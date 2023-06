La Voz del Cácaro | Hazme el Favor

La comedia gringa de corte juvenil que se hacía en los años ochenta tuvo su momento de esplendor. En aquel cine, además de buscar la carcajada del público, había también una especie de compromiso por dejarle alguna enseñanza, una moraleja. Cintas como “Negocios Peligrosos”, protagonizada por un Tom Cruise recién desempacado de la adolescencia, dejan de lado los chistes ñoños y recurren a la ironía y el drama para mostrarnos lo patético que puede llegar a ser convertirse en adulto. “Hazme el Favor”, segunda película como director del también guionista Gene Stupnitsky, es una afortunada reminiscencia de esa comedia ochentera que tenía algo que decir.

Si bien se trata de la segunda cinta de Stupnitsky como realizador, ya sabíamos de su jiribilla como guionista en Malas Enseñanzas (2011), el retrato hilarante de Elizabeth Halsey (Cameron Diaz), una profesora de primaria holgazana y adicta a la mota, que lo único que desea en esta vida es juntar los más de nueve mil dólares que cuesta la cirugía para aumentarse las bubis. En el caso de Hazme el Favor, Stupnitsky traza un personaje protagónico que guarda cierta semejanza con el personaje de Elizabeth Halsey. Se trata de Maddie (Jenifer Lawrence), otra rubia, quien al igual que la primera, detrás de los ojos claros y el rostro angelical, oculta a un horrible ser humano, abyecto e impulsivo, dispuesto a cometer cualquier bajeza con tal de conseguir dinero.

Maddie necesita con urgencia una buena cantidad de dólares, pues debe pagar los impuestos de la casa donde vive, la cual es una herencia de su madre. Para colmo de males, el coche de Maddie, con el que se agana algún dinerito como taxista de Uber, le es embargado por no cumplir con el pago de las mensualidades correspondientes. Sumida en la bancarrota, la rubia treintañera cree ver la solución a todas sus broncas cuando descubre un anuncio en la red, en donde un matrimonio de padres ricos y controladores, preocupados por la timidez de su hijo postadolescente, llamado Percy (Andrew Barth Feldman), buscan a una mujer que sea capaz de seducir y llevarse a la cama al muchacho. En caso de lograrlo, se ofrece como pago un coche, un Buick Regal en perfecto estado.

La aparición de Percy en la vida de Maddie representa un reto que la misma Maddie nunca imaginó. Lo que parecería una conquista de rutina para una rubia buenona y experimentada, muy pronto se tornará en un dolor de muelas. Percy no es el típico muchacho calenturiento y chacalón que sueña con tirarse a todas. Al contrario, se trata de alguien sensible y creativo. Alguien que ama a los animales y que sólo cuenta los días que le quedan, antes de largarse de la casa paterna, para ir a estudiar una carrera en una universidad fifí

Políticamente incorrecto

El humor de Hazme el Favor se sale de lo que para una comedia hollywoodense, de más de cuarenta millones de dólares de presupuesto, sería lo políticamente correcto, lo aceptable. Sin chistes ñoños y, con unas cuantas escenas de comedia de situación, que logran arrancar un par de buenas carcajadas, la película se mece entre el drama y una ironía feroz. Sin tapujos el director se permite cambiar las reglas del juego. Y es ahí donde se centra su originalidad. Esta vez y, a contracorriente de la tradición, el acosador sexual será la mujer, mientras que el hombre se convertirá en su víctima.

El deseo por hacerse del Buick provoca en Maddie la transformación. Muy pronto se enciende dentro de ella la chispa del instinto depredador del macho alfa. Un macho rudo y obstinado incapaz de renunciar a su presa. Cada cita con Percy representará para Maddie la oportunidad de seducirlo y volverlo hombrecito de un buen acostón. Y en cada intento, Percy terminará por apretarse el calzón pudorosamente, igual que si se tratara de una quinceañera de pueblo. Con ello Stupnitsky cuestiona a una sociedad como la gringa, en la que las mujeres viven obsesionadas con ser iguales a los hombres; una obsesión que las ha llevado, incluso, a copiar lo peor de esos hombres, como su autoritarismo y su insensibilidad.

Poderosa comedia

El guión finamente hilvanado por el propio Stupnitsky, en complicidad con John Phillips, es uno de esos que se ocupan hasta del más pequeño detalle. No hay cabos sueltos, cada cosa, cada hecho, responde con precisión a un antecedente, a una causa. Tampoco el director pierde el tiempo en planteamientos tortuosos. Desde la primera escena queda claro que Maddie es una auténtica perdedora. Alguien que necesita, no sólo de un milagro para salvar su deplorable economía, sino también de un rescate emocional, que logre hacerla olvidar la mediocre existencia dentro de la que vive atrapada.

En este sentido, Hazme el Favor sigue los pasos del tipo de la comedia dramática que se produce en los países escandinavos. Cintas como La Peor Persona del Mundo (Joachim Trier, Noruega-Francia-Dinamarca-Suecia, 2021), El Año que Empecé a Masturbarme (Erika Wasserman, Suecia 2022) o Enferma de Mí (Kristoffer Borgli, Francia-Dinamarca-Suecia-Noruega, 2022) son el espejo satírico y retorcido en el que se refleja la mujer del primer mundo.

Una mujer sin hijos, empoderada y autosuficiente, la cual, no obstante su belleza y su talento, está más sola que un dedo. Los hombres han dejado en interesarse en ella por considerarla, cuando no inalcanzable, simplemente incomprensible. Ni modo, es el precio de la igualdad en el primer mundo, pareciera ser el mensaje. Aunque el final de Hazme el Favor es absolutamente predecible, cómo termina, es lo de menos. Lo importante es la intención de confeccionar una comedia provocadora, la cual halla en la ironía y la incorrección una forma de conseguir cierta profundidad humana. Y es que el humor no necesariamente debe provocar la risa, ni siquiera la sonrisa del público, el humor cumple con su tarea sólo con mostrarnos que la vida puede ser más leve de lo que imaginamos.