 “La Voz del Cácaro” | Delfina se los Chamaqueó

La estrepitosa derrota de Alejandra del Moral, candidata de la alianza Va por México a la gubernatura del Estado de México, ya estaba cantada. Si bien, del Moral no era la favorita para llevarse la elección, un certero periodicazo surgido días previos al domingo 4 de junio, en el que se señala al desgobierno de Alfredo del Mazo por el desfalco de más de cinco mil millones de pesos, terminó por sepultar cualquier aspiración. Se va el viejo PRI del Estado de México y llega el nuevo PRI con piel MORENA. Igual de corrupto y mañoso, pero con la promesa de cambiar el futuro.

Era el primer debate entre Alejandra del Moral y la maestra Delfina. Con un tono burlón, Del Moral exponía en público los pecados de la maestra. Le echaba en cara que cuando ésta fue presidenta municipal de Texcoco, acostumbrara exigirle a los Godinez que estaban bajo sus órdenes, que le entregaran diez por ciento de su salario. El famoso diezmo de Texcoco. Del Moral se veía muy segura de sí misma, sobrada. Empero la blusa roja y ajustada que llevaba puesta, le daba más un aire de mamá buenona y fifí de Huixquilucan, que el de una política con la capacidad para resolver las innumerables broncas que aquejan al Estado de México. Muy distinta se veía Delfina, quien aparecía vestida con sobriedad, enfundada en un modesto saquito negro con una blusa sin cuello, tal y como podría vestir cualquier maestra de una escuela de gobierno.

Con su semblante hombruno y moreno, la maestra Delfina exclamo sin alterarse: “Yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conoce y, mis amigos que me conocen, saben quién es Delfina Gómez… Si lo analizas fue un fallo que se hizo efectivamente, a un partido, no a una persona. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra. Conmigo no ha pasado nada. Y yo insisto y digo: demuéstrenlo.” Así, con el viejo y muy mexicano “demuéstrenlo”, la maestra salió del aprieto, igual que lo haría en el segundo debate. Muy distinto a lo que se esperaba, Delfina demostró poseer un colmillo muy bien afilado. Tanto, que terminó por chamaquear a la oposición.

El milagro mexicano

La carrera política de la nueva gobernadora del Estado de México es asombrosamente breve; sin duda un milagro más de la maquinaria electoral de la 4T. En once años pasó de ser la presidenta municipal de Texcoco a ser la gobernadora del estado con mayor población en México. En el camino tuvo varias chambas, ya sea como diputada o senadora y, por qué no, hasta como secretaria de Educación Pública. No se puede decir que en alguno de dichos cargos hiciera algo relevante, exceptuando el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por más de ochocientos millones de pesos durante el periodo en el que Delfina fue titular de la SEP. Una bagatela, si se compara esa cantidad con desfalcos como el de Segalmex, que supera los quince mil millones de pesos.

Pero si el dinero y la fortuna han seguido a Delfina todos estos años, hay que ser muy cautelosos respecto al pronóstico del futuro que le espera como gobernadora del Estado de México. Un estado sumamente violento, cuya policía es de las peor evaluadas entre las distintas policías de todo el país. En el “Estado” (como le llaman afectuosamente los mexiquenses a su terruño) matan, roban y secuestran. Es tierra de nadie. Cualquier trailero sabe que rodar con su camión por la autopista Arco Norte es como apuntarse a sí mismo con una pistola en la cabeza. Si no es levantado a mitad de la carretera por los malandros, entonces es muy probable que sea detenido y extorsionado por algún gordinflón de la policía estatal o de la Ministerial. Ahí nadie se escapa.

Es tan peligroso como subirse a una pesera en “Ecaterror” (Ecatepec) o en Los Reyes o en Izcalli. No es de sorprender que el Estado de México presente el mayor número de feminicidios del país. Eso, además de las extorsiones a negocios, secuestros y narco menudeo. No es exageración decir que los cárteles más pesados del crimen organizado tienen una sucursal en el Estado de México. Y si en términos de seguridad pública, Delfina se las va a ver con un cartucho de dinamita encendido, el panorama económico también luce sombrío, pues más de ocho millones de mexiquenses viven en la pobreza, además de que la deuda pública estatal, la mayor de todo el país, supera los sesenta mil millones de pesos. Delfina se sacó la rifa del tigre, dirían algunos.

Poder moreno

Más allá de los resultados de los debates, a la hora buena, la hora de la elección, Defina se llevó el premio gordo. ¿Por qué? Porque la gente, esos que andan taloneándole desde las cinco de la mañana en el Metro Cuatro Caminos, o que se parten el lomo todos los días, chambeando de sol a sol en una fábrica de Tlanepantla, o manejando un camión, ya no quieren ver más señoras ni políticos estilo Huixquilucan, que parecieran salidos de alguna película de Videocine. Ya no quieren más del Mazo, ni Peña Nieto, ni familias de caciques.

Simplemente quieren ver a alguien semejante a ellos. Alguien común y corriente, un moreno, como hay millones en México, quien a base de chingarle, alcanzó el éxito. No importan los pecados cometidos en el intento. Y la maestra Delfina es la personificación de todo eso. Y por eso conectó con el pueblo. Es la personificación del poder moreno, igual que López Obrador es la personificación del mexicano promedio. Ese mexicano que, aunque le dé penita aceptarlo, lleva a un priista dentro.

Al no menos poderoso profesor Carlos Hank González, quien fuera gobernador del PRI en el Estado de México a mediados de los años setenta, le preguntaron una vez cómo había logrado amasar su enorme fortuna. El profesor se quedó mirando al preguntón por un momento y luego le respondió de buen humor: “Es que yo, cuando me baño, siempre salpico.” Habrá que ver si la maestra Delfina también “salpica”. Ojalá, porque a los Godinez que trabajaron con ella en Texcoco, todavía les duele el sablazo.