La voz del cácaro | Las Puntadas de Marcelo

La competencia está canija, tanto que Marcelo Ebrard, en su afán de pegar siempre primero, ya dio a conocer la estrategia de seguridad que seguirá en el caso hipotético de convertirse en presidente. Tal parece que en el mundo Barbie, el mundo de Marcelo, todo tiene arreglo con un poquito de tecnología y mucha buena onda. Vaya tomada de pelo. Con sus ocurrencias ‑comparables a las de López Obrador‑, como aquella propuesta de crear una Secretaría de la Cuarta Transformación, Marcelo, lejos de convencer, despierta dudas. Como si ignorara que en el campo de batalla hay una Xóchitl Gálvez que acapara todos los reflectores.

Desde que Marcelo anunció que el lunes 10 de julio presentaría su estrategia de seguridad, la cosa ya olía a tomada de pelo. Era muy pronto para picarle la cresta al presidente con lo que ha sido su gran fracaso durante todo el sexenio; lo de los abrazos y no balazos no sólo no detuvo la violencia, sino que la disparó como nunca antes. El tema es campo minado para cualquier aspirante a la candidatura de Morena. ¿Cómo anunciar una nueva estrategia de seguridad sin raspar a López Obrador? Porque cualquier cosa, cualquier idea que vaya en un sentido distinto a la estrategia obradorista para la seguridad, estaría a contra pelo con el propio presidente.

Tan malo decir que se está de acuerdo con lo que no ha funcionado, como proponer un cambio radical en lo hecho hasta ahora; sería tanto como reconocer que México es un estado fallido. Aun así, a Marcelo y a su equipo de campaña se les ocurrió que sería buena idea llamar a una conferencia de prensa para hablar, antes que nadie, del tema de la seguridad. Sí, pero sin mancharse con el presidente. Ni de refilón. El resultado no podría ser más futurista, casi peliculesco. Lo bautizaron como “plan Ángel”.

El Ángel exterminador (de mañosos)

“Con el ‘plan Ángel’ vamos a disfrutar del México más seguro de la historia”. Así lo promete Marcelo al inicio del video promocional, donde aparece vestido de traje y corbata, recortado contra una pantalla en la que relumbra el logotipo de Ángel. Después, durante casi un minuto, las imágenes, acompañadas por una música hollywoodesca, se suceden una tras otra, mientras la voz de Marcelo nos narra las bondades de su novedoso plan. Al final, el mismo Marcelo vuelve a aparecer a cuadro para rematar el video promocional con aquello del “…México más seguro de la historia.”

La escena pareciera fusilada de RoboCop; aquel momento, en el que el agente Alex Murphy es presentado ante los medios de comunicación como la nueva arma, mitad hombre, mitad máquina, la cual promete acabar con la maña de la ciudad de Detroit. Pues así nuestro Marcelo. Muy trajeado, muy seguro, muy sonriente. El país se incendia y él nos viene a vender, que si llega a la Grande, va a sacar dinero, en el promocional no aclara de dónde, para combatir al crimen con cámaras de reconocimiento facial, drones para perseguir mañosos y bases de datos con inteligencia artificial, entre otros. Suena genial; pero esa no es más que una solución de forma. ¿Y las soluciones de fondo?

El mundo de Marcelo

Es como si en el mundo de Marcelo todo fuese color de rosa; es como estar con el presidente del club de los optimistas. Pura cosa bonita. Pura tecnología. Jamás en el video promocional o, en la presentación del “plan Ángel” ante la prensa, el excanciller usa las palabras “crimen organizado”, “cárteles”, “corrupción”, “impunidad”. Como si fueran expresiones de otro mundo, como si no fueran el pan de cada día de los mexicanos. ¿Qué pensará Marcelo cuando ve imágenes como las de Chilpancingo, en las que el pueblo, azuzado por la delincuencia organizada, se enfrenta con pistolas, palos y machetes contra una Guardia Nacional superada e indefensa? ¿Cómo se logra movilizar a tanta gente en tan poco tiempo? Sería muy interesante saber, más allá de su plan de seguridad, qué haría Marcelo en circunstancias similares si él fuera el presidente. ¿Enfrentaría a la muchedumbre? ¿Se cruzaría de brazos y les pediría su comprensión a los usuarios de la carretera México-Acapulco?

La pregunta incontestable

En entrevista reciente para la CNN le preguntaron a Marcelo que si además del “plan Ángel”, contaba con otras políticas para entrarle al tema de la seguridad en México. Nuestro Marcelo evadió la pregunta y, haciendo gala del colmillo afilado, respondió con el choro de que cuando fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal implementó un plan contra la delincuencia que, según él, fue un éxito. A continuación, siguiendo con la entrevista, se soltó como hilo de media para alabar las nuevas tecnologías y vendernos la idea de que debido a su larga experiencia y habilidades, él va a hacer la diferencia. ¡Cuidado lacras, aquí está su Marcelo!

Lo que no mencionó en la entrevista es que, precisamente, siendo secretario de Seguridad Pública, una noche de noviembre de 2004, la policía que estaba bajo su mando, hizo muy poco, o nada, para evitar que tres agentes de la Policía Federal Preventiva fueran linchados brutalmente y luego incendiados en un pueblo de Tláhuac, en la Ciudad de México, por una turba que los había confundido con “robachicos”. Los dejaron morir solos, dicen los que estuvieron ahí. El presidente Fox pidió de inmediato la cabeza de Marcelo y, López Obrador que en ese momento era jefe de Gobierno, no tuvo más remedio que entregársela.

Esperemos que en la estrategia de seguridad de quien sea que llegue a ser presidente de México en 2024, esté contemplada la creación de un pacto social, en el que tanto el gobierno como la sociedad reconozcan que ambos son responsables del polvorín en el que se ha convertido el país. Claro, primero tendrían que pasar las elecciones. Unas elecciones en las que nos tocará presenciar cómo el dinero de los empresarios, se enfrenta con el dinero del crimen organizado en la lucha por el poder. Habrá que ver de qué lado está el pueblo. Por ahora podemos dormir tranquilos, ya hay la promesa de que un Ángel cuidará de nuestra seguridad. ¿Y al pinche Ángel quién lo va a cuidar?