La voz del cácaro | La Tropa: a la Guerra sin Fusil

La marcha del pasado 12 de marzo fue convocada en las redes para salir a apoyar al Ejército Mexicano, o mejor dicho, para solidarizarse con la tropa. Esa tropa que a la hora de los madrazos, no tiene más remedio que rifársela con el que le pongan enfrente. Eso sí, siempre de buen modo, si se puede con abrazos, porque tiene prohibido usar los cuetes. Y cuando lo usa, y hay muertos o heridos, los mandos superiores se lavan las manos, o de plano, niegan haber dado la orden. ¿Hay un desencuentro entre la tropa y los altos mandos del Ejército?

El encarcelamiento de los cuatro cabos de caballería que en Nuevo Laredo abrieron fuego contra siete presuntos sicarios, fue la gota que derramó el vaso. Tiempo atrás, ya habían ocurrido varios eventos que presagiaban una protesta como la marcha del 12 de marzo, en la que soldados retirados, así como familiares y amigos de soldados en activo, tomaron la calle para exigirle al presidente que no se criminalice a tropa por hacer su chamba de policías.

Una chamba para la que la tropa está mal capacitada, además de que su mentalidad es muy distinta a la de los policías. Y como si no fuesen suficientes obstáculos, esa misma tropa tiene muy claro que cualquier error, por pequeño que sea, puede costar el pellejo, o conducir a una prisión militar, donde nadie va meter las manos por el inculpado. Un soldado que enfrenta un proceso en una prisión militar, solamente recibe diez por ciento de su sueldo. ¿Y la familia de qué vive? Aunque no se le preste atención mediática, una protesta inédita, como la ocurrida el domingo pasado, es de preocupar. Y mucho, pues entre varias cosas, pone de manifiesto el malestar de la tropa respecto a sus mandos superiores.

Pero no todos lo ven de esa manera. En el México imaginario de López Obrador, ése donde todo es felicidad y apapachos, no pasa nada. Incluso en una de sus mañaneras se aventó la puntada de decir: “Esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos. Sanos. Que supuestamente es para defender al ejército. ¡No! Y que nadie se deje engañar. Eso puede estar inclusive, promovido por la propia delincuencia…”

Órdenes superiores

Según la versión de la SEDENA, en el incidente, los artilleros de la furgoneta del Ejército, en pleno desacato a un mando superior, actuaron por cuenta propia y dispararon contra los sospechosos. Dicho en otras palabras, el capitán al mando nunca ordenó que abrieran fuego, y los artilleros, que no tenían nada mejor que hacer esa madrugada, por sus propios fueros echaron bala. ¿Y el capitán? Pues qué mal adiestrado está para dar órdenes, y qué mal se lleva con sus subalternos, tanto, que lo desobedecieron. Y lo que es la mala suerte, terminaron por abatir a unos muchachos que se andaban divirtiendo sanamente un domingo a las cinco de la mañana, a bordo de una troca sin placas, que para colmo de sospechas, circulaba a exceso de velocidad con las luces apagadas. Se juntaron todos los ingredientes para cocinar un desastre.

¿Y el comandante del batallón al que pertenecían los cuatro cabos? ¿No tendría que dar la cara? ¿No serían él o el comandante de la Zona Militar quienes debieron dar las primeras explicaciones? Hasta el momento no hemos escuchado que ninguno diga esta boca es mía. Ni sus nombres sabemos. A ésos no los toquen. Para eso está la tropa. ¿Cómo se le puede pedir a una tropa que mantenga moral alta y determinación, cuando esa tropa sale a pelear -con temor y zozobra- una guerra en la que no sólo tiene que echarse el tiro con los mañosos, sino que después tiene que rifársela con el pueblo enardecido?

Ya se vio en el video tomado precisamente en Nuevo Laredo, donde un soldado dispara varios plomazos al piso, para dispersar a unos vecinos que tratan de impedir que el propio Ejército se lleve la troca donde murieron cinco de los presuntos sicarios. El presidente se equivoca cuando minimiza la realidad, haciendo malabares para decirnos que en el Ejército todo va de maravilla. No. Lo real es que hay una gran inconformidad por parte de la tropa, que nomás ve cómo los mandos superiores se atienden con la cuchara grande, mientras ésta es tratada como carne de cañón. ¿Qué pasaría si un día esa tropa, harta de tanto ninguneo, de pronto desconociera a los altos mandos? De muy poco sirve un general cuando no tiene soldados a quienes mandar.

Soberbia e ignorancia

Llevamos cuatro sexenios -dos panistas, uno priista y otro morenista- intentando que los soldados derroten al crimen organizado, y simplemente no funciona. Lo único que hemos conseguido es que a la tropa se le peguen las malas mañas de los policías. Y que por consiguiente, actúe como una mala policía. Tal vez la única forma de enderezar los entuertos es refundar un cuerpo nacional de policía de carácter civil, con todos los millones de pesos y el tiempo que ello implicaría. ¡Uff…! Sin embargo es algo que no debería descartar aquel, o aquella, que luego de sacarse la rifa del tigre, ocupe la Silla Presidencial en el próximo sexenio.

De las muchas fotografías que existen, en las que Felipe Calderón y el general Guillermo Galván, su secretario de Defensa, aparecen juntos, hay una en la que se les ve a bordo de un vehículo militar en medio de un desfile. Ambos van muy gallardos, muy solemnes,

Calderón con la Banda Presidencial terciada en el pecho, el general con su traje de gala, mirando para abajo, con un cierto desdén, hacia donde se encuentra un mar de soldados muy firmes e inmóviles, atestiguando el paso de sus Majestades, como si fueran de plomo. La escena retrata un momento histórico. El momento en el que la ignorancia de un civil se juntó la soberbia de un militar. Y ahí se perdió la guerra.