La Voz del Cácaro | Fentanilo: la Guerra Perdida

En la carta que López Obrador le envió el pasado 22 marzo al presidente de China, Xi Jinping, para pedirle que lo apoye para controlar los envíos de fentanilo que llegan a México desde China, hay un párrafo en el que se menciona, a modo de justificación, que México mantiene un estricto control en sus puertos, eso además de que se hace una revisión continua de laboratorios que se dedican a la importación de fentanilo. Quizá en la febril imaginación del presidente sea así, pero en el México real, en el de la corrupción, las aduanas son el premio gordo para aquellos que claman abundancia.

Entre las mentiras y cuentos chinos que los miembros de su gabinete le cuentan al presidente todos los días, más las mentiras y cuentos chinos que el propio presidente se inventa, está el de que en las aduanas de México se mantiene una estricta, una férrea vigilancia, de todo lo que entra a territorio nacional. Desde la narrativa oficial, nada entra a tierras mexicanas sin ser observado por el inconmensurable ojo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la cual fue creada por decreto, bajo el control y administración del Ejército. Con un plumazo los soldados se convirtieron de la noche a la mañana en oficiales de comercio exterior. Sin experiencia. Sin capacitación, pero muy leales.

¿Y cómo es la chamba de un oficial de comercio exterior, en una aduana, digamos la de un puerto como el de Manzanillo o Veracruz? Tomemos como personaje protagónico a un capitán segundo, cuyo sueldo es de un poco menos de treinta y cinco mil pesos mensuales. Dado su cargo de oficial, es el responsable de un grupo de soldados encargados de inspeccionar los contenedores debajo del sol radiante. En pocas palabras, del capitán depende que esa inspección, tardada y engorrosa, no ocurra. O que si ocurre, sólo sea una simulación, sin mayores contratiempos para el dueño de la carga. Nomás hay que llegarle al precio. Cualquier agente aduanal sabe que para “recibir la atención” hay que ponerse a mano con la autoridad. Podrían ser unos veinte mil pesos por cada contenedor que pase la aduna sin ser revisado. Eso sí, dependiendo del sapo será la pedrada.

No se cobra lo mismo por un contenedor con faldas maquiladas en la India, que por uno proveniente de China con precursores químicos para la industria farmacéutica. Así que, de a veinte mil varos (promedio) por contenedor, con tres o cuatro que mi capitán deje pasar al día, ya salió para la troca nueva. Eso, además del moche obligado con la superioridad. Porque en el Ejército nadie se manda solo. Hay que reportarse con el padrino. Siempre hay uno cerca, que todo lo ve y todo lo sabe.

Si no hay con qué

Ahora supongamos que un día mi capitán se despierta con ganas de que la ley se cumpla; por alguna razón ha decidido que las cosas se van a hacer como dicta el protocolo. Ahí empiezan los inconvenientes. Y es que para que ese protocolo se cumpla, se necesitan mucho más que buenas intenciones. Se necesitan recursos humanos y tecnológicos. Gente capacitada y herramientas, además de una serie de procedimientos. Porque a menos que el oficial de comercio exterior, encargado de la revisión, sea una especie de adivino, difícilmente podrá detectar clorhidrato de cocaína o algún precursor para fentanilo con sólo verlos. Requiere de una serie de pruebas, con reactivos químicos, para asegurarse de que en efecto se trata de mercancía ilegal. ¿Para qué gastan? -podría preguntar alguien-, si la Guardia Nacional cuenta con perros entrenados para la detección de drogas.

Los canes de la Guardia Nacional, al igual que los canes que nos presentan en los documentales gringos, donde los vemos husmeando a todo pulmón, lo mismo una troca en alguna garita de la frontera entre México y Estados Unidos, que un contenedor, no pueden trabajar más de cuarenta y cinco minutos continuos. Pasado ese tiempo, el can debe descansar al menos tres horas antes de volver a la chamba. Ahora imaginemos que, aleatoriamente, mi capitán toma la decisión de revisar algún contenedor. La pregunta es quién le va a pagar a los estibadores y a la grúa para que bajen el maldito contenedor a ras de piso. Sí. Porque eso cuesta.

En un sentido burocrático, el patio fiscal de una aduana no es muy distinto a alguna oficina de gobierno, donde cualquier trámite, dentro o fuera de la ley, tiene su precio. Y todos los que participan en la cadena de corrupción saben que hay que pagar ese precio. Son valores entendidos. ¿Para qué moverle? Basta con hacerse de la vista gorda y no ver lo que no hay que ver. Es dinero fácil. Y en efectivo. Contrario al discurso presidencial expresado a los chinos en la carta del 22 de marzo, en una aduana mexicana las condiciones están dadas para que corrupción exista en todos los niveles. ¿O qué oficial en su sano juicio se jugaría el puesto y el pellejo haciéndose el incorruptible, negándose a aceptar un buen cañonazo de billetes? Pocos. Y ésos no duran mucho en la plaza. No son rentables.

El ejército de la abundancia

Mientras el gobierno mexicano no cuente con un sistema de inteligencia internacional, mediante el cual exista un intercambio permanente de información con los distintos gobiernos involucrados, la nueva guerra contra el fentanilo, se ve destinada al fracaso.

Pareciera imposible controlar una sustancia que lo mismo puede usarse legalmente como anestésico en una cirugía compleja, que ilegalmente como un opiáceo sintético, capaz de dar un instante de felicidad a quien lo consume, aun a riesgo de volverse un adicto o morir de un pasón. Antes el negocio estaba en la mota y el perico, hoy está en el fentanilo y en las drogas de diseño. Afortunados aquellos, que como al capitán citado, la vida les dio la oportunidad de chambear en las aduanas y hacer realidad su “sueño mexicano”. Ellos mejor que nadie entienden ese viejo proverbio, emanado de la sabiduría popular, que reza: “no me den. Nomás pónganme donde hay”.