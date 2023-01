La Voz del Cácaro | Colosio y el General sin Memoria

Semanas atrás, en su columna del periódico El Universal, el historiador Lorenzo Meyer abordó el libro “El General sin Memoria: una Crónica de los Silencios del Ejército Mexicano” (Juan Veledíaz, Debate 2010). En dicho libro se da cuenta de la vida de Salvador Rangel Medina, un general de división como pocos. Un rebelde que se atrevió a escuchar al pueblo y a cuestionar al Ejército. Casi nadie lo sabe, pero uno de los últimos discursos del priista Luis Donaldo Colosio, el que marcaría su trágico destino en Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994, se basa en una grabación que el general le hizo llegar al propio candidato.

Febrero de 1994, 2.07 am. Los pasillos del Hospital Central Militar permanecían callados y solitarios; sólo de vez en cuando la figura de algún médico de guardia se aparecía y cruzaba frente al enorme ventanal, iluminado por la luz de la luna, como si fuera un fantasma. Un hombre apareció de repente y se detuvo en la entrada del pabellón de alto mando en el quinto piso. Le dijo algo a la enfermera de turno y ella lo dejó pasar. Fue y se plantó frente a la puerta del cuarto número 7. Golpeó la puerta con suavidad, como si temiera hacer más ruido del necesario. “Pase”, se oyó decir a una voz desde el interior.

El tenue fulgor de la lámpara de noche iluminaba apenas la figura del general postrado en la cama. La cara angulosa, el semblante curtido por el sol, los ojos claros. En el regazo tenía una grabadora Philips y un altero de hojas con notas.

-Buenas noches, mi general Rangel. -saludó el hombre respetuosamente.

-Buenas, mi cuate. -respondió el general-. ¿Cómo está el licenciado Colosio?

-Bien, mi general. Muy animado con todo lo que está pasando. ¿Usted cómo está?

-Bien. Estuve delicado. Me dio el “te-lele”, pero ahí vamos saliendo.

El general sacó un casete Sony de la grabadora y se lo entregó al hombre.

-Dile a Colosio que lamento que no hayamos podido vernos, pero que lo que grabé aquí es lo que yo creo. Y no nomás del Ejército, sino del país y del PRI. Dile que no se me vaya a espantar, que si lo quiere es un verdadero cambio, que no se raje. Eso sí, que se cuide hasta de su sombra, porque a más de uno le van a doler los cayos.

El discurso maldito

“Es la hora del reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder ciudadano.”, soltó Colosio frente a la multitud que se había reunido en el Monumento a la Revolución aquel 6 de marzo de 1994. Una frase muy parecida retumbaba con frecuencia en la cabeza del general Rangel Medina desde el día, casi treinta años atrás, que siendo comandante de la Décima Zona Militar en Durango, en vez de reprimir al grupo de estudiantes que habían tomado el Cerro del Mercado para protestar contra el gobernador, decidió apoyarlos. “Aquí tienen un aliado, cabrones, nada más no se me rajen.”, les exigió el general antes de ponerlos en libertad.

Colosio dejó de leer el discurso y alargó la vista sobre el mar de cabezas que se extendían por toda la explanada del Monumento a la Revolución. Luego se aclaró la garganta y exclamó: “Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan…” Esas palabras la había escrito en algún lado el general, muchos años antes, cuando siendo comandante del 49 batallón de infantería en Apatzingán, volvía al cuartel con sus hombres, sucios y fatigados, después haberse dado de balazos con traficantes y secuestradores en las brechas de la sierra.

“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, -exclamó Colosio- un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades”. En los rostros asombrados de la muchedumbre, se reflejaba la audacia y la gravedad de lo que acababa de decir, nada menos, que el candidato del PRI a la Presidencia de la República. Eso nunca se había escuchado antes. Nadie se había atrevido a decir algo así. Y Colosio lo dijo. Había surgido un indisciplinado, un idealista. Y eso con aquel PRI se pagaba muy caro. Para Rangel Medina esa reflexión significaba el recuerdo lejano de un amanecer en la sierra de Guerrero, en el que aterrizó en helicóptero a mitad de una ranchería, y la gente salió despavorida y se fue a esconder al monte como si hubiera visto al demonio. Motivos tenían de sobra, los guachos se habían llevado a algunos hombres y nadie volvió a saber de ellos.

El interrogatorio

Tiempo después de lo de Lomas Taurinas, el general Rangel Medina fue interrogado en su casa por Raúl González Pérez, el fiscal encargado de la investigación del homicidio de Colosio. El general fue claro en sus respuestas. Nunca había visto a Colosio en persona. Colosio supo del general por Dalia, una amiga en común, que fue quien los puso en contacto. A partir de ahí se tejió la historia. Colosio tenía ideales, y por obra del destino, halló en el general a alguien que veía a México de una manera parecida. Eso fue lo que los unió brevemente y lo que luego los separaría para siempre. Quién sabe qué habrá pensado Colosio cuando la muerte se le apareció de pronto entre la multitud, aquella tarde soleada en Lomas Taurinas.

Tal vez nomás sintió un golpazo y vio que todo se entenebrecía alrededor. Tal vez cuando miró su vida pasar frente a sus ojos como si fuera una película, se detuvo en la escena del discurso del Monumento a la Revolución. Tal vez recordó cuando exclamó eufórico: “Con firmeza, convicción y plena confianza declaro: ¡quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio…!” Y lo que es la vida. Y la política. Años más tarde Andrés Manuel López Obrador llegaría a la Presidencia con un discurso muy parecido al de Colosio. Pero eso ya no lo vería Rangel Medina. Mejor. Los generales de su clase no caben en un Ejército como el de estos tiempos.