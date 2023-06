 “La Voz del Cácaro” | Donde las dan las Toman

Con la venia del presidente las “corcholatas” ya andan girando. Marcelo parece ser el más aventajado. Publicó un libro y de paso aplicó el madruguete. A partir del pasado lunes, los aspirantes cuentan con unos cuantos meses para salir a placearse y prometerle al pueblo aquello que muy probablemente jamás habrán de cumplir. Al final sólo quedará uno, el ungido por el dedo de Palacio. ¿Y esta vez quién financiará la campaña presidencial: los empresarios, el crimen organizado, el partido? ¿O todos juntos? Quien sea que le entre con su billete, tarde que temprano, cobrará su respectiva factura.

Son muy pocos los políticos mexicanos, que han obtenido el poder haciendo campaña únicamente con el dinero que reciben del partido que los postuló. Y son aun menos cuando se trata de aquellos que llegaron a ser presidentes. Para llegar a la Grande se necesitan muchísimos millones de pesos. Una campaña presidencial, por modesta que pudiera resultar, requiere no sólo de un ejército de colaboradores, sino también de una monumental estrategia de propaganda y espacios en los medios para mercadear al candidato, además de las decenas de anuncios de prensa y revista, spots de radio y televisión, y sus respectivas versiones para las redes sociales. Eso sin contar el dineral que hay repartir entre acarreados, más lo que hay que apoquinar para la compra de votos (más o menos unos quinientos pesos por voto).

En efecto, una campaña presidencial a la mexicana podría llegar a costar entre 3 mil y 5 mil millones de pesos. La sola campaña de Peña Nieto costó más de 4 mil quinientos millones. A modo de broma, queda el reporte de gastos de campaña de López Obrador cuando fue candidato de Morena a la presidencia, en donde se señala que sólo gastó la modesta cantidad de 85 millones. Al parecer esa lana no alcanzó ni para los chuchulucos, por lo que hubo que salir a pedir la coperacha entre los dueños del dinero sin hacer muchas preguntas.

Los príncipes del cash





Cualquiera le puede entrar con su lana a la política mexicana, la única condición es que el moche sea en efectivo. Puro cash. ¿O qué no vimos en un video a Pío López Obrador recibiendo un sobre con dinero para apoyar “el movimiento”? ¿No vimos a dos miembros del gabinete de la actual gobernadora de Campeche, Layda Sensores, así como a una senadora de Morena, recibiendo dinero semanas previas a las elecciones estatales, en las que la “princesa del bótox” se llevó la corona? Cómo dejar fuera a Arturo Escobar, senador del Partido Verde, quien fuera detenido en un aeropuerto de Chiapas con una misteriosa maleta, que a modo de catafixia de Chabelo, contenía nada menos que un millón cien mil pesos. El dinero no da felicidad, pero aplaca los nervios.

¿Pero de dónde viene todo ese cash? La mayoría de las veces de los empresarios y del crimen organizado. ¿A quién más podría interesarle comprar un pedazo de poder? Y es que aquel que le mete dinero a una campaña política busca dos cosas a cambio de su inversión: impunidad o un trato preferencial por parte de la autoridad contratos o licitaciones a modo. Claro está que apostar así, exige poseer un olfato muy agudo, pues muchas cosas pueden cambiar antes de que el caballo elegido gane la carrera. Y peor aun, se puede dar el caso de que toda vez que el ganador ocupe la tan anhelada Silla Presidencial, desconozca a aquellos que lo apoyaron. ¿Aun así vale la pena aventarse el albur? ¿Por qué no? A río revuelto…

Hoy que son tiempos de encuestas concienzudas y opiniones divididas, sería interesante y revelador, hacer una encuesta de tres preguntas, tanto entre los señores empresarios, como entre los señores del crimen organizado. La encuesta preguntaría algo como: 1. ¿Quién es su “corcholata” favorita?; 2. ¿A cuál de las tres estaría dispuesto a soltarle unos buenos millones de pesos para su precampaña?; 3. ¿Con cuál de los tres considera que, en caso de llegar a la presidencia, podría tener la certeza de que será tratado con abrazos y no balazos? Quizá no obtengamos respuesta de boca de los aludidos, pero aunque no nos lo digan, con el tiempo y los hechos, la sabremos.





La hora de la factura





Es regla no dictada del sistema político mexicano, que los millones recibidos hoy, sin ningún costo aparente, el día de mañana acusarán factura. Habrá que pagar el favor y con intereses. Ese favor lo terminará pagando la gente, el pueblo. No es tan injusto como parece, si se toma en cuenta que es precisamente ese pueblo, el que con su voto, lleva al poder a tal o cual candidato, aun sabiendo que se trata de un malandro. Sin importar qué prometa, el que es mañoso es mañoso, y no va a dejar de serlo sólo por tener un cargo público.

Viene a cuento recordar el asalto ocurrido en la autopista Aguascalientes-León, en Jalisco, la semana pasada. En el que un remolque que transportaba varias trocas, fue interceptado por un comando armado.

Con absoluta calma, pues ni la policía ni los soldados se aparecieron en el lugar por espacio de una hora, los malandros se dedicaron a bajar las trocas del remolque. Y como

se ve que lo suyo, lo suyo, no es precisamente eso de andar robando trocas a mitad de una carretera federal, una hasta se les cayó de costado y quedó como carrito de feria. La escena es digna de un detrás de las cámaras de la saga de Rápido y Furioso; nomás nos faltó ver a Toretto comandando el atraco.

Lo más probable es que todos, incluido el gobernador de Jalisco, su gabinete de seguridad y la Guardia Nacional, supieran con certeza que el delito se estaba cometiendo en aquel momento, pero por alguna razón decidieron no meter las manos. Tal vez se trató de una factura que había que pagarle a alguien. Y amor con amor se paga. Así las cosas, sólo queda pedirle a las “corcholatas” que no le vendan el alma al diablo. Y que si lo hacen, le paguen el favor. Pero con su propio dinero. A ver si es igual.