apocalípticos, ese cuento de que el planeta está cerca de un cataclismo; así que el único medio que queda para convencerlos es una pantalla de televisión, donde, a conveniencia de la trama, aparecen de manera intermitente imágenes de distintos noticieros mostrando las catástrofes que están aconteciendo de manera simultánea en todas partes del mundo; todo ello mientras la familia feliz no termina de ponerse de acuerdo en cuál de sus integrantes será sacrificado para sacar a buey de la barranca.





¿Y la filosofía?





Quizá los más rescatable del filme, que transita entre el suspenso, el terror y la candidez son las vueltas de tuerca en la trama. No es que lo hagan menos inverosímil, pero al menos logran que el espectador permanezca en su butaca. Ya sea que muera uno de los personajes o todos, resulta irrelevante, pues de ninguno se podría decir que es especialmente memorable. Decepciona que una historia que aborda como tema central el advenimiento del apocalipsis, carezca de una filosofía o siquiera de un mensaje de cara al espectador, que lo lleve a la reflexión. No hay un diálogo o una frase que se recuerden por su poder para estrujar las consciencias. Es como si el fin del Mundo ocurriera todos los lunes sin falta. ¿Algo tan trivial a quién podría importarle?





Para aquellos que acostumbran ver series en Netflix o Amazon, una película como Llaman a la Puerta podría resultarles familiar, inclusive entretenida, pues mantiene ese estilo episódico y coral que en los últimos años se ha convertido en una nueva forma de contar historias dentro del universo del streaming. Un universo en el que el espectador cuenta con una gran cantidad de opciones a su alcance. Basta con que presione un botón para cambiar de serie o de película. Pero en una sala de cine es distinto. Ahí el espectador sólo tiene una historia a su alcance, precisamente la que está viendo proyectada en la enorme pantalla, y por la que suele pagar más de la mitad de lo que le costaría la suscripción mensual a una plataforma ilimitada de streaming. Eso sin incluir el chesco y las consabidas palomitas. Y por supuesto el estacionamiento.





Algo pasa, tanto con distribuidores como con exhibidores, que se han empeñado en llevar a las salas de cine un montón de cintas que resultan perfectamente olvidables por intrascendentes. Alguien dirá eso lo que hay en la viña del Señor. Puede que así sea. Quizá el problema es que a fuerza de contar con tantas opciones mediocres, el público se ha vuelto complaciente. ¿Será que las salas de cine, similar a lo que plantea Llaman a la Puerta, están muy cerca de desaparecer de la faz de la Tierra?