La voz del cácaro | El Disfraz de la Credibilidad

Xóchitl nos presume que logró bajar la criminalidad de su alcaldía prohibiendo las “micheladas”. Ebrard asegura que lo que se necesita para acabar con la maña son drones y cámaras de reconocimiento facial. Para Sheinbaum lo que hay que hacer es replicar por otros seis años la desastrosa estrategia de seguridad del presidente. Sin importar de quién se trate, aquel que pretenda traer la paz al país, primero debería poseer una de las armas más poderosas. El arma de la credibilidad. El problema es que la credibilidad no se compra en el Oxxo de la esquina. Hay que ganársela. O hay que inventársela.

No hay presidente mexicano que, al llegar al poder, no encarcele de inmediato a algún funcionario del sexenio anterior, normalmente de mediano pelo. Más que llevados por venganza, los presidentes lo hacen para ganar credibilidad. Es una forma de demostrarle al pueblo, al menos durante un par de semanas, que el gobierno recién llegado es más confiable que nunca. Por supuesto, la mayoría de la gente no se traga el cuento, aunque no falta quien les otorgue el beneficio de la duda. “Ahora sí va en serio, ca…”, solemos decir los mexicanos al inicio de cada sexenio. Ya después la dura realidad se encarga de mostrarnos que todo era una simulación. Una más. Total, ya estamos acostumbrados.

En un país como México, donde lo que verdaderamente importa es la percepción que los demás guardan de nosotros, y no lo que somos en realidad, viene a cuento preguntarse quién es percibido como más creíble para los votantes: ¿Xóchitl, Marcelo o Claudia? Cuando vemos a Marcelo bailando “Payaso de Rodeo” y, luego nos lo presentan en otro video, anunciando con saco y corbata, su plan de seguridad, como si fuera uno de esos vendedores que aparecen en los infomerciales, ¿qué percepción nos queda de él? ¿Pudiéramos creer que alguien con esa pinta sería capaz, ya como presidente, de aventarse un tiro real contra la delincuencia organizada?

Otro tanto pasa con Xóchitl. Ciertamente, verla enfundada en su huipil con una chela en la mano, da ternurita. Y hasta envidia. Más parece una señora dicharachera y desmadrosona, que una futura presidenta a la que no le temblará la mano para perseguir con toda la fuerza del estado a secuestradores y extorsionadores. Con Claudia Sheinbaum ocurre algo distinto. Su semblante siempre adusto y rígido, su figura delgada y sus sobrias ropas, que parecieran compradas en algún JC Penny de El Paso, le dan la apariencia de una mujer dura y resuelta, de las que no se arrugan a la hora de los fregadazos. Eso sí, el aire de mujer de hierro se esfuma cuando en sus discursos, la Sheinbaum hace a un lado su personalidad para tomar prestada la personalidad de López Obrador. Entonces se vuelve intolerante y chillona. Pero son sólo percepciones. Quizá además de realizar encuestas para medir cuál de los aspirantes posee mayor aceptación, habría que hacer una para averiguar quién tiene más credibilidad.

El Salvador

Por ambicioso, simplista o descabellado que pudiera parecer, cualquier plan de seguridad no puede dar buenos resultados sin no involucra la participación activa del pueblo, y no sólo la de las policías y la de los malandros. Pero para que ese pueblo le entre, primero tiene que creerle a sus gobernantes. Cuando el pueblo ve que quienes lo gobiernan son congruentes con sus discursos y con sus actos, se siente no sólo confiado, sino obligado. Y es entonces que se le puede pedir que haga sacrificios por el bien común.

Cando Nayib Bukele, el presidente del Salvador, decidió lanzarse sobre las maras que tenían tomado el país, decretó, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, una serie de medidas que involucraban directamente a los ciudadanos, por ejemplo, enjuiciar como adultos a niños menores de 12 años. También se votó a favor de sancionar a cualquier medio de comunicación que reprodujera o transmitiera mensajes originados por las maras. Además se decretó un estado de excepción, que incluía suspender la libre asociación y el derecho a la defensa. Imaginemos por un instante que nuestros flamantes legisladores apoyaran una ley que permitiera meter a la cárcel a muchachos de 12 años o menos.

¿De qué manera reaccionaríamos los mexicanos como sociedad? ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Toleraríamos un toque de queda o un estado de excepción al estilo de Bukele? Puede ser. Primero tendríamos que creerle al gobierno. ¿Pero cuánta credibilidad puede tener un presidente que cuando le preguntan acerca de algo tan grave como la masacre ocurrida en Lagos de Moreno, se lleva la mano al oído y responde muy sonriente que no oye, para luego rematar su pantomima con un chiste simplón?

El precio de la credibilidad

Una vez que pasen las que prometen ser las elecciones más complicadas de nuestra historia, y llegue el próximo presidente, éste no tendrá más remedio que continuar con la tradición de meter a la cárcel a alguien, en aras de ganar credibilidad, o al menos de conservar la obtenida durante su campaña. Sólo que a diferencia de otros tiempos, en éstos, la credibilidad se cotiza muy alto. Ya no basta con atorar a líderes sindicales en desgracia o a exprocuradores. Hoy, más que nunca, hay que dar el campanazo; hay que irse sobre los peces gordos, los machuchones. La credibilidad urge.

Si quien se lleva la Presidencia en 2024 es el candidato de la oposición, seguramente no tendrá mayor problema en elegir a los morenistas que habrá de sacrificar; la caballada está bastante gorda. La bronca será para el candidato de Morena, en caso de ser el triunfador. Ese sí que se las verá negras. Tendrá frente a sí a un partido controlado por un solo hombre y a un buen número de exfuncionarios impresentables, varios de ellos con la cola muy larga; desde gobernadores hasta alcaldes, pasando por el selecto círculo de Palacio Nacional. Ya se verá a quién le toca pagar la obligada factura de cada sexenio. Alguien tendrá que hacerlo. Los políticos saben que sólo tiene el poder aquel en quien la masa cree.