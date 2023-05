La Voz del Cácaro | La Guerra del Presidente

En un tono patriotero y exaltado, el presidente sale a vendernos la idea de que los gringos pretenden invadir México. Una guerra se aproxima. No. Esa guerra ya ha comenzado, sólo que no se pelea con rifles ni balas. Es una guerra no convencional, en la que los proyectiles más letales son los testimonios de actos de corrupción del gobierno de la 4T, filtrados a los medios por agencias como la DEA y el FBI. Pareciera que este conflicto sólo terminará el día que el comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas esté preso.





Ya lo sentenció Anne Milgram, directora de la DEA, en su pasada comparecencia ante la Cámara de Representantes: “Vamos a perseguir a cualquier funcionario mexicano que esté involucrado en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos”. También nos recordó que Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, ya enfrenta un proceso en la Corte de Nueva York y que Nicolás Maduro, el presidente venezolano, tiene varias cuitas pendientes con la justicia gringa. Como quien dice, el que sigue es el presidente mexicano. Ya llegará el momento.

Y es que quienes piensan que una guerra entre México y Estados sería como la guerra que los rusos pelean contra los ucranianos están muy lejos de la realidad. Estados Unidos jamás dispararía una sola bala contra México. Por ahora no lo necesitan. Sería una pésima idea. Una idea catastrófica. El mundo entero se volcaría contra los gringos. Eso sin mencionar todos los intereses que tienen en México, y que no estarían dispuestos a poner en peligro (actualmente casi dos millones de gringos residen en México). El manual de la guerra de baja intensidad es claro: no dispares, pero presiona al enemigo, provócale temor, tanto como sea posible. Muestra grabaciones telefónicas, fotos… Todo lo que esté a tu alcance para balconearlo, hasta que doble las manos. La mejor victoria es vencer sin combatir.

Ya hemos visto la efectividad de esa estrategia. Cada vez que en un noticiero se filtra algún video o una grabación telefónica protagonizados por funcionarios de la 4T, Palacio Nacional tiembla. Por más que el presidente sale a echar bravatas contra los gringos, a la vez que defiende a sus incondicionales con su retórica simplona de la culpa la tienen los neoliberales corruptos, es imposible tapar el sol con un dedo.





Además, ¿por qué Washington iba a mantener una confrontación con el Ejército Mexicano, cuando ese ejército, vía la Guardia Nacional, le hace el trabajo sucio? Sí, el de cazar migrantes centroamericanos a lo largo y ancho de todo México? ¡Y gratis! Será por eso que nunca se oyó al presidente Biden o a algún congresista republicano hacer algún comentario respecto al incendio ocurrido hace semanas en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde murieron cuarenta migrantes centroamericanos. Qué bueno que no pasó de este lado han de celebrar en Washington. Que se haga la voluntad de Dios en el patio de mi vecino. Y no en el mío.

El arma secreta

Una de las escasas armas con las que el gobierno de López Obrador cuenta para mantener a raya el embate gringo es la crisis de los migrantes. Son su moneda de cambio. Su as bajo la manga en los momentos más aciagos, como cuando el general Cienfuegos, el Padrino, estuvo atorado en la Corte de Nueva York, a punto de ser enjuiciado, y sobre quien obraba una investigación por narcotráfico. A modo de guión hollywoodense, inesperadamente la fiscalía gringa desestimó los cargos y el Padrino fue liberado y devuelto a México sano y salvo. Nomás faltó que me lo premiaran con alguna embajada.

Así como alguna vez, en un hecho inédito, Pancho Villa con su “División del Norte” invadió Columbus y le metió un calambre a los gringos, de igual manera el canciller Marcelo Ebrard, en lo oscurito, logró algo impensable, que los gringos se echaran para atrás y dejaran ir a Cienfuegos cuando ya lo tenían. La investigación les costó años y mucho dinero, pero no les quedó de otra. O aflojaban, o México simplemente no iba a cooperar como policía antiinmigrante, ni como “tercer país seguro”. La 4T le hizo “manita de puerco” a sus vecinos y se salió con la suya.

Y es que la ocurrencia, no sabemos si salida de la mente presidencial o de la mente de alguno de sus flamantes asesores, de hacer una campaña en Estados Unidos para convencer a la “raza” que vive por allá, de no darle su voto a los republicanos en las próximas elecciones, no pareciera ser un arma muy efectiva contra los ataques de la DEA, la cual acusa al gobierno obradorista de no hacer lo suficiente para detener el contrabando de fentanilo desde México.

A la guerra sin fusil

¿La guerra personal de López Obrador contra los gringos está perdida? Es muy probable. Cada vez las presiones por parte de sus enemigos son más duras y más frecuentes. Y no hay mucho con que responderles. El presidente prácticamente va solo contra el molino de viento.

Y es que de su círculo más cercano, ¿quién se atrevería a plantarle cara a los gringos, sabiendo que podría ser investigado por la DEA o por el FBI, o que le podrían congelar alguna cuenta en un banco de allá? En efecto, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Ahí está el caso del “ojitos”, Mario Delgado, presidente de Morena, de quien sus propios compañeros de partido aseguran que existe suficiente evidencia por parte de

la DEA y el FBI como para procesarlo por narcotráfico. Mucho cuidado tendrá de no poner un pie en Estados Unidos, porque si lo detienen, a ése sí me lo dejan morir solo. No es el Padrino.

Y mientras el presidente libra su guerra personal contra el imperio yanqui, ahora es su hijo, Andrés López Beltrán (Andy), quien ha sido señalado de favorecer a sus cuates con contratos millonarios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dentro de los proyectos para el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Otra bomba que explota en Palacio. Sí. La guerra más difícil consiste en combatir contra uno mismo.