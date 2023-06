La Voz del Cácaro | De Dioses, Ovnis y Difuntos

Cada día surgen en las redes más imágenes de ovnis y fantasmas, captados ya sea en fotografías o en videos caseros. Con ello el morbo aumenta, al tiempo que lo que hasta hace poco fueron mitos geniales, comienza a vulgarizarse. Temas como la muerte, los alienígenas y Dios, parecieran cada vez impresionar a menos gente. Muy pronto a nadie le extrañará verse cara a cara con el fantasma de su abuela, o ver un platillo volador en su jardín, tripulado por hombrecillos verdes de grandes ojos y cuerpos famélicos. ¿Y Dios? ¿Y si de pronto descubriéramos que no es como nos lo han pintado?

Aparecen a todas horas y en cualquier lugar; algunos hasta se estrellan donde les da gana. Son los platillos voladores. Hace años eran más que un misterio, eran la duda que dividía a medio mundo. ¿Habrá vida fuera de la Tierra o somos los únicos en el Universo? Jaime Maussan, el periodista que se posicionó como el defensor de la vida extraterrestre (y vaya que ha sido negocio) siempre ha dicho que aunque a muchos les parezca un disparate, este mundo es visitado por seres de otros planetas. Y no sólo eso, sino que esos seres viven entre nosotros. Cuántos hay, como Maussan, que aseguran que la tecnología de nuestros tiempos -desde el teléfono celular hasta la inteligencia artificial- es de origen extraterrestre.

Circulan en la red videos en los que un presunto alienígena que accidentó su nave en el Área 51, en Nevada, aparece frente a una cámara siendo interrogado como si fuera un malandro. Nomás les faltó aplicarle el “tehuacanazo” para que soltara la sopa. De bote pronto podría pensarse que se trata de montajes, si no fuera porque el interrogado, una criatura de ojos enormes y brillantes y voz cavernosa, apenas iluminado por la precaria luz de una lámpara, hace varias revelaciones que a millones de seres humanos podrían causarles gran desasosiego. Revelaciones tales como que Dios no existe y que la muerte es sólo una invención humana.

O sea que desde las profundidades de la sabiduría alienígena, ese Dios, único y omnipotente, en el que gran parte de la humanidad ha depositado toda su fe, es un mito; tanto como es un mito la idea que la muerte es el final de todo. ¿Y si no hay sólo un Dios, sino varios? ¿Y si la muerte es en realidad la continuación de la vida, sólo que bajo otra forma?

¿Creer o no creer?

Hace sesenta años esta clase de preguntas se les habrían ocurrido sólo a unos cuantos, simplemente porque la información disponible era escasa y estaba reservada para la minoría. La gente común y corriente tenía poco sobre qué reflexionar y, por consiguiente, poco qué poner en duda. Hoy es otra cosa, hoy con un teléfono celular a la mano, cualquiera, sin importar dónde se halle, puede informarse sobre lo que le dé la gana, al momento que le dé la gana. Por supuesto, mucha de esa información carece de todo sustento, son sólo chismes, basura. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Dos cosas nos han demostrado las redes. Una es que cuanto más se “viraliza” una idea, más trivial se vuelve. La otra es que a fuerza de repetir algo miles de veces, sin importar que sea un cuento, terminará siendo aceptado como verdad por la mayoría.

Los hijos de los dioses

Pero no sólo de alienígenas vive You Tube y sus anunciantes, hay mucho más en la red para echar la imaginación al vuelo. ¿O quién no se ha chutado los videos fundacionistas, en los que se nos explica el origen de la raza humana? Por medio de estos videos, de dudosísima procedencia, el mundo ha conocido a los annunakis, igual que a los reptilianos y a los pleyadianos y, en general, a toda una corte de dioses y semidioses, que se supone llegaron a la Tierra desde tiempos inmemoriales, para realizar toda clase de experimentos genéticos, de los cuales nacieron los hombres. Y aquí estamos, a imagen y semejanza de quienes nos inventaron. ¿Para qué fuimos hechos? Esa es la parte escabrosa del mito. Podríamos decir que fuimos hechos básicamente para tres cosas: para trabajar en beneficio de nuestros creadores, para adorarlos y para pelear contra sus enemigos. Tiene sentido si pensamos que los seres humanos, salvo raras excepciones, pasamos una buena parte de nuestras existencias trabajando, peleando por algo o pidiéndole algún favor a Dios, cuando no un milagro.

Los nuevos tiempos

Es probable que dentro de cien años haya cambiado dramáticamente la manera en la que los seres humanos vemos y entendemos a Dios. Podría ocurrir que la personificación del Dios cristiano sea muy distinta a lo que es hoy. Tal vez en el imaginario popular de ese entonces, Dios ya no será visto como un venerable anciano, envuelto en una túnica blanca, de barba y cabellos grises, muy parecido al que pintó hace siglos Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, y que se la pasa la vida posado sobre las nubes, mirando el destino de los hombres.

Es también posible que Alá, el dios musulmán, se torne menos severo, menos exigente con sus hijos.

Si hace más de quinientos años, en pleno apogeo del poderío militar, económico y religioso de la Gran Tenochtitlán, alguien le hubiera dicho a Axayácatl, el afamado tlatoani mexica, que un día no muy lejano, esos dioses a los que su pueblo les ofrece sacrificios humanos y penitencias, desparecerían enterrados y humillados debajo de nuevos templos, erigidos para adorar a un dios traído de “otro mundo”, el tlatoani posiblemente habría soltado una estruendosa carcajada. ¿Qué a caso no saben que los dioses son inmortales? Sería deplorable que aquellos secretos que han sido guardados por miles de años, como la muerte y Dios, un día terminaran por convertirse en cosas triviales y mundanas. Digamos que con ello la vida perdería cierto encanto. ¿O no es verdad que cuando un moribundo está a punto de exhalar su último suspiro, necesita más que nunca confiar en que hay un Cielo esperándole?