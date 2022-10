La voz de cácaro | Para Subir al Cielo Primero hay que Morir (segunda parte)

Bajamos y formamos un círculo de seguridad alrededor de avión colombiano, como en las películas gringas, sólo que los actores de ésta no eran La Roca o Keanu Reeves, sino un grupo de agentes federales mexicanos. La escena bien pudo haber sido sacada de alguna película de los hermanos Almada. Los mañosos ya se habían ido con todo y la merca. Horas más tarde agentes de la PGR los aprenderían. Mientras eso sucedía yo me preguntaba si quería seguir siendo policía.









Años noventa. Un olor a turbosina me adormiló las narices nomás entramos a Caravelle. La compuerta trasera estaba abierta. Por ahí sacaron la merca y por ahí se pelaron. Lo que no se llevaron fueron los tambos repletos de turbosina, que se encontraban en el pasillo del avión. ¿Por qué estaban ahí? Para que una vez que descargaran el perico, el avión pudiera elevarse de nuevo y volver a Colombia. En la cabina había una hielera repleta de frascos de Gatorade. Le di uno de limón al Güero, mi segundo de abordo, yo abrí uno de uva. Fui y me senté en el asiento del piloto. Estaba cansado.





A través del parabrisas de la cabina de pilotos, podías ver una franja de desierto y luego el mar, y sobre el mar, las nubes doradas del amanecer arremolinándose en el cielo. Me quedé absorto pensando en mi suerte. A mí, los hoteles de cinco estrellas, las buenas comidas, los cursos en las academias gringas de policía, me los pagaba la DEA por medio de la PGR. Yo era de los afortunados. Por eso no tenía que robar. Los gringos se encargaban de mi manutención y la de mis hombres. ¿Pero todo eso cuánto podía durar? La suerte de un policía se mece en la cuerda floja. Yo sabía que tarde o temprano, si antes no me levantaban, acabaría en algún pueblo, como comandante, y cuando eso pasara iba a tener que hacer lo que hacen todos: “mantener la plaza”. Y eso implica asociarse con la maña.









Pensaba en esos retenes policíacos que de pronto aparecen en medio de la carretera. Los refrescos, la comida de los agentes, las hojas de papel bond para imprimir los oficios, la gasolina para mover las trocas, y claro, los cinco pesitos del baño de la caseta de cobro. Todo eso lo paga el comandante que está al frente de la plaza. Por eso le urge que alguien tuerza la ley. Para poder extorsionarlo, aunque sea con un billetito de cien varos. Lo último que desea un policía mexicano es toparse, no con un malandro, sino con gente bien portada. Esa sí que representa un auténtico peligro para su subsistencia. Me gustaba ser policía, pero lo que realmente me apasionaba era pilotar aviones; estar en el cielo detrás del bastón de mando, libre. Hasta ese momento mi experiencia como piloto era de sólo ochenta y tantas horas de vuelo. Nada.





“Ahí afuera hay un general brigadier, dice que quiere hablar con usted, mi comandante”, me dijo de pronto el Güero. El general era un tipo alto y ceñudo. El pelo casi a rape, la mirada pendenciera, el porte nervioso. El uniforme de campaña le quedaba un poco grande, como si no fuese suyo, sino de alguien más corpulento. Me miró y me dijo con un tono desagradable: “Novedades”. No respondí. Mi gente y yo llevábamos un mes tras el avión colombiano. Había sido una reverenda chinga. Y ya que lo teníamos atorado, el generalazo se aparecía muy casual en su papel de máxima autoridad para exigirme que le rindiera novedades. ¡Cómo! Si aquí y en China el venado es de quien lo persigue, no del que se lo encuentra.





Tenía tanto qué decirle al general, sólo era que de todas las formas que conocía para mandar a la chingada a alguien, no hallaba una que me pareciera apropiada para él. Finalmente le contesté muy amable: “Si quiere informes, llame a México. Ahí le pueden dar todos los informes que usted necesita”. El general no dijo más, simplemente dio la media vuelta y se subió al Hummer en el que llegó acompañado por su escolta de guachos.





Y así como se fue el general con la cara destemplada, comenzaron a aparecer los demás carroñeros: la policía municipal, la Federal de Caminos, los agentes de la PGR de Hermosillo y todos los que quisieran salir en la foto. Para mí la cosa había terminado. Mis órdenes eran claras: regrese a la base del sur con sus hombres y olvídense de lo que vieron. Como en las películas gringas.





Volvimos al King Air y despegamos. Nos esperaban cuatro horas de vuelo. De repente me vino a la cabeza una película en la que un policía de Los Angeles (Andy García) es comisionado para que investigue las maromas de otro policía (Richard Gere) de muy dudosa reputación. Vaya. Si me pusieran a investigar a los policías que conozco, muy pocos se librarían de estar en la cárcel. La verdad es que en cualquier parte del mundo los policías son corruptos. Unos más, unos menos. Y es que al final son ellos a quienes les toca aplicar la ley más salvaje de todas: la ley de la calle.





En el horizonte el sol era como una mancha roja que comenzaba a palidecer. Las nubes color malva se iban apagando en el firmamento. El capitán Órrin me observaba pensativo.





-Si no estuvieras aquí, ¿en dónde te gustaría estar en este momento? -me preguntó de pronto Órrin.

-No me gustaría estar en otro lado -le contesté-, en este avión estoy muy bien. Eso sí, me gustaría estar ahí, donde tú estás sentado. Algún día.

Órrín sonrió. Después se quitó las gafas Ray Ban. Se levantó y me cedió el asiento del piloto. Era la primera vez que Órrin me daba chance de pilotar su avión. Me quedé mirando las nubes iluminadas por los últimos rayos del sol. Lontananza, la noche comenzaba a devorar el cielo con su oscuridad. Entonces entendí algo: la felicidad no existe en la vida. Sólo existen los momentos felices.