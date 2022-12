La voz del cácaro | El Atentado

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado a bordo de su camioneta. Inmediatamente las especulaciones retumbaron en los medios. Que si fue obra del narco. Que si todo se orquestó desde el poder. Que si fueron los gringos. Por ahora el quién es un misterio. Lo que realmente importa es que muy probablemente el autor intelectual, lo último que deseaba era que Gómez Leyva perdiera la vida. Pareciera que lo que quería en realidad era desestabilizar al gobierno obradorista. Y lo está logrando.





Con el rostro desencajado y la voz quebrada, muy lejos de la actitud retadora que suele usar, López Obrador dijo el viernes 16 de diciembre que: “un daño a una personalidad como Ciro, genera mucha inestabilidad política”. El presidente no se equivocó, Gómez Leyva es un líder de opinión con una enorme influencia en los medios, y por lo tanto, en la opinión pública. No es lo mismo un machuchón como Gómez Leyva, que un modesto reportero de a pie, de esos que se la rifan en la nota roja. Lo que no dijo ese día el presidente es que por las características del atentado, resulta muy difícil afirmar que realmente pretendían asesinar a Gómez Leyva.

Las balas fueron reales, tan reales como que iban dirigidas directo a la cabeza del blanco. Sólo que esas balas salieron de un arma corta. Y un arma corta difícilmente tiene el poder que se requiere para traspasar un blindaje. No, no fue un error. Quien disparó es un pistolero profesional y un buen tirador. Tan eficaz, que aun a la distancia, fue certero con los plomazos. Pero… ¿A caso el pistolero y los que lo acompañaban no sabían que la camioneta de Gómez Leyva está blindada? ¿Qué no lo siguieron durante días o semanas para saber su rutina, así como sus fortalezas y sus debilidades? ¿Por qué no usaron un arma larga? Como dicen en mi pueblo le querían dar, pero sin darle.

Desde luego, en una primera lectura todo tiene la pinta de un atentado fallido, que de paso representa una ignominia en contra la libertad de expresión. Quién planeó el atentado sabía que si se metía con Gómez Leya, todo el gremio periodístico iba a saltar. Y fuerte. Inclusive la prensa afín al obradorismo, no tuvo más remedio que condenar lo ocurrido y ponerse del lado del sobreviviente.

Un día más es un día menos

Cada día que pasa es un día menos para el presidente en la Silla de Palacio Nacional. El sexenio se le acaba y la “transformación” nomás no termina de cuajar. Hay más resistencias de las que se tenían presupuestadas. Con el tiempo encima, se han tenido que tomar decisiones que debieron ser aplazadas para tiempos menos complicados. De todas las maromas presidenciales, una de las que ha generado mayor crispación ha sido la tentativa de reformar al INE. No es casualidad que la frase de batalla de la marcha del 13 de noviembre haya sido “El INE no se toca”. Es muy probable que quienes organizaron la marcha esperaran que con ello López Obrador se detuviera. Pero no fue así. En vez de eso, invocó a sus duendes y logró que su famoso “Plan B” fuera aprobado por el Senado. Con todo ello, el atentado en contra Gómez Leyva pareciera ser un paso más, como parte de una estrategia destinada a acorralar a López Obrador. El mismo presidente, en su show cómico-mágico-musical mañanero del 19 de diciembre, soltó que detrás del atentado podría “haber grupos contrarios a nosotros, que para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características…”

No sería raro que poco a poco fueran apareciendo en las redes nuevos videos y audios, balconeando transas y componendas dentro de los más altos círculos del poder. Inclusive, con un poco paciencia, podríamos ser testigos del estreno de los famosos “videos prohibidos” de Peña Nieto, que según se dice, son de tal suerte comprometedores, que le han servido al ex presidente para ser intocable desde que dejó México y se autoexilió en España. Podría ocurrir también que volvieran a llover los “guacamayazos” con información ultra confidencial sobre el Ejército. A río revuelto…

Y lo que falta…

Si la hipótesis de que el ataque a Gómez Leyva fue perpetrado como una forma de desestabilizar al gobierno de la 4T fuese cierta, cabría preguntarse quién o quiénes son los autores intelectuales. Por ahora la investigación está en curso, pero lo que es innegable es que el presidente ha pisado muchos cayos, y se ha hecho de tantos enemigos poderosos, que cualquiera podría traerle ganas, incluidos otros gobiernos. Como el de Perú. Por lo pronto, se espera que el presidente gringo, Joe Biden, llegue a México el 9 de enero para participar junto a Justin Trudeau, primer ministro canadiense, en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Biden vendrá con la espada desenvainada, pues el Congreso gringo le exigió presentar una evaluación sobre la reforma del INE, así como de las consecuencias que ésta podría tener en la seguridad nacional de Estados Unidos.

Es difícil saber cómo pasará López Obrador a la historia. Pero más allá de los juicios que pudieran hacer, tanto sus seguidores como sus detractores, la actuación del presidente se parece en un sentido a la actuación de Carlos Salinas de Gortari cuando le tocó gobernar. Ambos llegaron al poder con la obsesión de promover un cambio profundo entre los mexicanos.

Carlos Salinas apostó por que el cambio fuese económico. Y así, sin muchas explicaciones, firmó un Tratado de Libre Comercio con los gringos y los canadienses, que nos metió de lleno a la vorágine del “neoliberalismo”. En el caso de López Obrador, también sin preguntar, nos recetó su cuarta transformación con vistas a un cambio social “express”. El problema es que ninguno de los dos se tomó la molestia de explicarle a los mexicanos la forma y el fondo, y mucho menos, el alcance de sus proyectos. Nunca nos prepararon para lo que venía. ¿Y cómo?, si ni ellos mismos lo tenían claro.