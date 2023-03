La voz del cácaro | El Cine Hecho por el Cliente

Muchas de las películas mexicanas que se han producido durante los últimos diecisiete años, lograron ser financiadas gracias al EFICINE (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional). La idea, surgida en el sexenio de Vicente Fox, de darle a las empresas privadas la posibilidad de destinar una parte de sus impuestos a la producción de cine, hizo que el número de cintas mexicanas aumentara sustancialmente. Al mismo tiempo del boom en la producción, se fue desarrollando una relación de tipo clientelar, entre el productor del proyecto y la empresa aportante. No en pocas ocasiones, el productor, en aras de que la maldita película se haga, termina sucumbiendo a los caprichos y a la visión del que pone el billete.

Imagine el lector, por un segundo, que es uno de esos empresarios machuchones que tienen el puro varo. Un día, porque así le conviene a su changarro, y porque lo permite la ley del Impuesto sobre la Renta, usted decide aportar un porcentaje de sus impuestos para apoyar un proyecto de cine mexicano. Sigamos imaginando que tiene tres opciones: poner esa lana en una comedia, en un melodrama, o en una historia de terror. ¿Cuál apoyaría? Así de bote pronto, la respuesta podría parecer complicada. ¿Pero qué pasaría si se enterara de que la comedia es el género cinematográfico consentido del público mexicano? Tanto así, que en 2022 la película mexicana más taquillera fue ¿Y Cómo es él?, precisamente una comedia, protagonizada por Omar Chaparro y Mauricio Ochman, la cual fue vista por un millón de espectadores en salas de cine. Ya con esos datos, no sería raro que usted terminara apostando esa lanita -hipotética, claro está- en una comedia.

Algo parecido ocurre en el mundo real, donde los contribuyentes, los machuchones, tienen que elegir de entre una larga lista de proyectos, que les son presentados por el IMCINE, a cuál de ellos le entregarán el tan anhelado apoyo. No podemos decir que todos optan por una comedia, pero sí un buen número de ellos. Y no es casualidad. Después de todo, la comedia es el género que pareciera tener más posibilidades de alcanzar un cierto éxito, en un mercado como el mexicano, donde el cine de Hollywood es el que manda.

En las Reglas Generales Para la aplicación del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, no existe una restricción o candado que obligue a una empresa -que desea apoyar un proyecto de cine- tener que elegir un género cinematográfico determinado. Si así fuera, de alguna forma habría una cierta equidad entre los géneros cinematográficos que produce el cine mexicano, al tiempo que se generaría una mayor variedad en la oferta. Pero no es así. Lo que sí es una realidad es que la comedia se ha convertido en el género más cómodo del cine mexicano. Aunque al final una buena parte de ese cine resulte ser una apuesta fallida. Un cine que nadie ve.

Habría que preguntarse qué clase de comedia está buscando una empresa que tiene la intención de aportar dinero al cine. ¿Una sexy comedia, donde además de sexo explícito, hay palabrotas, drogas y rock and roll? ¿Una comedia romántico-fresona-ñoña en la que se plantea un final estúpidamente feliz con su moraleja de pilón? ¿Una comedia de acción, absurda, pero entretenida? En todos los casos siempre habrá un criterio que pesará enormemente en la elección final del proyecto. Y tiene que ver, tanto con la ideología de clase, como con los valores corporativos de la empresa aportante, es decir, “el cliente”. La historia es un vivo reflejo de aquellos que tienen el dinero para contarla.

No nos imaginamos a la empresa del Osito Bimbo dándole quince millones de pesos a una película donde aparecen cinco fulanos descabezados y colgados de un puente, aunque sea en tono de comedia o de sátira. Como tampoco resultaría muy creíble que a Telmex pudiera interesarle aportar dinero a una cinta en la que se exhiben y se cuestionan los desatinos del gobierno en el poder, por muy simpática que pudiera estar. O a Grupo Herdez involucrado en una película donde los protagonistas fuman mota. Una empresa del tamaño de las mencionadas, tiene muy claro su discurso, y difícilmente buscará asociarse con alguien que no comparta ese discurso.

¿Y qué productor en su sano juicio se atrevería a no compartir el discurso de una empresa que, en el mejor de los casos, podría aportar hasta 80 por ciento del presupuesto de su película? ¡Con lo que cuesta levantar un largometraje! Son años de chinga, incertidumbre y desengaños, por decir lo menos. Así que si el dueño del dinero sugiere que en la película podrían, o deberían, aparecer elefantes rosas volando y tocando un harpa, hay que poner atención a la sugerencia, por pacheca que pudiera parecer. No vaya a ocurrir que para el siguiente proyecto, “el cliente” ya no quiera aflojar el recurso. Sería como matar a la gallina de los huevos de oro.

La maquinaria gubernamental

Una de las reiteradas quejas de Luis Estrada, productor y director de Viva México, es que el gobierno de la 4T se negó a apoyar su película (una sátira política). Según Estrada, en cinco ocasiones presentó el proyecto a la Secretaría de Cultura, y nunca consiguió ser incluido en la lista de aspirantes a recibir algún apoyo, ya sea de manera directa o vía alguna empresa privada, como aquellas que forman parte del selecto club del EFICINE. Ni las gracias le dieron por participar. Ahora ya está preparando una demanda contra el IMCINE. Pero más allá de las bravatas y el escándalo, que en mucho ayudan a que una película se convierta en un imán de taquilla, el caso de Estrada muestra hasta qué punto un proyecto de cine mexicano, sin importar su tamaño, depende de la maquinaria gubernamental para poder realizarse. ¿Y eso es sano? Puede ser, siempre que los empresarios que aportan los millones, vía el EFICINE, posean un amplísimo criterio. Un criterio alejado de la autocensura y la complacencia. De otra manera seguiremos viendo pan con lo mismo.