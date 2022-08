La voz del cácaro | Crónica de una Película Fallida

El rodaje de mi primer cortometraje fue un caos. ¿Dónde estuvo la falla? Tal vez no fue una sola falla, sino varias. Tal vez fue que mi equipo no era gente de cine, sino leñadores. O tal vez fue que no había un guión, sino unas cuantas notas escritas a mano. O simplemente fue que la mala suerte se ensañó con los principiantes. Como quiera que haya sido, la aventura de haber intentado una mini-película me mostró en toda su crudeza la tercera ley de Murphy, la que dice que cuando existe la posibilidad de que varias cosas salgan mal, aquella que cause los mayores perjuicios será la única que salga mal.

Conforme el verano transcurría en el aserradero, quedaba más claro que yo era una mala influencia para los que ahí chambeaban. Don Gilberto, el dueño, ya tenía noticias de que yo andaba sonsacando a la flota. Los sábados, que era el día de la raya, nos íbamos a bailar a puro salón de rompe y rasga, como El Mala Copa o El Alacrán, ubicados en el barrio bravo duranguense, ahí donde las calles no tienen nombre ni están pavimentadas. Así que en vez de llegar a sus casas, los muy malandrines, se gastaban la raya en ficheras y Bacardí. Y claro, yo tenía la culpa. Como yo era el que venía del Défe, yo era el malandro, el sonsacador.

Días antes de que me echaran del aserradero, le propuse al Cadáver, al Boquitas y al He-man que me ayudaran a hacer un cortometraje. No era propiamente una historia de ficción, más bien era un documental, que retrataría cómo era la chinga de un día de trabajo en un aserradero duranguense. El Boquitas, apodado así por su extraña manía de fruncir los labios cuando se ponía nervioso, como si estuviese mandando besos al aire, sería una especie de presentador, el cual se colaría en cada rincón del aserradero para entrevistar a la flota. Personajes había de sobra. Pura flota bien cábula.

Yo nunca había hecho una película, pero a mis diecisiete años había visto muchas veces Tiempos Modernos de Chaplin, y las escenas de la gigantesca fábrica, símbolo del capitalismo, donde el Charlot no hace otra cosa más que apretar tornillos, como si fuese un robot, eran una motivación poderosa. La preproducción de la película la hicimos en tiempo récord, tan sólo un día. No necesitábamos más. Guión no había, el reparto lo conformaba la flota del propio aserradero y la cámara -prestada- ya estaba lista.

Un giro en la historia

El Cadáver se la rifaría como asistente de dirección y el He-man sería el gerente de producción durante los dos días del rodaje. El He-man nunca había visto una película completa en su vida, el cine le aburría, pero las ganas de haraganear le sobraban. Yo sería director, fotógrafo, sonidista, continuista… y lo que se ofreciera en el camino. A regañadientes, don Gilberto autorizó el rodaje, a condición de que su nombre apareciera en la película con el crédito productor. Pinche viejo, además de negrero, chacalón.

El día del rodaje, cuando estábamos listos, apereció inesperadamente el carnal del Boquitas, mejor conocido como el Bocotas. Llegó a bordo de su flamante Datsun dorado modelo 79. Según el Boquitas, el Datsun era la posesión más apreciada de su carnal. Ni a su morra le tenía tanta ley. Todo el dinero que ganaba como cantante de un trío norteño, lo usaba en enchular el carrito. Rines cromados, quemacocos, volante de madera, asientos de velur, faros antiniebla, cristales polarizados, alarma… Todo un deportivo de súper lujo, según el Bocotas. Pobre de aquel que osara siquiera tocar el mentado Datsun, porque el Bocotas se le iba a los golpes. Y no se calmaba sino hasta que pasaba un trapito sobre la lámina reluciente.

La Ley de Murphy

Quién sabe qué tanto hablaron los dos carnales, la cosa es que el Bocotas se fue y dejó el Datsun al cuidado del Boquitas. No había peligro de que el Boquitas cogiera el coche, ni siquiera sabía manejar. Pero el Cadáver sí. Bueno. Eso decía. Corte a: Vamos en el Datsun zigzagueando por el enorme patio de maniobras. Necesitamos una toma general del aserradero y qué mejor que hacerla en movimiento, desde el Datsun. Voy en la parte trasera del Datsun, con medio cuerpo asomado por la ventanilla con la cámara en la mano. Al volante va el Cadáver, dizque sabía manejar, pero resultó muy pendejo; eso de sacar el clutch y acelerar al mismo tiempo no se le da. A su lado va el He-man despatarrado en el asiento de velur, a mi lado está el Boquitas con el semblante preocupado.

“Písale, compa, majeas de la chingada”, le dice entre risas el He-man al Cadáver. El Cadáver frunce el ceño y acelera, una nube de polvo se levanta y cubre todo el Datsun. El Boquitas arremete contra el Cadáver: “¡Cálmate, primo, ya ensuciaste todo el mueble; mi carnal se va a poner loco!” “Dale a la derecha”, le digo al cadáver. Mi intención es que pasemos frente a una pila de troncos de pino, para captar con la cámara cómo los peones despellejan la corteza de los troncos con sus enormes espátulas de acero.

“¡Písale! ¿Qué te da frío?”, le dice el He-man al Cadáver, y diciendo esto, alarga la pierna y le da un pisotón al pedal del acelerador. El Datsun sale desbocado hacia adelante levantando otra nube de polvo, no se ve nada, sólo polvo. El Cadáver pega un volantazo. Lo que ocurre a continuación suena espantoso.

Es como una explosión que impide que el Datsun se siga moviendo. No podemos ver nada, el polvo cubre el parabrisas. Dentro del Datsun, los cuatro tripulantes nos miramos estupefactos.

El más afectado es el Boquitas. Ni siquiera respira, su cara está desfigurada de espanto. Y antes de que alguien pronuncie una sola palabra, el tronco de un pino, tan alto como una casa, se desploma sobre el cofre del Datsun, despedazando el frente; el chingadazo es tan violento, que el carro se levanta de la parte trasera y los cristales de las ventanillas revientan en pedazos, igual que el parabrisas. Ese fue mi último día como trabajador en el aserradero de Don Gilberto. Aunque la película ni siquiera se editó, quedó grabada cuadro por cuadro dentro de mi cabeza. Todavía hoy me sigo preguntando qué habrá sido del Boquitas.