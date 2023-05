La Voz del Cácaro | Frontera Feroz

Esta historia de la vida real, además de ser un vivo testimonio de lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos debido a la llegada masiva de migrantes, es también un retrato de las devastadoras repercusiones económicas en ambos lados del Río Bravo. Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, dos ciudades que alguna vez fueron el epicentro del comercio y la fayuca, hoy son ciudades casi fantasma, donde los polleros y el crimen organizado son la ley.

Nada más hay dos formas de llegar a Nuevo Laredo: por carretera o en avión. Hacerlo por carretera significa arriesgarse a ser asaltado o secuestrado. Sí, hay que cruzar por Matehuala y por la pavorosa carretera 57, “el tramo del terror”. Llegar en avión podría parecer mucho más seguro. No tanto. La tierra de nadie comienza nada más salir del aeropuerto Quetzalcóatl. Más vale ir con los ojos muy abiertos y, si se da el caso, mantener la boca bien cerrada.

El taxi va lleno. Rigo y otros tres pasajeros, dos señoras y un viejillo, que venían en el avión de Viva Aerobus no tuvieron más remedio que subirse el único taxi que había disponible en todo el aeropuerto, un Nissan sucio y ruidoso que pega de matracazos cada vez que el taxista acelera. Cien varos por piocha, del aeropuerto al Puente Internacional. Todos tienen la intención de cruzar al otro lado.

La avenida solitaria y polvosa es una de las caras del miedo. Ese miedo de saber que en cualquier esquina te pueden levantar y que nadie va a meter las manos. Una troca azul, sin placas, se le empareja de pronto al taxi; un tipo con la cara tatuada, que va en el asiento del acompañante, le hace una seña al taxista para que se detenga. El taxista temblando obedece. Todos se miran entre sí estupefactos, pálidos. Cara tatuada se baja de la troca y se arrima al taxi. No está armado, no lo necesita, su sola presencia causa estupor. Seguro es un levantón. “¿Puedo ver su visa?”, pregunta cara tatuada con un tono desconcertantemente amable, mirando a Rigo y luego a los demás. Todos sacan la visa y se la muestran al tipo al mismo tiempo; tienen el semblante desfigurado, las manos les tiemblan. Cara tatuada asiente con la cabeza y exclama con naturalidad: “Disculpen, que tengan buen día”. Luego se va tan rápido como llegó. “Son polleros ‑exclama el taxista antes de que le pregunten‑ andan buscando clientes para cruzarlos al otro lado. No se dan abasto con los centroamericanos… Y todavía andan buscando más. ¡Hijos de su…! ¡Pinche ambición! Nos vamos a morir… ¿Y qué nos vamos a llevar? ¡Nada!”





Frontera fantasma





Debajo del Puente las aguas del río Bravo se deslizan tranquilas, el caudal apenas se agita. La garita del lado americano luce desierta. Un agente de la Border Patrol, un hombre bajito y regordete cuyo rostro se parece al de Juan Gabriel, se entretiene leyendo el Tv Notas. Rigo recuerda los viejos tiempos, en los que la fila para cruzar al otro lado era interminable; los fayuqueros llegaban de todas partes con fajos de dólares, sobre todo de Monterrey, y hasta del Défe, buscando las ofertas del lado gringo. Familias enteras con maletas vacías, que para la tarde de ese mismo día, ya iban de regreso y de contrabando al lado mexicano repletas de pantalones, camisetas, tenis y aparatos. El billete se movía en ambos lados del río. Hoy, puras pinches miserias. Aunque el dólar esté a 17 pesos. Ya nadie se anima. Hoy el negocio está en secuestrar y extorsionar pollos (migrantes).





“Se renta”. “Se vende”. Por todo el centro de Laredo es el mismo retrato. Un retrato desolador. Locales y más locales vacíos. Donde alguna vez hubo televisores y computadoras, lavadoras y hornos de microondas, hoy, a través de los cristales cubiertos de graffitis, sólo se pueden ver cajas de cartón y muebles abandonados. La poca gente que hay en la calle observa en silencio a un grupo de venezolanos cruzar la esquina. Se ven sucios y cansados, deambulan sin rumbo como si fueran mendigos. La lamentable estampa de una “Revolución Bolivariana” fallida y tramposa.





La ley de la frontera





El solitario vendedor que se dedica a atender el enorme departamento de hombres del Macy´s parece aburrido. Ni siquiera disimula, se dedica a matar el tiempo con los ojos fijos en la pantalla de su I Phone. En su gafete se lee: “Mani Saldivar”. Es el último que queda de una larga lista de vendedores que han sido echados por la tienda a lo largo de los meses. No eran malos vendedores, simplemente no había clientes a quienes venderles nada. El destino cobró factura. Como si fuera un pueblo fantasma, todo se ha vuelto silencio. Pocos se aventuran a salir después de las ocho, es la hora del diablo. Saben que, sea en este lado o en el lado mexicano, la maña tiene ojos y orejas, y nada ni nadie escapa a su mirada. La maña sabe quién entra y quién sale; sabe a qué ha ido cada uno; sabe quién ha llegado para calentar la plaza y quien está ahí nomás para hacer el shopping, como Rigo. La maña es la ley.





Mientras el sol se extingue recortado contra el cielo teñido de rojo, como si estuviera ensangrentado, a lo lejos, por arriba de la garita, flamea la bandera de las barras y las estrellas, y más allá, en el otro extremo del Puente, la bandera con el águila devorando a una serpiente. Es la estampa de dos países, dos pueblos tan distintos, que para bien y para mal, son principales socios comerciales y comparten una frontera de más de tres mil kilómetros. Son como los matrimonios añejos y rancios, no pueden vivir juntos, pero tampoco puede vivir uno sin el otro. Y lo que es la vida, hoy los gringos tienen una deuda muy grande con México por habernos convertido en muro de contención de migrantes. En los dos Laredos las luces se han encendido de repente. El rumor del río Bravo quiebra de pronto el silencio que se ha apoderado de la noche húmeda y calurosa. ¿Y Rigo? Rigo yace acostado en la cama de su cuarto de hotel. Sigue pensando que, ¡chingue a su madre!, a él lo que le gusta es estar en la frontera.